Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Vor wenigen Tagen hat die Grünen-Fraktion in der Versammlung des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) einen Antrag vorgelegt, in dem sie sich für die Einführung eines 365-Tage-Tickets stark machte. Es soll zum Preis von einem Euro pro Tag ein Jahr lang im gesamten Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) gültig sein.

Die Metropolregion solle sich, so der Wunsch der Grünen, darum bemühen, als Modellregion eingestuft zu werden. In der Verbandsversammlung stieß der Vorschlag freilich auf wenig Gegenliebe. Der Verbandsvorsitzende Stefan Dallinger verwies darauf, dass der VRN über die Fahrpreise selbst zu befinden habe, nicht die Metropolregion.

Christian Specht, der Vorsitzende des VRN-Zweckverbands, ergänzte, dass ein solcher Tarif unbezahlbar sei. Und auch der Verkehrsverbund steht dem 365-Tage-Ticket eher skeptisch gegenüber. Die zu erwartenden Mindereinnahmen müssten von den Kommunen ausgeglichen werden, sagte ein VRN-Sprecher auf RNZ-Anfrage.

Weil die Kassen der Städte und Gemeinden jedoch gegenwärtig recht klamm seien, linksrheinisch noch mehr als rechtsrheinisch, halte man die Einführung eines solchen Tickets für kaum realisierbar.

"Wo soll das Geld herkommen?"

"Ich sehe nicht, wo das nötige Geld dafür herkommen soll", betonte Specht in der Sitzung. Außerdem sei eine Qualitätsverbesserung im öffentlichen Nahverkehr wirkungsvoller als sinkende Preise. "Grundsätzlich ist die Kalkulation beim 365-Euro-Ticket überaus komplex. Je nachdem, für wen und in welchem Bereich es gelten soll, fallen verschiedene Mindereinnahmen an. Zusätzlich ist beispielsweise auch der Wegfall von Ausgleichsleistungen des Landes für den Schülerverkehr mit einzurechnen, der nur gezahlt wird, wenn zwischen Fahrkarten für Schüler und Erwachsene ein gewisser Preisabstand gewahrt ist", erklärte Specht weiter.

Erst vor wenigen Monaten hatte die Stadt Mannheim, deren Erster Bürgermeister der CDU-Politiker ist, einen kostenfreien Nahverkehr durchgerechnet und war zu dem Ergebnis gekommen, dass dies die Quadratestadt 80 Millionen Euro und die Metropolregion 130 Millionen Euro jährlich kosten würde. Hinzu kommen Folgekosten.

Denn wenn die Busse und Bahnen im regionalen Nahverkehr von deutlich mehr Fahrgästen genutzt würden, müsste der Takt verdichtet werden. Dann wären allerdings neue Bahnen und zusätzliches Personal nötig.