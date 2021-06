Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Christian Specht ärgert sich immer noch: Vor 13 Jahren, so wünschte es sich der Regionalverband, hätte die Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim eröffnen sollen. Dann würden heute die schnellen ICE tagsüber, nachts die Güterzüge zwischen den Metropolen rollen. Doch die Bahn spielte nicht mit und verfolgte Pläne, die mit den regionalen Gegebenheiten nicht vereinbar waren. "Jetzt hat sie eine Vorzugstrasse vorgelegt, die ganz ähnlich zu unserem damaligen Entwurf ist", sagte der Vorsitzende des Planungsausschusses des Verbands Region Rhein-Neckar bei der Sitzung des Gremiums.

Deshalb drückt Specht jetzt aufs Tempo. Bis Herbst sollen die drei Projektbeiräte, in denen zum Beispiel Vertreter angrenzender Kommunen und der Wirtschaft oder Bürgerinitiativen mitsprechen, ihre Forderungen einreichen. Dabei geht es um Lärm- und Naturschutz oder die exakte Streckenführung. Anschließend ist der Bundestag am Zug und muss sich im Rahmen einer sogenannten parlamentarischen Befassung mit den Anliegen und der Finanzierung des Mega-Projekts auseinandersetzen.

Die geplante Trasse soll überwiegend entlang der A 67 geführt werden und die beiden Bestandsstrecken – Ried- und Main-Neckar-Bahn – entlasten. Das bietet sich an, denn die Autobahn wird ohnehin sechsspurig ausgebaut. Ab Lorsch würden die Züge in einem Tunnel verschwinden, in einem Waldteilstück zwischendurch aber wieder "auftauchen". Über die Bauweise der Unterführungen streiten sich Bahn und Kommunen noch. Der Konzern bevorzugt aus finanziellen Erwägungen, die Tunnel teils oberirdisch mit einem aufgelegten, bepflanzten Trogdeckel zu bauen. Städte und Gemeinden in Südhessen verlangen dagegen durchgehend bergmännische Tunnel, die das Landschaftsbild schonen.

Mehr Menschen fürs Bahnfahren begeistern und mehr Güter auf die Schiene bringen – gleichzeitig die Umwelt schützen und möglichst Krach vermeiden. Diese Quadratur des Kreises soll auch bei der Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe gelingen. Und hier kann es Specht ebenfalls nicht schnell genug gehen. "Wenn wir da wieder zehn Jahre diskutieren und fünf Jahre Bauzeit ins Land ziehen, dann zieht die Verkehrswende an unserer Region vorbei", warnte er.

Allerdings sind die Planungen in einem noch weit früheren Stadium als bei der anderen Trasse. Bislang reichte der "Suchraum" für die geeignete Strecke vom Pfälzerwald im Westen bis zum Kraichgau im Osten.

Inzwischen hat sich die Bahn das grundsätzlich zur Verfügung gestellte Areal genauer angeschaut und Grobkorridore ausgedeutet, die nun vorrangig untersucht werden sollen. Die infrage kommenden Streckenverläufe hat die Bahn kürzlich dem Dialogforum vorgestellt, in dem Umweltorganisationen, Fahrgast-Verbände oder Ministerien vertreten sind.

Wie die Beratungsagentur Ifok im Auftrag des Dialogforums nun mitteilte, fließen die Themen Lärm- und Naturschutz und ein ausreichender Abstand zu Wohnsiedlungen in die weiteren Überlegungen mit ein. Daran anknüpfend geht das Planungsbüro der Bahn modular in elf regionalen Abschnitten anhand festgelegter Prämissen vor. Wesentlich für das Unternehmen ist: Es müsse möglich sein, dass die Züge 200 km/h fahren können.

Ein weiteres Thema des Forums waren Untersuchungen zu sieben möglichen Rheinquerungen, die die Bahn vorstellte. "Die ersten Prüfergebnisse zeigten, dass Lösungsmöglichkeiten grundsätzlich technisch realisierbar sind, mitunter aber beengte Platzverhältnisse und Beeinträchtigungen hochwertiger Schutzgebiete aufweisen. Hier sind im weiteren Verlauf noch vertiefte Untersuchungen notwendig", erklärte Denise Ellwein von Ifok. Die betroffenen Abschnitte stünden in Verbindung mit der Ermittlung durchgängiger, möglicher Streckenverläufe zwischen Mannheim und Karlsruhe.

Die Neubaustrecke ist laut Specht ein wichtiger Lückenschluss auf dem europäischen Schienenverkehrskorridor von Rotterdam nach Genua. Die Region brauche eine starke Schiene für die Wirtschaft und besseren Klimaschutz. Bis dahin gelte es allerdings noch einige knifflige Fragen zu lösen. So wisse man mittlerweile, dass vier Engpässe südlich von Mannheim liegen und die Hauptachse zwischen der Quadratestadt und Heidelberg noch weiter ausgebaut werden muss als ursprünglich geplant.

Weitere große Themen: die von Stadt und Region geforderten, sehr kostspieligen Tunnel im Mannheimer Stadtgebiet beim Ausbau des Bahnknotens und räumliche Widerstände bei der Anbindung des Rangierbahnhofs. Verbandsdirektor Ralph Schlusche sagte, es werde noch einige Jahre dauern, "bis wir auf dem Stand sind, den Frankfurt-Mannheim heute erreicht hat". Um die Kapazitäten für den Verkehr sicherzustellen, brauche man auf jeden Fall zwei neue Gleise, sagte DB-Netz-Vorstandsmitglied Jens Bergmann im Herbst.