Von Andrea Döring

Mannheim."Ihr guckt Fernsehen und seht nichts", meint Metzger Willi Schneider zu den verunsicherten Verbrauchern. Zusammen mit Michael Hocker, ebenfalls gelernter Metzger, leitet er als Geschäftsführer seit 2018 den Regio Schlachthof Mannheim. Die Corona-Infektionswelle bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück mit über 1500 Erkrankten und anschließendem "Lockdown" sowie die Skandale an anderen Schlachtbetrieben hat auch in der Metropolregion vielen Menschen den Appetit auf ein schönes Schnitzel verdorben. Doch die Arbeit in Mannheim hat damit nichts zu tun. Auch wenn das die Tierrechtsorganisation Peta anders sieht.

Ende Juli forderte diese Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz dazu auf, die Mitarbeiter des Mannheimer Schlachthofs auf Corona testen zu lassen und die Tierschutz- und Tierhygienebestimmungen sowie die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter prüfen zu lassen. Beim Regio Schlachthof stehen die Chefs selber mit am Band. Gequälte Tiere und ausgebeutete Menschen sind hier nicht zu finden. "Im Moment kommen die Schweine morgens früh um 3 oder 4 Uhr, damit sie nicht in die Hitze hineinfahren", berichtet Hocker. Rund 3000 Schweine schlachten und zerlegen die festangestellten 21 Mitarbeiter pro Woche. Zum Vergleich: Bei Tönnies sind es 30.000.

Fleisch für kleine Metzgereien

Montags, mittwochs und freitags ist Schlachttag. Die Mitarbeiter, 20 Männer und eine Frau, leben Hocker und Schneider zufolge mit ihren Familien in der näheren Umgebung, nicht in Wohngruppen. Die Tiere kommen aus einem Umkreis von 200 Kilometern.

Zumeist kleine Metzgereien in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen suchen bei den örtlichen Bauern das Schlachtvieh aus, lassen es nach Mannheim transportieren.

Schweinehälften oder Koteletts und Schnitzel bekommen die Metzgereien für ihre Kunden. Für gute Hausmacher muss man das Fleisch warm verarbeiten. Dazu braucht man eine Genehmigung zum Warmfleischtransport. Diesbezüglich sind die Wege in Mannheim nicht weit.

Auf dem Gelände des ehemaligen städtischen Schlachthofs im früheren Fleischversorgungszentrum (FVZ) haben sich im Jahr 2017 vier Hauptgesellschafter, die Lutz Fleisch OHG, die Rudolf Hess GmbH, die Hermann Fuchs OHG und die Cornelius Wurstwaren GmbH, zum Regio Schlachthof zusammengeschlossen. Nach der Sanierung ging es weiter nicht nur um die Wurst.

"Tierschutz hoch angesetzt"

"Der Tierschutz ist hier hoch angesetzt", meint Schneider. Allerdings gehen sie nicht so weit wie die Aktivisten von Peta. "Tiere sind nicht dazu da, dass wir sie essen oder sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten", lautet das Motto der Organisation. Die logische Konsequenz wäre vegetarische oder vegane Ernährung.

Doch das geht vielen Menschen zu weit. Tierschutz und Kontrolle der Lebensmittel sind ihnen jedoch wichtig. "Die Veterinäre stehen mit am Band", berichtet Hocker. "Die Kontrollen erfolgen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Diese beinhalten Transportkontrollen, Lebendtieruntersuchung und Fleischkontrolle/Trichinenuntersuchung, Hygienekontrollen sowie die Kontrolle des Schlachtvorgangs", sagt Désirée Leisner, Pressereferentin des Ersten Bürgermeisters Christian Specht.

Die Stadt verweist zudem auf die Corona-Verordnung des Landes. Zwei Tests pro Woche gibt es nur, wenn der Schlacht- und Zerlegebereich über mehr als 100 Beschäftigte verfügt. Der Regio Schlachthof liegt weit drunter. In dieser Woche gibt es eine neue Kontrolle. Das Gesundheitsamt Heidelberg und das Regierungspräsidium Karlsruhe kommen vorbei.