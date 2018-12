Oftersheim. (stek) In der letzten Gemeinderatssitzung im laufenden Jahr war das Thema "Oftersheimer Wald" bestimmend. Neben dem Vortrag von Forstdirektor Sebastian Eick zu den Auswirkungen von Dürre und Hitze auf den Baumbestand beschäftigten sich die Ratsmitglieder auch mit der Straßenbeleuchtung, der Gemeindebücherei und - in eigener Sache - mit der Ehrenbürgerschaft.

Neue Satzung für die Bücherei: Die Bibliotheks-Metropolcard wird teurer. Kunden der Gemeindebücherei zahlen nicht mehr 20, sondern künftig 24 Euro pro Jahr. Das geht aus dem jüngsten Gemeinderatsbeschluss hervor. Die Preissteigerung ist Teil einer neuen Satzung, die ohne Gegenstimmen und Diskussionen bewilligt wurde. Andere Gebührensätze "bleiben unangetastet", versprach Hauptamtsleiter Jens Volpp.

Ehrenbürgerschaft: Die bisherigen Ehrungsrichtlinien entsprechen nicht mehr dem Zeitgeist, so war man sich zumindest am Ratstisch einig. Bis dato würde die Ehrenbürgerwürde erst nach 40-jähriger Zugehörigkeit zum Gremium verliehen werden, erklärte Bürgermeister Jens Geiß: "Solche langen Zeiten am Ratstisch werden in Zukunft jedoch nur noch sehr selten vorkommen." Deshalb ging aus dem Gemeinderat die Idee hervor, die Frist herabzusetzen. So soll die Ehrenbürgerschaft künftig schon nach 30 Jahren Mitgliedschaft im Gemeinderat verliehen werden. Darüber hinaus soll in Zukunft auch der Ehrenbrief der Gemeinde, die zweithöchste Auszeichnung, nicht nur dem klerikalen Personenkreis zugute kommen, sondern auch Ratsmitgliedern nach 25 Jahren ehrenamtlichem Engagement.

Neuverlegung der Gas- und Wasserleitungen: Bevor die Straßen- und Kanalarbeiten im Baugebiet "Auf dem Ketscher Weg" und dem geplanten Neubau des Rettungszentrums losgehen, hat der Rat die Schwetzinger Stadtwerke einstimmig mit dem Rückbau und der Neuverlegung der Gas- und Wasserversorgungsleitungen zur Sicherstellung der Versorgung des Gewerbegebiets beauftragt. Damit einher ging die Zustimmung für eine Kostenbeteiligung der Gemeinde, wobei sich Oftersheim nur am Preis für die Wasserleitung beteiligt. Die Kosten für die Gasversorgung gehen zu Lasten der Stadtwerke. Wie hoch genau die Beteiligung ausfallen wird, ist derzeit noch offen. Insgesamt ist die Maßnahme bei den Stadtwerken mit 68.000 Euro veranschlagt, kündigte Bürgermeister Jens Geiß an.

Straßenbeleuchtung wird erneuert: Völlig unstrittig am Ratstisch war die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Heidelberger und der Robert-Koch-Straße. Für über 131.000 Euro erneuert das Unternehmen "Netze BW" im ersten Quartal 2019 die komplette Straßenbeleuchtung in der Heidelberger Straße zwischen Augustastraße und Hardtwaldring sowie in der Robert-Koch-Straße zwischen Heidelberger und Röhlichstraße. Parallel dazu wird in einem Abschnitt der Heidelberger Straße ein Leitungsnetz der Unitymedia verlegt.

Die Sicherheit an der Bahn erhöhen: Die Gefahrenquelle an der Bahnlinie unter der Brücke der B291 ist schon länger bekannt. Bei der Fortführung der Lärmschutzwand des Baugebiets Nord-West klafft nach Meinung der Gemeinderäte eine eklatante Sicherheitslücke. Die SPD beantragte einmal mehr einen Sicherheitszaun entlang der Bahnlinie, damit niemand auf die Gleise gelangt.

Bürgermeister Jens Geiß und Bauamtsleiter Ernst Meißner betonten, dass sie das Anliegen unterstützen, aber die Gemeinde auf die Mitarbeit der Bahn angewiesen sei. Der gesamte Bereich entlang der Linie befindet sich im Besitz der Bahn. Das Unternehmen habe das Anliegen abgelehnt mit der Begründung, es befänden sich im Gleisbett zahlreiche Medien- und Signalleitungen.

Meißner glaubte nicht, dass ein erneuter Anlauf zielführend ist. Jens Rüttinger (SPD) aber möchte Ergebnisse sehen: "Es muss doch möglich sein, anstelle der Leitplanke oder auf die Leitplanke einen Sicherheitszaun zu bauen." Die Ratsmitglieder sahen das ähnlich. Sie erteilten der Verwaltung einstimmig den Auftrag, sich mit der Bahn in Verbindung zu setzen und eine Lösung zu finden.