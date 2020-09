Tierarzt Henning Wilts hat Lea im Landauer Reptilium untersucht. Die kleine Löwin hatte während der Reise in einer engen Kiste lediglich Trockenfutter bekommen. Foto: Zoo Landau

Von Wolf H. Goldschmitt

Landau. Die Zukunft des weißen Löwenbabys Lea, das nach einem Unfall während eines mutmaßlich illegalen Tiertransports von der Slowakei nach Spanien gerettet wurde, bleibt offen. Doch zwei Interessenten an dem seltenen Tier haben sich bereits gemeldet: der Circus Krone in München und eine Tierauffangstation in Maßweiler im Landkreis Südwestpfalz.

Der Raubtierdompteur des Zirkus, Martin Lacey, hat über die Medien angeboten, das mutterlose Tier aufzunehmen. Allerdings kritisiert die Tierrechtsorganisation Peta diese Überlegung scharf und appelliert an das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises, keinesfalls zuzulassen, dass das Löwenkind an einen Zirkus gegeben wird. Wegen des Fundorts von Lea in der Nähe von Kronau hat allerdings inzwischen das Veterinäramt des Landkreises Karlsruhe den Fall übernommen.

Andere Veterinärbehörden, Staatsanwaltschaften und behördliche Gutachter hätten dem Circus Krone wiederholt gravierende Missstände bei der Tierhaltung attestiert, argumentiert Peta. In dem Schreiben an die Heidelberger Veterinäre weist die Organisation auf den verantwortungslosen Umgang mit den Tieren hin, der Lea dort erwarten würde. Peta bittet das Veterinäramt sicherzustellen, dass Lea nicht dauerhaft in einer zoologischen Einrichtung bleiben muss, sondern an eine anerkannte Auffangstation übergeben wird.

Eine solche ist eine Tierauffangstation in Maßweiler, die ebenfalls Interesse anmeldet. "Wir sind an dem Fall dran", sagte eine Sprecherin auf Anfrage der RNZ. Maßweiler könne für das knapp acht Wochen alte Löwenkind für eine bessere Übergangsunterkunft sorgen als das auf Amphibien und Reptilien spezialisierte Reptilium in Landau, wo die junge Löwin vorübergehend untergebracht ist.

Die Auffangstation beherbergt Großkatzen, aktuell vier Tiger und einen Puma. Die Station könne über Verbindungen zu einem Tierheim in Rüsselsheim für die notwendige Quarantäne sorgen. Auch eine gute Notunterkunft in dem bereits existierenden Tiger-Gehege vor Ort – getrennt von den ausgewachsenen Tigern – sei gewährleistet.