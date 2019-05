Mannheim/Ilvesheim. (pol/van/mün) Die Polizei setzt am Montag die Suche nach einem vermissten 16-Jährigen im Neckar fort. Die Suche sei am Sonntagabend erfolglos unterbrochen worden und solle in den Morgenstunden wieder aufgenommen werden, teilte die Polizei mit.

Zeugen hatten den Jugendlichen am Samstag im Stadtteil Seckenheim im Wasser gesehen, dann aber aus den Augen verloren und daraufhin Alarm geschlagen. Ein Großaufgebot aus 120 Helfern machte sich daraufhin auf die Suche. Daran beteiligt waren Polizei und Feuerwehr sowie DLRG und Rotes Kreuz mit Booten, Suchhunden, einer Drohne und einem Sonargerät.

Eine anschließende großangelegte Suchaktion verlief bisher ohne Erfolg. Im Einsatz waren insgesamt rund 120 Helfer der Wasserschutzpolizei, der Feuerwehren aus Mannheim, Ilvesheim, Ladenburg und Edingen-Neckarhausen, der DLRG Rhein-Neckar und des DRK-Rettungsdienstes, die mit mehreren Booten, zwei Suchhunden und einer Drohne im Einsatz waren. Kurz nach 20 Uhr wurde die Suche unterbrochen.

Nach Angaben der Beamten wurde die Suche nach dem Jugendlichen am Sonntagvormittag, 9 Uhr, fortgesetzt. Hierbei waren die Wasserschutzpolizei wieder mit einem Boot sowie Beamte der Bereitschaftspolizei Bruchsal und der umliegenden Polizeireviere im Einsatz. Das Ufergelände wurde mit drei Suchhunden der DLRG Leimen abgesucht - bisher allerdings ohne Ergebnis. Die DLRG Mannheim suchte zwischen der Einstiegsstelle und der Mündung in den Rhein von einem Boot aus mit einem Sonargerät den Fluss unter der Wasseroberfläche ab. Gegen 19 Uhr wurde die Suche beendet.

Die Kriminalpolizei schließt eine Fremdeinwirkung oder einen Unfall aus. Die Suche sowie die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an, so die Beamten weiter.

Update: 20. Mai 2019, 8.40 Uhr