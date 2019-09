In dem Verfahren wurde jetzt ein Mann aus Speyer verurteilt - er ist aber nicht der Hauptangeklagte. Archivfoto: RNZ

Wiesloch/Heidelberg. Das Heidelberger Landgericht hat am Donnerstag vier Männer aus dem Raum Berlin/Eberswalde wegen gewerbs- und bandenmäßiger Urkundenfälschung in den Jahren 2013 und 2014 zu Haftstrafen zwischen einem Jahr und drei Monaten und drei Jahren verurteilt. Drei davon wurden zur Bewährung ausgesetzt, in einem Fall war dies nicht möglich, weil der Angeklagte eine Gefängnisstrafe wegen anderer Straftaten noch nicht vollständig verbüßt hat.

Alle hatten eingeräumt, mit gefälschten Unterschriften von ahnungslosen und im Ausland lebenden Menschen Hunderte Kurzzeitkennzeichen bei der Kfz-Zulassungsstelle in Wiesloch geordert und mit Gewinn weiterverkauft zu haben. Die Männer waren Teil eines groß angelegten, digitalen Betrugssystems, das ein Heidelberger Unternehmen mit Briefkastenfirmen in Walldorf steuerte.

Dabei kooperierte er eng mit der Zulassungsstelle, die dem Geschäftsmann für die Kennzeichen sogar einen Mengenrabatt gewährte und eingescannte Dokumente offenbar nicht oder nur unzureichend auf ihre Echtheit hin prüfte.

Vorwürfe gegen die Behörde und den Landkreis, dass viele Autos mit HD-Schildern im Bundesgebiet unterwegs waren und zum Teil in Zusammenhang mit Straftaten standen, kamen schon 2010 auf. Der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff nannte in seinem Urteil die Vorgänge rund um die Behörde einen Skandal.

Die Große Strafkammer frage sich, warum die Spitze des Landratsamts und Aufsichtsbehörden wie das Regierungspräsidium Karlsruhe nicht früher eingegriffen hatten. Zwar habe das RP schon zu früheren Zeitpunkten Weisungen an die Zulassungsstelle erteilt, deren Einhaltung jedoch offenbar nicht kontrolliert.