Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Glanz und Glamour – Pleiten und eine Haftstrafe: Das Leben des schillernden Ex-Konzertveranstalters Matthias Hoffmann gleicht einer Achterbahnfahrt. Teils großen Erfolgen folgten tiefe Abstürze. In den vergangenen Jahren ging es für den Impresario aber nur noch in eine Richtung: nach unten. Nun hat Hoffmann neuen Ärger mit der Justiz und muss sich im kommenden August – wieder mal – vor Gericht verantworten. Es geht um Betrug, Urkundenfälschung und Sachbeschädigung.

Eines muss man dem Pfälzer lassen: Er ist ein echter "Metropolitaner" und fühlt sich der Region im Dreiländereck verbunden. So hat Hoffmann im Frühjahr vergangenen Jahres fast zeitgleich drei Objekte angemietet: an der hessischen Bergstraße, in Bad Dürkheim und im Rhein-Neckar-Kreis. In jeweils bester Lage versteht sich. Seine wirtschaftliche Situation mag noch so schlecht sein – Bescheidenheit war nie eine hervorstechende Tugend des 68-Jährigen.

Der RNZ liegt die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft für einen Fall vor, der am 20. August im Lampertheimer Amtsgericht verhandelt werden soll. Danach hatten Hoffmann und seine Frau Faiza am 22. Mai 2019 einen Mietvertrag für ein generalsaniertes und technisch hochwertig ausgestattetes Haus an der Bergstraße unterschrieben. 3000 Euro inklusive Nebenkosten sollte das Paar monatlich zahlen.

Das erfordert Sicherheiten. Und die legte Matthias Hoffmann dem Maklerbüro auch vor. In zwei Dokumenten gab eine Heidelberger Anwalts- und Steuerberatungskanzlei angeblich die Einkommensverhältnisse der Eheleute an. Im ersten Schreiben heißt es, der Geschäftsmann habe durch monatliche Ausschüttungen von drei seiner Firmen 2016 insgesamt 185.000 Euro und ein Jahr später 207.000 Euro verdient. In der zweiten "Bescheinigung" wird das Jahreseinkommen von Matthias Hoffmann für 2018 auf 315.800 Euro und von Faiza Hoffmann auf 104.000 Euro beziffert.

Die Dokumente strotzen vor Fehlern, die eigentlich schon das Maklerbüro hätte erkennen müssen. So ist zum einen von "Gesamtsumme" und zum anderen von "Jahreseinkommen" die Rede. Der Neckargemünder Rechtsanwalt Prof. Christian Laue, der den Vermieter vertritt, führt in seiner Strafanzeige weitere Ungereimtheiten auf, unter anderem bei der Schreibweise der Heidelberger Kanzlei, bei deren Rechtsform und einer Faxnummer.

Eine Rückfrage Laues bei den Kollegen bestätigte den Verdacht: Die Schreiben sind dort nicht verfasst worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Hoffmann die Dokumente ebenso "total gefälscht" hat wie eine Schufa-Auskunft vom Februar 2018. Diese bescheinigt dem Impresario einen "Basisscore" von 95,58 Prozent. Übersetzt heißt das: Wer mit Hoffmann Geschäfte macht, geht dabei lediglich ein geringes bis überschaubares Risiko ein.

Dabei lief ein am 8. Mai 2015 vom Heidelberger Amtsgericht eröffnetes Privatinsolvenzverfahren gegen den Unternehmer noch bis Mitte dieses Jahres, wie Laue beim Insolvenzverwalter in Erfahrung gebracht hat. Dennoch: Das Mietverhältnis kam zustande, und damit gingen die Probleme für den Vermieter erst richtig los. Denn Hoffmann trickste laut Anklage weiter, und seine Zahlungsmoral ließ zu wünschen übrig.

Zwar überwies er die Mietkaution von 6000 Euro und die erste Grundmiete sowie jene für den August ohne Nebenkosten. Die Zahlungen für Juni und Juli blieb er dagegen schuldig. Inzwischen haben sich Hoffmann und der Vermieter auf einen zivilrechtlichen Vergleich geeinigt. Dieser beläuft sich auf insgesamt 15.000 Euro, was den Schaden durch nicht gezahlte Mieten nach Angaben Laues etwa zur Hälfte abdeckt.

"Am 9. August kam Herr Hoffmann dann auf die Idee, durch einen von ihm verursachten Wasserschaden die Miete mindern zu können", sagt der Neckargemünder Anwalt. Er habe dazu die Anschlussschrauben der Wasserzufuhr in der Toilettenspülung gelöst. In der Folge sei das Wasser aus dem Spülkasten in die Wand gelaufen und durch diese in das Untergeschoss. Der Schaden: 12.000 Euro.

Noch am selben Tag unterrichtete Hoffmann den Vermieter, der wiederum einen Installateur bat, sofort zu dem Anwesen zu fahren. Beim Öffnen der Tür sei der einst gefeierte Konzertveranstalter "äußerst überrascht und stark verunsichert gewesen", schreibt Laue in der Strafanzeige. Für den Installateur sei es indes ein Leichtes gewesen, die intakten Anschlüsse wieder zu verschließen.

