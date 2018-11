Hockenheim. (stek) Der Lebenshilfe-Verein hat sich mit seinem Engagement für Menschen mit Behinderung nicht weniger als die Verwirklichung der anständigen Gesellschaft auf die Fahne geschrieben. Eine Gesellschaft soll es sein, in der niemand ausgegrenzt oder gar gedemütigt wird, in der sich auch keiner in seiner Würde verletzt fühlen soll.

Den theoretischen Rahmen für dieses Konzept formten der amerikanische Politphilosoph John Rawls mit seinem Buch "Theorie der Gerechtigkeit" (1971) und der israelische Philosoph Avishai Margalit mit "Politik der Würde" (1996). Sie argumentieren: Ein grundlegender Maßstab für die Anständigkeit einer Gesellschaft bemisst sich am Umgang mit schwächeren Mitgliedern.

Seit Gründung der Lebenshilfe im Jahr 1958 in Marburg ist dahingehend einiges in Bewegung gekommen. Heute ist die Lebenshilfe mit ihren 523 Orts- und Kreisvereinigungen in ganz Deutschland eine wichtige Institution, die sich selbstverständlich für die Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzt. Wie selbstverständlich, wurde einmal mehr am Tags der offenen Tür der Heidelberger Werkstätten in Hockenheim deutlich. In diesen zur Lebenshilfe Heidelberg gehörenden Werkstätten in Heidelberg, Sandhausen und Hockenheim werden derzeit 550 Menschen in ihrem Arbeitsleben begleitet. Allein in der Rennstadt sind es 202 Menschen.

Das Leistungsangebot, so der Leiter der Werkstätten, Wolfgang Thon, umfasse vor allem die Bereiche Metallverarbeitung, Montage und Konfektionierung, Elektro- und Elektrotechnik sowie Garten- und Landschaftsbau. Und was diese Arbeit bedeutet, wird beim Anblick der Mitarbeiter klar. Die Konzentration und Genauigkeit der Arbeit ist beeindruckend. Und die Zufriedenheit ist nicht zu übersehen.

Natürlich wurden die komplexen Arbeitsprozesse vereinfacht. Gearbeitet wird mit Mustern und Bildern, sodass auch Menschen, die nicht lesen können, die einzelnen Arbeitsschritte verstehen. Darüber hinaus kommen moderne Maschinen zum Einsatz, die die Arbeit erleichtern. Hier, so Thon, fände jeder seine Aufgabe. Und ein Mensch, der eine Aufgabe habe, sei ein Mensch mit Identität und Selbstwertgefühl. Und nur ein Mensch mit Selbstwertgefühl hinsichtlich seiner Identität entwickle Selbstachtung, die schlussendlich den Weg ebene für das so wichtige Gefühl, ein erkanntes und vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein.

Wichtig ist der Lebenshilfe die Autonomie von Entscheidungsprozessen. "Es muss auch für Menschen mit Behinderung selbstverständlich sein, dass sie entscheiden, wo, wie und mit wem sie leben, wie sie ihre Freizeit verbringen und was sie arbeiten." Jeder Mensch, so ein Leitsatz des Vereins, solle sein Leben so gestalten können, wie es ihm entspricht.

Ein wichtiger Baustein in dieser Lebensgestaltung ist die Arbeit. Da gehe es Menschen mit Behinderung nicht anders als Menschen ohne Behinderung, sagt Wolfgang Thon. Die einzige Aufgabe der Lebenshilfe sei es, den Weg dafür vorzubereiten, zu begleiten und Mauern abzubauen. Im Lebenssegment Arbeit übernehmen die Werkstätten diesen Part. Neben Zulieferarbeiten für die Industrie in den eigenen Werkstätten umfasst das Angebot Maßnahmen zur beruflichen Orientierung, verschiedene Fort- und Weiterbildung sowie die Unterstützung beim Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt.

Dabei würden auch rund 65 Menschen mit schwerer- oder Mehrfach-Behinderung betreut und sinnstiftend eingebunden. Jeder Mensch habe das Recht auf Eigenständigkeit, weil schlicht jeder diesen Wunsch in sich trage. Angesichts dessen sind die Werkstätten der Lebenshilfe wichtige Fundamente für die anständige Gesellschaft, in der jeder ganz selbstverständlich dazu gehört.