Niedergelegte Blumen und Kerzen ​vor dem Drogeriemarkt in Kandel, in dem 27. Dezember ein 15-jähriges Mädchen von ihrem Ex-Freund erstochen wurde. Foto: Uli Deck/dpa

Landau. (dpa/lrs) Auch nach dem Urteil im Kandel-Mordprozess von achteinhalb Jahren Haft für den Angeklagten kehrt in dem Fall keine Ruhe ein. Für diesen Freitag seien in Landau drei Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Richterspruch angekündigt, sagte eine Sprecherin der pfälzischen Stadt am Donnerstag.

Demnach will eine Gruppierung unter dem Motto "Gegen das Skandalurteil" vom Rathausplatz (19 Uhr) zum Landgericht ziehen. Angemeldet für die Kundgebung seien maximal 100 Teilnehmer.

Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) hatte den geplanten Marsch vor das Landgericht kritisiert. Das rechtspopulistische Spektrum versuche, die Tat von Kandel zu instrumentalisieren, meinte er. "Es ist traurig, wenn aus einem Verbrechen noch mehr Hass entsteht - das wurde in Chemnitz auf furchtbare Weise deutlich."

Ebenfalls auf dem Rathausplatz will der Studierendenausschuss Landau (AStA) unter dem Motto "Gegen Rassismus, für eine unabhängige Justiz" demonstrieren (18.30 Uhr).

Als dritte Veranstaltung ist ein Friedensgebet in der Stiftskirche (19.15 Uhr) angekündigt. Die Polizei will die Gruppen auseinanderhalten und Präsenz zeigen. "Wir erwarten insgesamt etwa 400 Teilnehmer", sagte eine Sprecherin. Hinweise auf mögliche Störungen gebe es nicht. "Wir gehen von einem ruhigen Verlauf der Veranstaltungen aus", betonte sie.

Das Landgericht in Landau hatte den vermutlich aus Afghanistan stammenden Flüchtling Abdul D. am Montag wegen Mordes und Körperverletzung verurteilt. Zur Anwendung kam Jugendstrafrecht, hier liegt die Höchstgrenze bei zehn Jahren Haft.

Nach Überzeugung des Gerichts hatte der Beschuldigte am 27. Dezember 2017 in Kandel seine Ex-Freundin Mia erstochen. Als Motiv hatte die Staatsanwaltschaft Eifersucht und Rache angenommen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.