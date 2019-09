Oftersheim. (RNZ) Was kostet ein Einsatz der Feuerwehr? Eine Frage, mit der die Feuerwehr sehr oft konfrontiert wird. Pauschal ist das nicht zu beantworten, doch die Oftersheimer Gemeindeverwaltung informiert über die Gegebenheiten: Ob der Einsatz einer Feuerwehr in Baden-Württemberg kostenpflichtig ist, ergibt sich aus dem Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg in Verbindung mit der Satzung der Gemeinde Oftersheim über den Kostenersatz der Freiwilligen Feuerwehr Oftersheim.

Das Gesetz regelt dies sehr deutlich. Vereinfacht dargestellt: Wenn ein Feuer ausbricht oder Menschen und Tiere sich in lebensbedrohlichen Notlagen befinden, wird die Feuerwehr umgehend und vorerst unentgeltlich tätig. Falls sich im Nachhinein keine grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachweisen lassen, bleibt dieser Einsatz grundsätzlich kostenfrei. Sollte ein absichtliches Verschulden angenommen werden, ist zu prüfen, wer als Kostenschuldner heranzuziehen ist.

Anders sieht es aus, wenn die Feuerwehr zu böswillig ausgelösten Alarmen oder absichtlich verursachten Notlagen ausrückt. In diesem Fall wird der Träger der Freiwilligen Feuerwehr, also die Gemeinde Oftersheim, eine Rückerstattung der entstandenen Kosten verlangen. Des Weiteren sind Einsätze, die aufgrund eines Kraftfahrzeugs entstehen, grundsätzlich kostenpflichtig.

Natürlich sind Abweichungen möglich. Jeder Sachverhalt sei im Nachhinein vom Ordnungsamt individuell zu überprüfen, so die Verwaltung in ihrer Mitteilung. Die Gebühren für diese Einsätze werden anhand der Personal-, Fahrzeug- und Materialkosten sowie sonstigen Kosten ermittelt.

Wenn Bürger sich in einer vermeintlichen Notlage unsicher sind, sollten sie trotzdem umgehend den Notruf 112 wählen. Der geschulte und erfahrene Einsatzdisponent am Notruf klärt mit dem Anrufer, ob der Einsatz nötig ist. Im Zweifelsfall kommt die Freiwillige Feuerwehr Oftersheim zur Sicherheit aller Beteiligten zur Kontrolle der Lage. "Jede Sekunde kann Leben retten und Schäden maßgeblich minimieren", betont die Verwaltung.