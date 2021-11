Ein Patient sitzt zur Überprüfung seiner Lungenfunktion in einem Bodyplethysmographen. Nach einer Covid-19-Erkrankung müssen viele Menschen mühsam wieder ins Leben finden. Foto: Sina Schuldt/dpa

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim/Heidelberg. "Nicht alle Ärzte haben das Thema auf dem Schirm", bedauert Sandra Stengel. Doch die Hausärztin aus Pfinztal und Mitbegründerin des Netzwerkes "Long Covid" im Rhein-Neckar-Raum hat Hoffnung auf Besserung. Und das sei auch notwendig, denn Long-Covid, die Spätfolgen einer Infektion mit dem Coronavirus, macht die Mediziner bislang noch recht ratlos.

Aber wie kann man helfen, wenn nach einer überstanden geglaubten Krankheit besonders bei Frauen Langzeitbeschwerden auftreten? Eine Podiumsdiskussion in der Mannheimer Abendakademie zeigt deutlich, dass für dieses Phänomen, bei dem weder Laborwerte noch die übliche Vorgehensweise das Geheimnis lüften, ein neues Denken aller Beteiligten notwendig ist. "Alle sollten voneinander lernen, die Medizin auch von den Patienten", lautet der Appell von Uta Merle, der Leiterin der Long-Covid-Spezialambulanz am Universitätsklinikum Heidelberg. Sie bedauert allerdings, dass nur ein Drittel der Betroffenen mit ihren Sorgen auch zum Hausarzt gehen. Die Praxen seien die erste Adresse für die Begleitung in einem gestuften Versorgungskonzept.

Ziel des regionalen Netzwerkes ist eine Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und der Long-Covid-Ambulanz im Universitätsklinikum Heidelberg. Hier könne nach entsprechenden Voruntersuchungen durch den Hausarzt oder die Hausärztin bei medizinischer Notwendigkeit eine Vorstellung veranlasst werden. Patienten, Hausarztpraxen, Ambulanz, Fachspezialisten auf ambulanter und stationärer Ebene, Physio- und Ergotherapeuten, Selbsthilfegruppen und Rehabilitationseinrichtungen könnten im Netzwerk eine Kultur des "Voneinander-Lernens" schaffen.

Die Ärztin ist sich sicher: Nur mit Offenheit und der Bereitschaft der Gesellschaft, die Leidenden ernsthaft zu unterstützen, könne man Schritt für Schritt vorwärtskommen. Es passiere oft, dass Menschen bis zu zwölf Monate nach einer Ansteckung weder an den Arbeitsplatz zurückkehren noch ihren Alltag bewältigen können.

"Du siehst doch wieder gut aus. Ich weiß gar nicht, was du hast", seien Sätze, die dann häufig fielen. Wenn diese Kranken auf Unverständnis und Unwissenheit stoßen, verstärkten sich Symptome wie Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Depressionen erst recht. Es sei an der Zeit, dass das Gesundheitssystem ganz pragmatische Hilfen entwickle und fördere, so die Wissenschaftlerin. Im Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit (ZI) hat man inzwischen eine Anlaufstelle für Long-Covid-Patienten eingerichtet, die unter Schwindel, Gliederschmerzen, Konzentrationsstörungen, Ängsten, Stimmungsschwankungen oder Schlafstörungen leiden.

Marco Heser leitet im ZI die Abteilung für Ergotherapie und verantwortet das individualisierte Therapieprogramm. "Ich würde mir wünschen, dass auch in anderen Praxen meiner Berufsgruppe Long-Covid-Betroffenen mit solchen maßgeschneiderten Übungen geholfen wird", so der Mediziner. Eines wird deutlich aus seinen und den Ausführungen von Claudia Schilling, der Chefin der ZI-Spezialsprechstunde: Eine Tablette gegen die Krankheit wird es über kurz oder lang nicht geben.