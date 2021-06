Plankstadt. (hab) Am westlichen Rand von Plankstadt tut sich was: Die Dachsanierung der Mehrzweckhalle, die im Jahr 1978 eingeweiht wurde, ist bereits abgeschlossen. "Das Gerüst wird nächste Woche abgebaut. Danach müssen wir nur noch Blitzschutzmaßnahmen ergreifen und die Aussaat für die Dachbegrünung aufbringen", erklärt Timo Thomaier vom Bauamt der Gemeinde. Auf dem bislang noch kahlen neuen Dach soll eine Blütenwiese entstehen. Das ist erst der Anfang der Umgestaltung des gesamten Areals zwischen dem Westend, der B 535 und dem neuen Einkaufszentrum mit Edeka- und Drogeriemarkt, das neben der Mehrzweckhalle entsteht.

Direkt an die Halle soll eine Dreifeld-Sporthalle angebaut werden sowie eine Kultur- und Sporthalle mit zwei Feldern dicht daneben. Die Dreifeld-Sporthalle kann man mittels mobiler Trennwände in drei Spielfelder unterteilen. Die beiden neuen Hallen sollen über ein Foyer miteinander verbunden werden. Erst wenn sie fertig sind, wird die alte Sporthalle in der Mehrzweckhalle abgerissen. Der Gastronomiebereich und die tiefer gelegene Kegelbahn sowie zwei Wohnungen sollen aber erhalten bleiben. Auch die mehr als 60 Jahre alte Erwin-Senn-Halle am Sportzentrum ist nicht mehr zu retten. Sie soll ebenfalls abgerissen werden. Die dortigen Sportveranstaltungen werden in die neuen Hallen verlagert. Dazu muss die Gemeinde allerdings noch Gespräche mit der TSG Eintracht als Eigentümer der Halle führen.

Für das gesamte Sanierungs- und Umgestaltungsprojekt sind Kosten in Höhe von rund 14 Millionen Euro eingeplant. 12,8 Millionen Euro sind bereits für die nächsten Jahre im kommunalen Haushalt dafür eingestellt. Die Gemeinde hat nun auch eine Förderzusage des Bundes im Rahmen des Programms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" erhalten. Mit einem finanziellen Zuschuss in Höhe von drei Millionen Euro will der Bund das Plankstadter Großprojekt unterstützen.

Neben dem Umbau der Mehrzweckhalle und dem Neubau von zwei neuen Hallen ist auch ein "Haus der Vereine" im Bereich des derzeitigen Foyers geplant. Das gesamte Areal hinter der Mehrzweckhalle und der Parkplatz sollen umgestaltet werden. Eine erste städtebauliche Studie sieht dort ein neues Wohngebiet mit viel Grün vor. Auch an ein Pflegeheim haben die Planer gedacht. Ob es an dieser Stelle aber wirklich gebaut werden kann, ist noch ungewiss. Ein Teil der Grundstücke gehört der Gemeinde. Der Erlös aus dem Verkauf soll in die Investitionskosten fließen.

Ebenfalls finanziell gefördert wird die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für das Areal. 174.000 Euro steuert die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) dazu bei. Ein Schwerpunkt soll auf der umweltgerechten Energie- und Wärmeversorgung des Areals liegen. Auch die Frage, wie man dort zukunftsorientierte Mobilitätsangebote machen kann, soll untersucht werden. In der nächsten Sitzung des Gemeinderats will man einen qualifizierten Projektentwickler mit dieser Aufgabe beauftragen.