Mannheim/Edingen-Neckarhausen. (krs) Der Tatbestand des besonders schweren Raubes gegen einen 37-Jährigen ist wohl vom Tisch. Das Urteil will das Mannheimer Landgericht am Mittwoch fällen. Der Beschuldigte soll im Januar unter Drogeneinfluss einen Sushi-Lieferanten in Edingen-Neckarhausen und seinen Kumpel in Mannheim geschlagen haben.

Letzteren soll er bis zur Bewusstlosigkeit attackiert und anschließend dessen Taschen durchsucht haben. Die Staatsanwaltschaft sah es am Dienstag nicht als erwiesen an, dass es das Ziel des Angeklagten war, seinem Kumpel etwas abzunehmen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er aus Wut zuschlug und sich dann entschloss, etwas zu suchen.

Bleiben die gefährliche und die vorsätzliche Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hält eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und fünf Monaten für angemessen. Die Verteidigung plädierte für drei Jahre und vier Monate.

Update: Dienstag, 12. Oktober 2021, 18.40 Uhr

Angeklagter prügelte auf Kumpel und Sushi-Boten ein

Von Katharina Schröder

Mannheim/Edingen-Neckarhausen. Wegen des Verdachts des besonders schweren Raubs und Körperverletzung steht derzeit ein 37-Jähriger vor dem Mannheimer Landgericht. Der in Untersuchungshaft sitzende und mehrfach vorbestrafte Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft Anfang Januar einen Auslieferer in Edingen-Neckarhausen vier Mal ins Gesicht geschlagen haben, als dieser ihn nicht in seinem Auto mitnehmen wollte. Einige Tage später soll er in Mannheim einen Mann bis zur Bewusstlosigkeit attackiert und ihm anschließend Tabletten entwendet haben.

Bei der Tat in der Quadratestadt waren der Angeklagte und der Geschädigte an der Haltestelle Nationaltheater offenbar in Streit geraten. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der 37-Jährige dem Mann mit einem Stein aus dem Gleisbett ins Gesicht geschlagen haben. Auch als dieser bereits am Boden lag, soll der Angeklagte ihn noch gegen den Kopf getreten haben, woraufhin der Geschädigte das Bewusstsein verloren habe.

Daraufhin soll der Angeklagte ihm Pregabalin-Tabletten geraubt haben. Diese werden auch in Substitutionsbehandlungen bei Suchterkrankungen eingesetzt. Verteidigerin Ute Mannebach-Junge verlas eine Erklärung des Angeklagten. Der Geschädigte und ihr Mandant hätten bereits die Tage zuvor miteinander verbracht und gemeinsam Drogen konsumiert. Die Rede war unter anderem von Kokain und Heroin, THC und etwas, das der Angeklagte bis dahin nicht kannte und vom Geschädigten mitgebracht worden sei. Daraufhin hätten sie die Nacht im Rausch durchgemacht. An die Tat könne sich der Angeklagte nicht erinnern. Die Tat wäre ohne die Drogen nie passiert, erklärte er und entschuldigte sich beim Geschädigten.

Auch dieser hatte im Zeugenstand Erinnerungslücken. Er sprach von einem "Filmriss". Seine Erinnerung setze erst wieder ein, als er im Krankenhaus aufwachte. Fragen von Gericht und Staatsanwaltschaft beantwortete der Geschädigte, der aktuell selbst in der JVA Mannheim untergebracht ist, sichtlich ungern. Auf das vom Angeklagten angeregte Schmerzensgeld von 2100 Euro für die gebrochene Nase und Prellungen im Gesicht wolle er verzichten.

Als ein Schöffe fragte, ob er Angst vor dem Angeklagten habe, verwies der Geschädigte abwinkend darauf, dass sie sich bereits seit mehr als 20 Jahren kennen würden. Das Gericht vernahm drei Zeugen und einige Polizisten, die im Einsatz waren. Unklarheit bestand unter anderem über die Anzahl der Steine, die der Angeklagte zum Schlag aus dem Gleisbett genommen haben soll. Ein Anwohner berichtete von mehreren, ein anderer von einem. Auch über den Zustand des Angeklagten herrschte keine Einigkeit. So hatte ein Beamter nicht den Eindruck, dass der Angeklagte unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein anderer Zeuge hatte das Gefühl, dass "irgendeine Substanz im Spiel war". Eine Blutentnahme beim Angeklagten schlug nach mehreren Versuchen fehl.

Zur Tat in Edingen-Neckarhausen sagten nur der in dem Fall Geschädigte und ein am Einsatz beteiligter Polizist aus. Der Fahrer wollte Sushi ausliefern, als er den Angeklagten in der Nähe der Haltestelle Edingen Bahnhof auf der Straße liegen sah. Er habe angehalten und gefragt, ob der Mann Hilfe brauche. Der habe das verneint, aber gefragt, ob der Auslieferer ihn mitnehmen könne. Das wiederum habe er, der Fahrer, mit Verweis auf seine Bestellungen verneint, und sei weitergefahren.

Weil der Angeklagte dem Auto aber hinterherlief, hielt der Geschädigte noch einmal an und fragte, ob er Hilfe brauche. Daraufhin habe sich der Angeklagte ins Auto gesetzt und dabei die Bestellungen kaputt gemacht. Der Auslieferer versuchte, den ungebetenen "Beifahrer" zum Aussteigen zu bewegen, was ihm aber nicht gelang. So zog er den Angeklagten aus dem Auto. Als er sich umdrehte, um die Beifahrertür wieder schließen, holte der Angeklagte aus und schlug ihm ins Gesicht. Der Auslieferer rief seinen Chef und die Polizei an, woraufhin ihn der 37-Jährige noch weitere drei Male ins Gesicht geschlagen habe.

Nach knapp 20 Minuten traf die Polizei ein, der Angeklagte war bereits weitergelaufen. Die Beamten fanden ihn aber in der Nähe. Wie ein Polizist aussagte, sei der Mann alkoholisiert gewesen, für Betäubungsmittel habe er aber keine Anzeichen gesehen. Auch dem Lieferboten wollte der Angeklagte laut Erklärung ein Schmerzensgeld von 750 Euro zahlen. Außerdem gab er an, auch von dieser Tat nichts mehr zu wissen. Er kenne niemanden in Edingen-Neckarhausen, und wisse nicht, warum er überhaupt dort war.

In seiner Erklärung schilderte der Angeklagte, sein Drogenproblem nach gescheiterten Versuchen erneut angehen wolle. Aufgrund der Vorstrafen und der Tat während der Bewährungszeit gehe es um eine hohe Haftstrafe, sagte Anwältin Mannebach-Junge der RNZ.