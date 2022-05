Von Volker Endres

Mannheim. Seit zwei Jahren warten die Angestellten in den kommunalen Kindertagesstätten auf ein für sie annehmbares Angebot von Arbeitgeberseite. Mit einem Warnstreik machten sich die Erzieherinnen und Erzieher am Mittwoch rund um die Kurpfalzbrücke Luft. "Wir machen ein gemeinsames Frühstück, mit dem wir unsere Pause zurückholen, und wir sperren die Brücke als Signal, weil die Verhandlungen so zäh laufen", erklärte Verdi-Vertrauensfrau Hansi Weber.

Verhandelt wird aktuell für bundesweit 330.000 Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes der Kommunen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Dabei stecken die Verhandler offensichtlich in einer Zwickmühle, denn zahlreiche SPD-Oberbürgermeister unterstützen die Forderungen der Mitarbeitenden ausdrücklich. "Aber Solidarität alleine hilft uns nicht weiter", sagt Weber: "Es muss dringend Geld in das System fließen."

Geld für die Angestellten, denen trotz eines ausgefüllten Berufslebens später die Altersarmut droht. Geld für die Ausbildung. Geld für Entlastungskräfte, die fachfremde Arbeiten in den Kitas übernehmen können und Geld auch für Ausbildung und neue Stellen in der Kindererziehung – einem der wichtigsten Zukunftsthemen überhaupt, so die Verdi-Verhandlungsführerin. Bislang haben die Fachkräfte Geduld aufgebracht. "Unsere letzte Verhandlungsrunde, in der wir Forderungen durchgesetzt haben, war im Jahr 2015. Doch die Hoffnung, auf den damaligen Ergebnissen aufbauen zu können, habe sich auch aufgrund der Pandemie zerschlagen. Um so größer nun die Wut und die Ungeduld seitens der kommunalen Beschäftigten. "Die Angestellten in den kirchlichen Einrichtungen stehen unter einem anderen Tarifsystem", erklärte Weber.

Es gebe keinen Beruf, "der so sinnstiftend und so gestaltbar ist", wie die Kindererziehung. "Aber dafür brauchen wir auch Bedingungen, unter denen wir arbeiten können, ohne krank zu werden." Dabei sei die Pandemie nicht das größte Problem, "obwohl wir zu den ungeschütztesten Berufsgruppen zählen, weil wir es ohne Maske mit Ungeimpften zu tun haben."

Es geht viel mehr um die psychische Belastung von immer mehr Aufgaben in viel zu großen Gruppen. Darauf machten die Demonstrierenden aufmerksam. Und das nicht allein mit dem Picknick auf der Neckarwiese, sondern auch mit einem tänzerischen Flashmob auf der deshalb für den Verkehr abgesperrten Kurpfalzbrücke.

Alle sollten von den Protesten erfahren, die Weber als vorletzten Warnschuss verstand. "Am 12. Mai demonstrieren wir landesweit noch einmal in Stuttgart vor der dritten und letzten Verhandlungsrunde." Und sollte diese wieder ohne Ergebnis verlaufen, drohen ein heißerer Tanz und massivere Streiks. Und nicht nur ein Picknick.