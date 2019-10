Von Stefan Kern

Schwetzingen. Manchmal muss man einfach Glück haben: Knapp 20 Stunden lang setzte der Dauerregen am vergangenen Wochenende aus - und genau in diesem Zeitfenster feierten die Schwetzinger ihren "Herbst". Ein Fest, das sowohl kulinarisch als auch musikalisch in der Metropolregion bekannt ist. Vor allem die angebotenen Köstlichkeiten kamen bei den Besuchern gut an.

Anfangs blickten die Organisatoren noch etwas besorgt zum Himmel. Zwar habe man den Schwetzinger Herbst nicht komplett neu erfunden, sagte der Geschäftsführer des örtlichen Stadtmarketings, Jens Rückert. Aber mit mehr als 30 Foodtrucks und drei Bühnen bekam das Fest ein neues Gewand. Der erwartete Regen blieb schließlich aus - bis zum letzten Auftritt auf der Hauptbühne mit der Band Gonzo’s Friends.

Schwetzinger Herbst - Die Fotogalerie



































































Unter den Besuchern verlor niemand ein schlechtes Wort über das Wetter. "Dafür ist der Schwetzinger Herbst einfach zu großartig", erklärte etwa Iris Kunzmann. "Ich liebe dieses Fest. Wo sonst trifft man fast all seine Freunde, bekommt hervorragendes Essen und gute Musik auf die Ohren?", fragte sie. Kulinarisch gesehen ist der Schwetzinger Herbst fast schon eine kleine Weltreise - mit Spezialitäten aus Indien, Ungarn, Mexiko, der Schweiz, Brasilien, Thailand, Türkei, Deutschland, den USA, Griechenland, Italien und Sri Lanka.

Für Aufsehen sorgte diesmal vor allem der Stand mit dem Namen "Tropical Food". Man könnte annehmen, dass damit exotische Früchte gemeint waren. Doch das "Tropical" stand für Insekten. Den Meisten war das dann doch zu exotisch: Viele Besucher machten einen großen Bogen um den Stand. Insekten gehören eben doch noch nicht zum kulinarischen Mainstream.

Mehr Mut bewiesen da die vier Freundinnen Helene, Carolin, Anni und Giulia. Sie gönnten sich einen Mixteller am Insektenstand. Das Urteil fiel überraschend deutlich aus: "Es schmeckt!" Die Mehlwürmer erinnerten die Mädchen an Nussbrot, und auch die Grillen fanden die Vier "super". Nur die Heuschrecken seien etwas gewöhnungsbedürftig.

"Allein hätte ich mich das nicht getraut", erklärte Heike Langen-Brand. Aber angesichts der vier Mädels - darunter ihre Tochter - blieb ihr nichts anderes übrig, als ebenfalls von dem Insektenteller zu probieren. Auch ihr Fazit fiel durchaus positiv aus. "Mein Lieblingsessen wird es aber nicht", sagte sie. Nach dem Insekten-Snack ging es für die Freundinnen zurück zur Bühne vor dem Pfarrhaus, wo verschiedene Musiker internationale Klänge anschlugen. Schlag auf Schlag sorgten Hannes Auer und Bastian Jacobs, Udos Panik Syndikat, Stoned, Palito Aché, Gonzo’s Friends und DJ Hendrix dort für gute Musik.

Auf der Bühne vor der Tourist-Information übernahmen JP Kennedy, die Sibin-Band und Summer Sands feat. Clara Valente das Kommando. Der aus Missouri stammende und nun in Schwetzingen lebende Richard Trumble lobte das Musikprogramm. "Und dann auch noch die feinen Burger", schwärmte er.

Weniger musikalisch, aber dafür modisch ging es auf der Bräuninger-Bühne zu, wo Models die neue Herbst-Winter-Kollektion des Modehauses präsentierten. "Der Schwetzinger Herbst ist wirklich ein gechilltes Fest", erklärten Pascal von Dobrzewinski und Morfula Chirnside, die gerade erst nach Schwetzingen gezogen sind. "Nette Leute, gute Musik und super Essen in entspannter Atmosphäre - mehr Feststimmung geht nicht."