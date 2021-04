Für den Umbau der Theodor-Heuss-Schule in eine Ganztagsgrundschule bekommt die Gemeinde Oftersheim vom Land Baden-Württemberg 760 000 Euro. Der Eigenanteil der Kommune an dem Projekt ist mit 1,3 Millionen Euro allerdings deutlich höher. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Oftersheim. Eine Kommune muss sich ständig weiterentwickeln. Das fängt an bei der Instandhaltung von Straßen und Abwasserkanälen und hört auf bei großen Neubauprojekten. Doch oft fehlen den Verantwortlichen vor Ort die nötigen finanziellen Mittel, um ihre Pläne zu verwirklichen. Das liegt zum einen daran, dass die Städte und Gemeinden bei der Einnahme von Steuern unterschiedlich gut aufgestellt sind – zum Beispiel bei der Gewerbesteuer. "Nicht jede Kommune hat einen Weltmarktführer auf ihrer Gemarkungsgrenze", erklärt der Oftersheimer Bürgermeister Jens Geiß, der die finanziellen Probleme auf kommunaler Ebene nur zu gut kennt.

Ein weiteres Problem: Steuereinnahmen sind in Deutschland hierarchisch strukturiert. Das heißt: Das Geld wird vor allem vom Bund eingenommen und dann nach unten weiter verteilt. Und wenn eine Gemeinde keine potenten Steuerzahler im Ort hat, werden die staatlichen Geldflüsse schnell zu Rinnsalen, die im Boden versickern. Um dem Abhilfe zu schaffen, gibt es Fördergelder. Dabei beteiligen sich Bund und Land an den Kosten zuvor genau definierter Projekte, zum Beispiel bei der Schulentwicklung oder einer Ortskernsanierung.

Genau hier kam Oftersheim nun zum Zug. Für die Umwandlung der Theodor-Heuss-Grundschule in eine Ganztagsgrundschule erhält die Gemeinde insgesamt 760.000 Euro von der Landesregierung. Darüber hinaus stellen Land und Bund weitere Mittel für die geplante Ortskernsanierung zur Verfügung. Diese Fördermittel haben aber auch ihre Schattenseiten, wie Geiß betont. Denn wenn ein Projekt gefördert wird, muss gleichzeitig auch immer die Gemeinde Geld in die Hand nehmen. "Ein Kollege von mir hat einmal gesagt: Noch ein Förderprogramm und ich bin pleite", erzählt Geiß. das ist auch der Grund, warum Mittel aus Fördertöpfen nicht immer komplett abgerufen werden.

Im Fall der Theodor-Heuss-Schule belaufen sich die Gesamtkosten des Umbaus auf mehr als zwei Millionen Euro. Die Fördermittel in Höhe von 760.000 Euro decken also nur etwas mehr als ein Drittel der Kosten. "Trotzdem sind die Gelder natürlich willkommen", sagt der Bürgermeister. Den Großteil der Kosten muss die Gemeinde mit 1,3 Millionen Euro selbst tragen.

Der Ganztagsbetrieb an der Theodor-Heuss-Grundschule soll mit dem Schuljahr 2021/2022 beginnen. Wie die Gemeinde mitteilt, liegt dafür nun auch die offizielle Erlaubnis der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann vor. Im vergangenen Herbst hatte die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit Rektorin Alexa Schäfer den Antrag beim Staatlichen Schulamt in Mannheim eingereicht. Auch das Regierungspräsidium in Karlsruhe musste sein Okay geben. Der Umbau der Theodor-Heuss-Schule läuft bereits seit über einem Jahr. Vorgesehen sind unter anderem eine neue Mensa und ein Raumkonzept, das auch Lernen in Kleingruppen ermöglicht. Außerdem wurde der Brandschutz verbessert, unter anderem mit einer neuen Außenfluchttreppe.

Auch die Fördermittel für die Ortskernsanierung sind wichtig für die Weiterentwicklung der Gemeinde. "Im Endeffekt geht es um den Erhalt der Ortsmitte als lebendiger Mittelpunkt", sagt Jens Geiß. "Damit verhindern wir, dass sie ausblutet." Das Projekt steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Derzeit laufen die Voruntersuchungen, um potenzielle Sanierungen genauer zu definieren. Der Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat fällt vermutlich Ende des Jahres, erst dann kann die Kommune die Fördermittel beantragen. "Und zwar von privaten und öffentlichen Trägern", erklärt Geiß. Neben dem Bestandsschutz und optischen Verbesserungen geht es bei dem Projekt auch um die energetische Sanierung von Gebäuden. Wenn es die Corona-Lage zulässt, soll im Mai ein Informationsabend für Bürger stattfinden. Im Moment siehe es aber so aus, als ob der verschoben wird, meint der Bürgermeister. Eins steht allerdings schon jetzt fest: Die Fördermittel werden fließen.