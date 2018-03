Von Christian Schultz

Landau/Kandel. Der mutmaßliche Mörder der 15-jährigen Mia aus Kandel ist einem Gutachten zufolge älter als bisher angenommen. Demnach ist der Ex-Freund des Mädchens, das am 27. Dezember in einem Drogeriemarkt erstochen wurde, wahrscheinlich etwa 20 Jahre alt, wie die Staatsanwaltschaft Landau am gestrigen Dienstag mitteilte. Bislang hieß es, der Flüchtling aus Afghanistan sei 15 Jahre alt. Der junge Mann war kurz nach dem tödlichen Angriff festgenommen worden und sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Hintergrund Nicht bei allen jungen, unbegleiteten Flüchtlingen steht das Alter zweifelsfrei fest - etwa weil Geburten im Herkunftsland nur mangelhaft erfasst wurden oder Dokumente fehlen. Experten zufolge kann keine einzelne Methode das Alter eines Jugendlichen oder jungen Erwachsenen genau bestimmen. Daher werden häufig mehrere Methoden kombiniert. Bei der sogenannten Inaugenscheinnahme schaut sich ein Arzt etwa die Zahnreife oder die allgemeine körperliche Reife an. Zudem können Röntgenaufnahmen von Zähnen, der Hand oder von Schlüsselbeinen herangezogen werden. Das Röntgen ist umstritten, weil die Betroffenen Strahlung ausgesetzt werden und eine Restunsicherheit bleibt. In Rheinland-Pfalz nehmen Mitarbeiter der Jugendämter eine "qualifizierte Inaugenscheinnahme" vor und prüfen, ob Angaben des jungen Flüchtlings glaubwürdig sind. Dazu wird ein Interview geführt. Nur in Zweifelsfällen wird eine ärztliche Untersuchung vorgenommen. Die Kenntnis über das Alter von jungen Flüchtlingen ist wichtig. Das Asyl- und Aufenthaltsrecht und auch das Kinder- und Jugendhilferecht in Deutschland sehen einen besonderen Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen vor. Diese erhalten unter anderem einen Vormund und müssen in einer "geeigneten Einrichtung oder sonstigen Wohnform" vorläufig untergebracht werden. dpa

Das Alter des Verdächtigen ist wichtig für ein späteres Gerichtsverfahren. Ob Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht angewendet wird, beeinflusst das Strafmaß bei einer Verurteilung: Nach Jugendstrafrecht sind maximal fünf Jahre Haft möglich, bei Mord in der Regel bis zu zehn Jahre. Bei Mord in besonders schweren Fällen und nur bei Heranwachsenden können es auch maximal 15 Jahre Haft sein. Nach Erwachsenenstrafrecht wird Mord in der Regel mit einer lebenslangen Haftstrafe geahndet, zudem ist in besonders schweren Fällen anschließende Sicherungsverwahrung möglich.

Das Gutachten geht der Staatsanwaltschaft zufolge von einem absoluten Mindestalter von siebzehneinhalb Jahren aus, das wahrscheinlichste Lebensalter sei aber etwa 20 Jahre. Er gelte somit als Heranwachsender und nicht als Erwachsener im strafrechtlichen Sinn. Bei Angeklagten im Alter zwischen 14 und 17 Jahren gilt immer Jugendstrafrecht. Rechtlich möglich ist das in den meisten Fällen auch bei Heranwachsenden, die zur Tatzeit 18 bis 21 Jahre alt waren.

Im Fall Kandel sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. "Neben der Vernehmung von Zeugen dauert insbesondere die Auswertung der bei dem Beschuldigten sichergestellten Mobiltelefone an", erklärten die Ermittler. Der Verdächtige schweige zu den Vorwürfen. Schon kurz nach der Tat waren Zweifel aufgekommen, ob der Festgenommene tatsächlich erst 15 ist. Der Kreis Germersheim, bei dem das zuständige Jugendamt angesiedelt ist, hatte aber eine Volljährigkeit ausgeschlossen. Festgestellt worden war das Alter des Tatverdächtigen dem Kreis zufolge 2016 in Frankfurt nach einer "Inaugenscheinnahme" und einem sogenannten ärztlichen Erstscreening. Später gab die Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachten in Auftrag, um das Alter feststellen zu lassen. Bei der Untersuchung wurden Hand, Gebiss und Schlüsselbeine geröntgt.

Der junge Mann war ohne Ausweis nach Deutschland gekommen und hatte den 1. Januar 2002 als sein Geburtsdatum angegeben. Er wurde daher als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling eingestuft. Der Tatverdächtige war nach seiner Registrierung in Frankfurt ins pfälzische Germersheim gebracht worden und lebte dort zunächst in einer Jugendhilfeeinrichtung. Anschließend zog er in eine betreute Jugendwohngruppe in Neustadt.

Mehrere Monate war er mit dem 15-jährigen Opfer zusammen, bis das Mädchen Anfang Dezember Schluss machte und ihn Mitte Dezember anzeigte - wegen Beleidigung, Nötigung, Bedrohung und Verletzung persönlicher Rechte. Auch der Vater des Mädchens war deshalb zweimal bei der Polizei gewesen.