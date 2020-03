Schauspieler aus dem Lindenstraßen-Ensemble wie Marie-Luise Marjan („Mutter Beimer“, in der Mitte stehend) haben in den vergangenen Jahren immer wieder mal in der Dauerausstellung im Wilhelmsbau des Museums vorbeigeschaut. Foto: Gerold

Speyer. Wie oft hat hier Wirtin Elena Sarikakis über die Welt gehadert, Hans Beimer am Tresen bei Ouzo und Raki seinen Liebeskummer ertränkt, Isolde Pavarotti gesungen oder Iffi Zenker Souvlaki geordert. Gute Zeiten, schlechte Zeiten im "Akropolis". Am Sonntagabend ist es vorbei. Der zentrale Treffpunkt der Bewohner macht dicht. Mehr noch: Nach 34 Jahren strahlt die ARD die 1758. und letzte Folge der Lindenstraße aus. Dann heißt es nicht nur "Akropolis adieu". Doch für die trauernden Fans der Kultserie gibt es ein dickes Trostpflaster – mitten in der Metropolregion. Im Wilhelmsbau des Speyerer Technikmuseums.

Schon seit acht Jahren begeben sich Besucher aus der ganzen Republik in der Lindenstraßen-Dauerausstellung auf eine wohlige Zeitreise. Originalgetreu, vom Kruzifix über klobige Bierhumpen bis zum Volksempfänger, steht die bajuwarische Küche der schrulligen Filmfigur Else Kling im wegen der Corona-Pandemie aktuell und bis mindestens 19. April geschlossenen Museum. 14 Schweinebraten und neun Teller Suppe hat die von Annemarie Wendl-Kleinschmidt (1914-2006) gespielte Tratschtante in der Kulisse aufgetischt. Und immer wieder über "Sodom und Gomera" (sic!) bei ihren Nachbarn gegrantelt.

Die Idee, die Küche nach Speyer zu holen, entstand 2009. Da erhielt der damalige Museumschef Hermann Layher den Pfälzer "Saumagen-Orden" und traf Marie-Luise Marjan, die als "Helga Beimer" ebenfalls zum Schauspieler-Urgestein der Lindenstraße zählt. Schnell wurde man sich einig, Produzent Hans W. Geißendörfer besuchte Speyer und stimmte zu. Heute liegen in der Ausstellung auch viele Drehbücher sowie Kostüme und Zeichnungen. Die Wände ziert die Original-Tapete aus der Serie.

Dabei wird es nicht bleiben. Das Technik-Museum hat vom WDR auch den Zuschlag für die Kulissen des "Akropolis" und des "Café Beyer" erhalten. Die zerlegten Einzelteile der Dauerleihgaben lagern inzwischen in Speyer. "Als nächstes wird der künftige Ausstellungsraum ausgeräumt", sagt Michael Stiller, der Exponatsverwalter des Museums.

Ein "Restaurant" mit Tischen, Tresen und einer Kleinkunstbühne neben dem "Café" in einem Zimmer – das klingt ambitioniert. Obwohl das Museum derzeit andere Probleme hat und 70 Prozent der Beschäftigten wegen Corona in Kurzarbeit sind, ist Pressesprecherin Corinna Siegenthaler zuversichtlich, dass die erweiterte Ausstellung Ende dieses Jahres eröffnen kann. Für Aufbau und Gestaltung brauche es bis zu acht Mitarbeiter: "Anpacker", Schreiner, Dekorateure.

Siegenthaler räumt im Gespräch mit der RNZ ein, die Serie nie geschaut zu haben. Das Ende der Lindenstraße bedauert sie dennoch. Denn im Laufe der Jahre kamen Geißendörfer und die Schauspieler immer wieder mal in Speyer zu Autogrammstunden und Fantreffen vorbei. "Die sind alle so nett und freundlich, auch zueinander. Wie eine Familie", schwärmt Siegenthaler. "Man hat ihnen stets angemerkt, dass sie sehr an der Lindenstraße hängen."

Siegenthalers Kollegin Steffi Schäfer arbeitet als Kassiererin im Museum und ist ein echter Fan der Serie. "Als ich diese Arbeitsstelle bekam, ging ein Traum in Erfüllung", erzählt sie. Über das baldige Ende ist Schäfer maßlos enttäuscht. "Das ist schmerzhaft und sehr, sehr schade." So denken auch Stefanie und Jens Baldus, die an einem März-Tag vor der coronabedingten Schließung des Museums aus dem fast 200 Kilometer entfernten Stockum-Püschen im Westerwald die Ausstellung besuchen. Ein so weiter Weg für Else Klings Einbauküche: Lohnt sich das?

"Auf jeden Fall", sagt Stefanie Baldus. "Ich schaue die Serie seit vielen Jahren, und die Forterzählung ist immer spannend", erzählt die 35-Jährige. "In der Lindenstraße werden Kinder groß, und Mütter werden Omas. Diese Entwicklung der Figuren hat mich dabei gehalten."

Ähnlich sieht es ihr Mann. "Ich habe es von klein auf geschaut, es gehörte in der Familie dazu", sagt Jens Baldus. "Mit der Pubertät hat das Interesse nachgelassen, und 1998 bin ich ausgestiegen." 2003 lernte er dann Stefanie kennen. "Sie hat mich veranlasst, wieder einzusteigen, sagt der 41-jährige Verkäufer.

"Mitten in der Kennenlernphase sagte ich während eines Telefonats: Du, ich muss auflegen – die Lindenstraße kommt", erinnert sich Stefanie Baldus. Beide lachen bei dem Gedanken an das Gespräch. "Um auf einer Welle zu sein, habe ich wieder regelmäßig geschaut", sagt Jens Baldus. "Das war schwer, weil ich eine lange Lücke hatte. Aber ich wollte Pluspunkte bei Steffi sammeln", erzählt er augenzwinkernd.

"Schon in der frühen Phase unserer Beziehung ist die "Lindenstraße" zum Ritual geworden", meint Stefanie Baldus. Gemeinsam mit ihrem Mann steht die Arzthelferin vor den Requisiten. Seit dem Start der Serie 1985 gehörte die Küche bis 2012 zu den Accessoires am Drehort Köln.

"Das war es", sagt Jens Baldus, "gerade durch Figuren wie Else Kling erhielt man sozusagen einen Blick ins Treppenhaus, als würde man dazugehören." Ja, sagt seine Frau, "als wären es echte Nachbarn."

Corinna Siegenthaler hofft, dass einige Schauspieler bei der Einweihung des neuen Raums zu Gast sind. Die Chancen stehen gut. Schließlich wollen auch die "Beimers", "Zieglers" oder "Schildknechts" ab und an in Erinnerungen schwelgen. Passend dazu trägt die letzte Lindenstraße-Folge den Titel "Auf Wiedersehen".