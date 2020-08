Von Harald Berlinghof

Oftersheim/Plankstadt. Mit Gummistiefeln an den Füßen machen wir uns auf zu den rumänischen Erntehelfern. Sie arbeiten für Gerd Koppert, einer der letzten beiden Tabakbauern in der Umgebung. In Oftersheim und Plankstadt gibt es noch jeweils einen Landwirt, der Tabak anbaut. In der einstigen Tabakhochburg Hockenheim betreibt niemand mehr dieses Geschäft, und auch in Eppelheim hat der letzte seiner Art kürzlich aufgegeben. Links und rechts des Wegs, der noch vom Regen am Vortag aufgeweicht ist, ragen die Tabakstengel in die Höhe. Die Blätter auf dem Acker auf dem Gewann Kreuzmorgen bei Plankstadt sind an einigen Stellen bereits abgeerntet.

Die Erntehelfer kommen aus Tarna Mare, ein Dorf im Norden Rumäniens. Es sind auch viele Frauen dabei. Die Arbeiter pflücken die Tabakblätter, bündeln sie und geben sie an den Kollegen auf dem Wagen weiter. Der sticht mit einer Art Rechen hinein, klemmt diesen fest und hängt die Tabakblätter – auch Raks genannt – auf ein Gerüst. Insgesamt 40 Kilo muss der Mann auf dem Wagen mit jedem Raks bewegen. Eine schwere Arbeit – besonders bei sengender Sonne. Deshalb geht es schon morgens um sechs Uhr los. Zur Mittagszeit machen die Helfer dann eine Pause und arbeiten – je nach Temperatur – erst am Nachmittag oder ab 18 Uhr weiter bis zur Dämmerung.

Auf dem Tabakacker von Landwirt Gerd Koppert in Plankstadt sind viele Pflanzen bereits abgeerntet. Die Helfer sind die gleichen wie jedes Jahr. Sie kommen aus einem Dorf im Norden Rumäniens und wohnen während der Tabakernte auf dem Hof der Familie Koppert in Oftersheim. Dort wurden sie dieses Jahr auch auf das Coronavirus getestet. Foto: Lenhardt

Die Saisonkräfte kommen jedes Jahr aus demselben Dorf, berichtet Gerd Koppert. Man kennt sich seit Jahren, oft sind auch Ehepaare dabei. Wenn jemand ausfällt, kommt für ihn einfach jemand aus der Nachbarschaft mit. "Das hat sich bewährt. Die Leute sind alle sehr zuverlässige Arbeiter", betont Koppert. Auf seinem Bauernhof sind alle 32 Erntehelfer in Zweibettzimmern untergebracht. "Das kriegen wir hin. Nicht ganz einfach, aber als sogar unser Junior seine Wohnung zur Verfügung gestellt hat, ging es schon", meint der Spargel- und Tabakanbauer. Das Ordnungsamt kontrolliert, wie die Arbeiter untergebracht sind. Dieses Jahr wurden auch alle Arbeiter auf das Coronavirus getestet. Infiziert war niemand.

Damit die Blätter keine Druckstellen bekommen, werden sie schon auf dem Acker aufgehängt. Außerdem kann man sich so das mühsame Auffädeln sparen und den Wagen mit Tabak direkt in den Trocknungsofen auf dem Hof in Oftersheim einfahren. Sieben Tage lang bleibt er da drin, anfangs bei 38 Grad und am Ende bei 85 Grad Celsius. "Bis er schön gelb ist und einen schönen Glanz hat", sagt Koppert begeistert über seinen Shisha-Tabak. Die Virgin-Sorten haben einen hohen Zuckergehalt und wenig Nikotin. Nur wegen dieser Qualität seines "German Tobaccos" kann er sich überhaupt gegenüber dem billigeren Weltmarktpreis behaupten.

Die Tabakernte ist eine Wissenschaft für sich. Zuerst werden die Blütenköpfe abgeschnitten, denn durch sie verbraucht die Pflanze unnötig Kraft. Danach werden die unteren vier Blätter, die Krumpen, geschnitten. Sie vergilben zuerst. Vier Wochen später folgen die darüber liegenden Sandblätter, und noch einmal vier Wochen später sind die restlichen Blätter – das Hauptgut – an der Reihe. Was dann noch an den Stengeln grün leuchtet, sind die Geizentriebe. "Die kann man nicht gebrauchen, die schmecken nicht", sagt Koppert.

Finanziell war das Jahr 2020 für ihn ein Desaster. Aufgrund der Corona-Pandemie war zunächst unklar, ob und wenn wie viele Erntehelfer kommen können. Der Landwirt wusste nicht, wie viele Setzlinge er ausbringen sollte. Viele Hauptabnehmer hatten Insolvenz angemeldet, und der Mindestlohn war angestiegen. Statt sieben muss er nun 13 Euro pro Stunde aufbringen. "Das macht sich schon bemerkbar", sagt Koppert. Man habe schließlich außer den Saisonkräften auch zehn bis zwölf Festangestellte. Und die Selbstvermarktung in den Werken in Kroatien und Italien sollte ja weitergehen. Doch so lange die Grenzen dicht waren, ging das nicht. "Wir haben deshalb einen Antrag auf Corona-Hilfe gestellt", berichtet Koppert. "Dafür haben wir drei Wochen lang Zahlen zusammen getragen. Gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren 600.000 Euro in den Betrieb investiert", so der Tabakexperte.

Die Blätter werden noch auf dem Acker aufgehängt und später in einem Ofen getrocknet. Foto: Lenhardt

Zumindest mit dem Wetter hatten die Tabakbauern diesmal Glück. "Wir haben Tabakwetter, feucht und warm", erklärt Koppert. Das klingt etwas ungewöhnlich, wo doch allerorten von einer zunehmenden Trockenheit die Rede ist. Doch der Landwirt kann seinem Tabak die nötige Feuchtigkeit künstlich zukommen lassen. Der allseits verbreiteten Trockenheit begegnen sie in Oftersheim mit einem Beregnungsverein.

18 Meter tiefe Brunnen wurden gebohrt, um die Feldfrüchte beregnen zu können. Einer davon steht nur einen Kilometer entfernt vom Tabakfeld in Plankstadt. Das kostet zwar zusätzlich, aber man kann die Bewässerung steuern und dem Tabak das geben, was er gerade braucht. So konnte Koppert dieses Jahr bereits am 27. Juni mit der Ernte beginnen – eine Woche früher als üblich.

Auch das Auspflanzen der rund eine Million Stecklinge auf 50 Hektar auf Plankstadter, Oftersheimer und Schwetzinger Gemarkung erfolgte wegen der hohen Temperaturen eine Woche früher als üblich. Jetzt ist man mittendrin. Koppert hofft, bis zum 15. oder 20. September die letzten Tabakblätter ernten zu können. Eins will der Landwirt nicht ungesagt lassen: Viele Menschen hätten sich bedankt, dass es dieses Jahr trotz Corona bei ihm auch Spargel gab. "Man hat uns und die Arbeiter sogar beschenkt. Das hat uns Bauern auch mal gut getan."