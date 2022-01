Mannheim/Frankfurt. (cab) Erst fielen zwei Musiker wegen Unfall und Krankheit aus. Dann kam Corona. Seitdem stockt die "So weit"-Jubiläumstournee von Peter Maffay.

Auch im Februar und März wird es nichts. Nächste Hoffnung ist der Sommer. Dann soll es am Mittwoch, 31. August, in der Mannheimer SAP-Arena und am Samstag, 10. September, in der Frankfurter Festhalle endlich klappen (jeweils ab 20 Uhr).

Bereits gekaufte Tickets behalten nach wie vor ihre Gültigkeit. Weitere gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.