Und er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass Hoffmann selbst den Schaden herbeigeführt haben muss, schließlich sei niemand sonst zu diesem Zeitpunkt in dem Haus gewesen. In einer E-Mail von Ende August forderte Hoffmann eine Mietminderung um 40 Prozent und behauptete, der Handwerker habe sein Verschulden "sofort eingestanden" – was dieser laut Laue vehement bestreitet.

Der umtriebige Unternehmer hätte sich auch nicht an eine weitere Vereinbarung in dem zivilrechtlichen Vergleich gehalten. "Obwohl er sich verpflichtet hatte, das Haus zu räumen, war es am Ende vollgestopft mit Möbeln, Geschirr und Kunstwerken. Es blieb unklar, wem das ganze Zeug gehört und welchen Wert es hat", sagt Laue. Das Resümee des Anwalts: Trotz Hoffmanns angespannter finanzieller Situation während des Insolvenzverfahrens versuche er immer noch auf großem Fuß zu leben. Seinen luxuriösen Lebensstil mit repräsentativen Wohnungen, zahlreichen Flugreisen und teuren Mietwagen könne er aber nur durch permanente Straftaten aufrecht erhalten.

Hoffmann, Erfinder der "Drei Tenöre" (José Carreras, Placido Domingo und Luciano Pavarotti) mit vielen Auftritten in ausverkauften Arenen, war 1998 wegen Steuerhinterziehung und Betrugs zu fünf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Die Strafe wurde später um ein Jahr verkürzt. 2001 stellte sein Konzertbüro einen Insolvenzantrag, 2007 folgte die Prime Time Entertainment, die die Show "India" produzierte. 2015 ging die Dinnershow "Cotton Club" pleite, schon ein Jahr zuvor gab es nach der "Afrika! Afrika!"-Tour Auseinandersetzungen um angeblich ausstehende Gehälter und Ermittlungen wegen Insolvenzverschleppung.

Erst vor zwei Jahren musste Hoffmann nach einem Urteil des Amtsgerichts Heidelberg 12.500 Euro Geldstrafe zahlen. Er soll im Rahmen seines Privatinsolvenzverfahrens seiner Ehefrau unrechtmäßig Vermögen übertragen haben. Anlass seien Hoffmanns Steuerschulden in Höhe von mehr als einer Million Euro gewesen. All das lässt sich in Berichten im Internet nachlesen. Also ging Hoffmann in die Offensive, als er bei einem weiteren, im Frühjahr 2019 angemieteten Objekt – einer Villa im Rhein-Neckar-Kreis – versprach, neben der Kaution (drei Monatsmieten) die Miete für ein Jahr im Voraus zu bezahlen (37.700 Euro). Auch in diesem Fall entpuppte sich der Impresario als "Meister des Blendens". Laut der Homepage seiner in feiner Mannheimer Oststadtlage residierenden "mh+ Consulting" berät er inzwischen den erfolgreichsten Riesenrad-Konstrukteur der Welt, Ron Bussink, und führe für ihn die Vor-Ort-Verhandlungen.

Der Vermieter blieb dennoch skeptisch und zog schließlich noch vor der Schlüsselübergabe die Reißleine. Grund war eine E-Mail Hoffmanns am frühen Morgen des 1. April 2019, in der dieser behauptete, eine fällige Provisionszahlung aus seiner Beratertätigkeit noch nicht erhalten zu haben, weshalb er um einen "einmaligen" Zahlungsaufschub von 14 Tagen bitten müsse. Gerne wolle er aber am 17. oder 18. April einziehen. In der Zwischenzeit müsse er noch geschäftlich nach Rio und Istanbul reisen sowie das Riesenrad "Hi-Sky" in München einweihen.

Doch da machte der Vermieter nicht mit. Er schrieb zurück: "Sie haben seit mehr als vier Wochen die von Ihnen angebotene erste Zahlung nicht pünktlich geleistet. Ebenso die Erledigung und Bringschuld der Formalitäten und Urkunden. All das ist Ihnen nicht erst seit dem 1. April 2019 um 4:30 Uhr bekannt." Mit der Maklerin einigte sich der Vermieter auf eine Provision von einer Monatsmiete, üblich sind zwei. Auf einen juristischen Streit mit Hoffmann will es der Hauseigentümer nicht ankommen lassen. Das koste ihn nur Geld und Nerven, sagt er der RNZ.

Im Fall einer noblen Penthouse-Wohnung in Bad Dürkheim drehte Hoffmann Mitte Mai 2019 den Spieß um. Einen Tag vor dem geplanten Einzug sagte er dem Vermieter Wolfgang Buschlinger ab. Ihm sind zwei Monatsmieten entgangen und Maklerkosten entstanden, zusammen 8600 Euro. "Über die Strafanzeige hat die Staatsanwaltschaft in Frankenthal noch nicht entschieden", sagt Buschlinger. Hoffmann selbst betonte in einer kurzen Nachricht an die RNZ, dass er keinem Vermieter Geld schulde. Man solle ihm seine Ruhe lassen. Das war’s – noch nicht.