Karlsruhe/Mannheim. Der Autobahn-Rastplatz ist voll? Mancher Lkw-Fahrer parkt dann eben davor. Denn die kleineren Autobahnparkplätze sind sowieso schon mit Lastwagen zugestellt. Vor allem nachts. Die Unfallgefahr ist enorm. Verkehrsexperten fordern schnelle Lösungen von der Politik. Aber die ist vor Ort gar nicht immer für mehr Stellplätze.

Ein Lastwagen will auf der A5 bei Weingarten nahe Karlsruhe auf einen Parkplatz einbiegen. Doch die Einfahrt ist von einem Lastzug blockiert. Der Fahrer schert auf die Autobahn zurück. Ein mit 40 Menschen besetzter Fernbus kann nicht mehr ausweichen und fährt auf den Lastwagen auf. Sieben Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Weitere Folgen: Vollsperrung, lange Staus und hoher Sachschaden. Der Unfall in der Nacht zum 5. Juni ist kein Einzelfall. Bundesweit kommt es immer wieder zu Unglücken und brenzligen Situationen, weil Lastwagen Autobahnparkplätze blockieren, auf den Ein- und Abfahrten stehen oder auf dem Standstreifen.

Hintergrund Lkw-Fahrer müssen regelmäßig Pause machen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Viele Rastplätze gibt es nicht. Lastwagen parken dicht an dicht. Neuankömmlinge müssen sich in die zweite Reihe stellen oder in die Ausfahrt, um ihre Ruhezeiten einzuhalten. In den nächsten Jahren wird der Bedarf zudem weiter wachsen. Hintergründe zum Thema: > Aktuelle Zahlen: [+] Lesen Sie mehr Lkw-Fahrer müssen regelmäßig Pause machen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Viele Rastplätze gibt es nicht. Lastwagen parken dicht an dicht. Neuankömmlinge müssen sich in die zweite Reihe stellen oder in die Ausfahrt, um ihre Ruhezeiten einzuhalten. In den nächsten Jahren wird der Bedarf zudem weiter wachsen. Hintergründe zum Thema: > Aktuelle Zahlen: Insgesamt gibt es in Deutschland rund 51.600 Lkw-Stellplätze auf Rastanlagen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervorgeht. Demnach entstanden in den Jahren 2009 bis 2018 rund 15.000 neue Stellplätze im gesamten Bundesgebiet, von denen sich 2387 in Baden-Württemberg befinden. 76 Rastanlagen in Baden-Württemberg bieten den Lkw-Fahrern zudem Sanitäranlagen. Bei weiteren 48 gibt es Verpflegungs- und Übernachtungsmöglichkeiten. Zum Bestand der Stellplätze auf privaten Autohöfen liegen dagegen keine Zahlen vor. > Voraussichtlicher Bedarf bis 2025: Nach Schätzung des Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) sind auf Deutschlands Straßen rund 800.000 Lkw unterwegs. Der Verband schätzt, dass in den kommenden Jahren bundesweit bis zu 40.000 Lkw-Stellplätze fehlen - Tendenz steigend. Unklar ist zudem inwieweit die Ausweitung der "Just-in-time"-Logistik die notwendige Anzahl an Parkplätzen erhöhen wird. Eine Lieferung wird dann als Just-in-Time bezeichnet, wenn sie genau im Moment des Bedarfs beim Kunden eintrifft. So können vor allem die Lagerkosten niedrig gehalten werden, da ein Teil des Bestands auf der Straße unterwegs ist. Den voraussichtlichen Bedarf hat die Bundesanstalt für Straßenwesen in einer neuen Studie ermittelt, die derzeit vom ausgewertet wird. > Geplanter Ausbau: Bis 2023 plant die Bundesregierung, jährlich 100 Millionen Euro in den Ausbau oder Neubau von Rastanlagen an Bundesautobahnen zu investieren. Für den Bundestagsabgeordneten und Mitinitiator der Kleinen Anfrage Stephan Kühn (Grüne) ist das zu wenig: "Das Verkehrsministerium muss aufs Tempo drücken, damit sich die kritische Situation auf den Autobahnen endlich spürbar verbessert." Zudem müsse man endlich die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen und intelligente Parkleitsysteme einrichten, die den Bedarf an Stellplätzen reduzieren, so Kühne. Gemeint sind sogenannte "telematische Parkverfahren", die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Lkw erfassen und bei der Stellplatzzuweisung berücksichtigen. Durch die intelligente Anordnung der parkenden Fahrzeuge ließe sich laut Bundesregierung eine Kapazitätserhöhung auf Rastanlagen von bis zu 50 Prozent erreichen. Die Einsatzmöglichkeiten der neuen Parkverfahren werden zur Zeit allerdings noch durch die Länder geprüft. > Ruhezeiten werden zum Problem: Die Fahrer seien in der Zwickmühle, mahnt BGL-Sprecher Martin Bulheller: "Sie müssen Ruhezeiten einhalten. Tun sie das nicht, riskieren sie Bußgelder. Und bei genug Bescheiden ist der Führerschein weg." Ruhezeiten für Fahrer im Güterverkehr sind gesetzlich geregelt. Lkw-Fahrer müssen täglich mindestens elf Stunden ruhen. In Ausnahmefälle kann die Ruhezeit verkürzt werden. Innerhalb einer Woche müssen sie allerdings mindestens 45 Ruhestunden vorweisen, sonst drohen bis zu 5000 Euro Bußgeld. (Tim Müller)

Und manchmal sterben deshalb Menschen, wie am 10. Januar 2018 auf der A6 bei Bad Rappenau nahe Heilbronn. Da war ein Schwertransporter mit Begleitfahrzeug auf dem Verzögerungsstreifen vor dem Parkplatz stehen geblieben, weil der Rastplatz dicht war. In der Dunkelheit raste ein Auto ungebremst in das Begleitfahrzeug. Beide Fahrzeuge fingen Feuer, zwei Menschen kamen ums Leben.

