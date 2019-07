Von Harald Berlinghof

Plankstadt. In der Sitzung des Plankstadter Gemeinderats konstituierte sich das nach der Kommunalwahl neu zusammen gesetzte Gremium. Im neuen Gemeinderat hat die Plankstadter Liste (Plali) acht Sitze, die CDU sieben Sitze, die Grüne Liste Plankstadt (GLP) vier Sitze und die SPD drei. Im Gegensatz zum alten Gemeinderat hat das Gremium jetzt 22 Mitglieder, also vier mehr. Das hatte der Rat so beschlossen, weil die Einwohnerzahl Plankstadts konstant über 10.000 Bürgern liegt. Acht neue Gesichter gibt es im Gremium. Die aus dem Rat ausgeschiedenen Räte waren bereits beim Ehrungsabend der Gemeinde verabschiedet worden.

Bürgermeister Nils Drescher verlas die Verpflichtungsformel, ging dann zu jedem der Räte und verpflichtete ihn per Handschlag. Zusätzlich unterzeichneten die Gemeinderäte die Verpflichtungserklärung. Ein Geschenk enthielt einen kleinen Schlüssel, der zu einem Schließfach im Welde-Stammhaus in Schwetzingen gehört, wo sich zwei Ehrenkrüge der Gemeinde Plankstadt aus dem Jahr 1977 und 1991 befinden. Ob man sich die auch auf Kosten der Gemeinde füllen lassen darf, wurde in der Sitzung nicht öffentlich gemacht.

Im Anschluss ging es daran, die Ausschüsse zu besetzen und die Vertreter der Gemeinde in anderen Gremien, wie etwa dem Nachbarschaftsverband oder im Zweckverband, festzulegen. Die Entscheidungen wurden alle einstimmig gefasst. "Ich bin froh, dass wir diesen formellen Zeremonienteil zügig und einvernehmlich über die Bühne gebracht haben", so der Bürgermeister.

Schließlich mussten noch drei Bürgermeister-Stellvertreter gewählt werden. Der bisherige Erste Bürgermeister-Stellvertreter, Hans-Peter Helmling, trat zur Wahl nicht mehr an. Sein Amt hat jetzt Gerhard Waldecker (Plali) inne. Zum zweiten Stellvertreter wurde Felix Geisler (CDU) gewählt, zur dritten Stellvertreterin Ulrike Auffarth (GLP). Auch die Hauptsatzung wurde bei drei Enthaltungen geändert. Die neue Satzung orientiert sich an der Mustersatzung des Gemeindetages und sieht jetzt auch in Plankstadt beschließende Ausschüsse vor.

Die SPD hätte gerne elf Mitglieder in den Ausschüssen gesehen, die Mehrheit war aber für nur zehn Mitglieder. Auf Anregung der GLP wies der Bürgermeister darauf hin, dass alle Funktionsbezeichnungen darin geschlechtsneutral aufzufassen seien.

Die Gemeinde Plankstadt hat viel vor. Das Dienstleistungsgebäude auf dem ehemaligen Areal Adler soll fertiggestellt, die Mehrzweckhalle saniert und die neuen Baugebiete erschlossen werden. Das Gewerbegebiet A(!)real wird weiter entwickelt, die Kanalsanierung geht weiter, und der Rathaus-Umbau einschließlich der Umgestaltung des bisherigen Sparkassengebäudes wird die Verwaltung in Atem halten. "Also packen wir’s an", so Bürgermeister Nils Drescher.

Los ging es mit der Einrichtung einer Schulsozialarbeit an der Humboldt- und der Friedrichschule. Der Verein Postillion wurde mit der Ausarbeitung eines Konzeptes und eines Finanzierungsplans beauftragt. Für beide Schulen können laut der Konzeption außerhalb der Ferienzeiten 26 Wochenstunden angeboten werden, was einem ganzjährigen Stellenumfang von 22 Wochenstunden entspricht. Die Kosten für das Schuljahr 2019 würden 42.000 Euro betragen. Mögliche Fördergelder des Landes lägen bei 19.000 Euro, sodass für die Gemeinde Kosten in Höhe von 23.000 Euro entstünden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig für das Schuljahr 2019/2020 eine Schulsozialarbeit in der genannten Stundenzahl umzusetzen.