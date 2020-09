Von Volker Widdrat

Schwetzingen/Mannheim. Der zweite Verhandlungstag am Landgericht Mannheim gegen vier junge Männer, denen die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag in Tateinheit mit vorsätzlicher sowie gefährlicher Körperverletzung gegen einen 51-jährigen Mann aus Schwetzingen vorwirft, begann am Montagnachmittag mit einer zweistündigen Verspätung.

Einer der Angeklagten war zunächst nicht zum Prozess-Termin vor der Jugendstrafkammer erschienen. Der 19-Jährige gab an, er sei in der Schule gewesen und habe danach Unterrichtsmaterialien eingekauft. Die Verhandlung habe er nicht auf dem Schirm gehabt. Der Vorsitzende Richter Joachim Bock nahm den jungen Mann ins Gebet. Er habe alle Beteiligten sehr verärgert und seinen Verteidiger Tim Wullbrandt bloßgestellt. Die "dürftige Ausrede" sei nicht gut angekommen, so der Vorsitzende. Bei dem Prozess sind auch zwei Vertreter der Jugendgerichtshilfe zugegen. Die Anklage vertritt Oberstaatsanwalt Frank Höhn.

Nachdem das Quartett mit den weiteren Verteidigern Andrea Combé, Patrick Welke und Steffen Kling komplett war, hörte das Gericht die Lebensläufe der mutmaßlichen Täter. Sie sollen ihr Opfer am Freitag, 21. Februar, gegen 2 Uhr nach einer Fastnachtsveranstaltung auf dem Schwetzinger Schlossplatz brutal angegriffen und mit etlichen Faustschlägen und Tritten – auch gegen den Kopf – traktiert haben. Der 51-Jährige erlitt unter anderem einen Nasenbeinbruch sowie Brüche der Kieferhöhle und des Jochbogens.

Der Angeklagte K., der sich eine Woche nach der Tat selbst gestellt hatte, berichtete von der sechswöchigen Untersuchungshaft. Die Zeit in einer Vier-Mann-Zelle sei "alles andere als schön gewesen". Vor allem habe ihm der Kontakt zu seiner Familie gefehlt.

Der Beschuldigte C. hatte sich ebenfalls der Polizei gestellt. Dem 21-Jährigen, der als Einziger noch in Haft ist, wird außerdem zur Last gelegt, am 7. September 2019 in Bensheim einem Mann mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt zu haben. Er habe ein Problem mit Alkohol und Drogen, räumte der 21-Jährige ein. Bei seiner Vernehmung kam heraus, dass C. bei einigen Veranstaltungen und in manchen Kneipen der Region ein "nicht gern gesehener Gast" war. Im vergangenen Jahr hatte er Aufenthaltsverbote für die Fastnachtsumzüge in Ketsch, Hockenheim und Schwetzingen kassiert, weil er nach einer Schlägerei in Oftersheim festgenommen worden war.

C. hatte unlängst auch als Zeuge im Prozess gegen einen 26-jährigen Hockenheimer ausgesagt, dem die Anklage versuchten Mord an einem 31-Jährigen vorwirft. Die Tat von Bensheim räumte er ein. Er habe sich mit Alkohol "nicht mehr richtig im Griff" und sei dann "oft leicht reizbar".

Die Faustschläge und Fußtritte gegen den 51-Jährigen gab er ebenfalls zu. Der Geschädigte habe eine Bewegung in seine Richtung gemacht, "da habe ich direkt zugeschlagen, mit der Faust ins Gesicht". Die brutale Attacke bezeichnete C. als "dumme Affekthandlung". Dass er dem Opfer gegen den Kopf getreten habe, "dafür schäme ich mich zutiefst". Der Angriff habe keine Minute gedauert.

Der Angeklagte K. bestätigte diese Angaben. Er selbst habe einmal zugeschlagen und dann sofort von dem Mann abgelassen. Der 51-Jährige war da aber schon zum zweiten Mal zu Boden geprügelt worden. Laut Anklageschrift ging K. mit besonderer Brutalität vor. "Ich kenne so eine Reaktion sonst gar nicht von mir", sagte der 21-Jährige.

Er habe aus Dummheit zugeschlagen, erklärte der Angeklagte G. Der 21-Jährige hatte vor der Tat auf dem Gerüst vor der Gaststätte "Grüner Baum" gesessen und eine Zigarette geraucht. Beim Herunterspringen hatte er sich die Hose zerrissen. Einige Personen hätten darüber gelacht. "Es entstand ein lautstarker Streit, bei dem auch vulgäre Ausdrücke gefallen sind", meinte G., der den ersten Faustschlag gesetzt haben will.

Der 19-Jährige aus Ketsch ist der Einzige, der bei dem Angriff auf dem Schlossplatz nicht auf das Opfer eingeschlagen haben soll. Er schilderte dem Gericht detailliert das Verhalten seiner drei Kumpels während des Angriffs. Die Stimmung sei am Abend des "Schmutzigen Donnerstag" sehr gut gewesen, so der 19-Jährige. Die jungen Männer hatten nach eigenen Aussagen bereits vor dem Besuch der Gaststätte am Schlossplatz eine Flasche Whiskey geleert. Bei der Fete in der Wirtschaft seien etliche Biere und unzählige Whiskey-Cola hinzugekommen.

Info: Der Prozess wird am Freitag, 18. September, 9 Uhr, vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Mannheim fortgesetzt.