"Vollgestellte Rastplatze an Autobahnen sind ein bundesweites Thema, vor allem an den großen Transitautobahnen", sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Gefährlich werde es, wenn Einfahrten zugestellt seien und davor geparkt werde. Problematisch seien vor allem Lastwagen auf Standstreifen.

"So etwas gab es früher nicht", sagt Martin Bulheller vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL). Meist sind es nach seiner Beobachtung ausländische Lastwagen, die das tun. Aber egal woher: Es geschieht nicht aus Bequemlichkeit. "Lkw-Fahrer machen das aus purer Verzweiflung", meint Unfallforscher Brockmann. Sie müssen nach Stunden am Steuer ihre gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten einhalten. Das heißt: Nach spätestens viereinhalb Stunden müssen sie eine Pause einlegen - ob sie wollen oder nicht.

Immer häufiger muss die Polizei Lkw-Falschparker aufwecken und auffordern weiterzufahren. Zahlen hat auch die Autobahnpolizei Karlsruhe nicht. Doch ihr Leiter, Lothar Batschauer, ist überzeugt wie seine Kollegen in Heilbronn und anderswo: "Das nimmt zu."

"Bei uns ist die Lage zwar angespannt, aber nicht ganz so dramatisch. Die Kollegen in Karlsruhe und Heilbronn sind schon schlimmer dran", sagt der Chef in der Verkehrspolizeidirektion des Mannheimer Polizeipräsidiums, Dieter Schäfer. Natürlich gebe es zu wenige Stellplätze für die Fernfahrer. Gleichwohl habe der Bau der Raststätte Kraichgau Süd eine gewisse Entlastung gebracht.

Für seine Kollegen, die abends auf Kontrollfahrten unterwegs sind, seien die Tank- und Rastanlagen auch gar nicht das Problem, sondern die kleinen, schnell zugestellten Parkplätze. Zum Beispiel an der A 5 bei Weinheim und Dossenheim. Wenn dort ein Lastwagen am Rand der Autobahn stehe, müsse man schnell reagieren, so Schäfer: "Dort abgestellte Lkw ziehen Unfälle nachts geradezu magisch an." Bei den Lenk- und Ruhezeiten gebe es Kulanzen, so der Polizeidirektor. Aber nicht bei der Verkehrssicherheit: "Da müssen wir sofort reagieren."

150.000 Fahrzeuge, darunter 30.000 Lastwagen, passieren täglich die A 5 bei Karlsruhe. "Die Parkplätze reichen vorne und hinten nicht", sagt Batschauer. Die Polizisten drücken bei Falschparkern auf der Rastanlage schon mal ein Auge zu. Doch auf Standstreifen oder in Ein- und Ausfahrten der Rastplätze kennen auch die Karlsruher Beamten kein Pardon. Da teilt Batschauer die Einschätzung Schäfers: "Das ist brandgefährlich." Die Lkws müssen weg. In der Regel gibt es zunächst ein "verkehrserzieherisches Gespräch". Uneinsichtige müssen bis zu 160 Euro löhnen. "Die Polizei verfolgt solche Verstöße, sie hat aber auch Beißhemmung", sagt Brockmann. Denn wohin, wenn alle Parkplätze längst voll sind? Vor allem abends und am Wochenende geht vielerorts nichts mehr. "Letztlich lässt sich das Problem nicht mit der Polizei lösen, sondern nur durch eine drastische Kapazitätserhöhung der Rastplätze", meint der Verkehrsexperte.

Allerdings: Der Bund war nicht untätig. Seit 2010 sind in Deutschland 15.000 neue Stellplätze entstanden. Derzeit gibt es laut Verkehrsministerium rund 51.000 Lkw-Parkmöglichkeiten auf den Rastanlagen entlang der Autobahnen. Viel zu wenig, so der BGL. Der Verband schätzt, dass bundesweit zwischen 35.000 und 40.000 Lkw-Stellplätze fehlen. Doch bis neue Parkplätze gebaut sind, vergehen Jahre. Und nicht immer liegt das an den Kosten oder der Planung. Sondern am Widerstand der Bevölkerung. Das Regierungspräsidium Karlsruhe verfolgt eine Erweiterung der Tank- und Rastanlage "Am Hockenheimring West". Der Protest aus Hockenheim ließ nicht lange auf sich warten - und Grüne sowie CDU schlossen sich an.

Vielleicht muss der Neu-, Aus- und Umbau von Rastanlagen auch gar nicht immer sein. Manchmal dürfte eine intelligente Verkehrssteuerung schon reichen. Dazu zählen nach Angaben des Stuttgarter Verkehrsministeriums Hinweise auf freie Plätze sowie Kolonnen- und Kompaktparken.

"Wir hoffen, dass die Politik bald eine Lösung findet", sagt Rainer Köller von der Polizei Heilbronn. Auch dort sind nachts alle Parkplätze "überbelegt". Nahezu täglich müssen seine Kollegen raus, um Falschparker zur Weitererfahrt aufzufordern und notfalls abzuschleppen. "Trucker-Romantik, das war einmal", sagt Autobahnpolizist Batschauer. "Die Fahrer sind die ärmsten Hunde."