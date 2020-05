Zwei Mountainbiker sind im Wald unterwegs. Diese beiden Sportler fahren auf einer speziell ausgewiesenen „Downhillstrecke“. Allerdings hält sich nicht jeder Mountainbiker an die Bestimmungen, was bei Spaziergängern wiederum für Ärger sorgt. Foto: Stein

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Den ganz speziellen Duft des Waldes aufsaugen, die Ruhe und Weite genießen – einfach mal die Seele baumeln lassen. So hatten sich zwei RNZ-Leser ihren Ausflug in die Natur am Sonntag vor einer Woche vorgestellt. Die Strecke hatte das Ehepaar bereits zuvor festgelegt. Vom Parkplatz "Am langen Kirschbaum" bei Wilhelmsfeld aus sollte es über den Weißen Stein bis hinunter nach Schriesheim gehen.

Die Vorfreude war groß, doch sie ist nur von kurzer Dauer. "Immer wieder mussten wir zur Seite treten oder uns in Sicherheit bringen, weil Mountainbiker hinter uns waren", sagt die Leserin. Manchmal seien die Fahrer sehr unvermittelt aufgetaucht – man habe sich furchtbar erschrocken. Dies sei sehr störend gewesen, und man habe kaum Gelegenheit gehabt, die Stille in der Natur wahrzunehmen und entspannt Spazieren zu gehen.

Die Leserin regt nun eine Diskussion an, ob es nicht besser wäre, Wander- und Fahrradrouten im Wald konsequent zu trennen und entsprechend auch eindeutig zu kennzeichnen. "Spaziergänger und Mountainbiker sollen im Wald Platz haben, aber nicht auf gleichen Wegen", fordert die Wanderin.

Hintergrund Konflikte im Wald zwischen Spaziergängern und Mountainbikern müssen nicht sein. Schließlich gibt es in der Region zahlreiche Strecken, die eigentlich jedes Mountainbikerherz höherschlagen lassen müssten. Nachfolgend eine kleine Auswahl von Strecken im Naturpark Neckar-Odenwald. [+] Lesen Sie mehr Konflikte im Wald zwischen Spaziergängern und Mountainbikern müssen nicht sein. Schließlich gibt es in der Region zahlreiche Strecken, die eigentlich jedes Mountainbikerherz höherschlagen lassen müssten. Nachfolgend eine kleine Auswahl von Strecken im Naturpark Neckar-Odenwald. > Weinheimer-Tour – 43 Kilometer/1200 Höhenmeter: Über Oberflockenbach geht es ins Haundeltal. Wünschmichelbach, Gängelbachtal und Erlenbachtal sind die nächsten Stationen, und weiter geht es zum Waldschwimmbad Weinheim. Steil bergauf gelangt man auf den Wachenberg – ein kleiner Abstecher zur Wachenburg ist hier sehr lohnenswert. Bergab geht es danach ins Birkenauer Tal und hinauf auf den letzten Berg der Tour, den Hirschkopf. Danach geht es bergab in die Weinheimer Innenstadt, wo zahlreiche Gastronomiebetriebe zu einer erholsamen Einkehr einladen. > Heiligkreuzsteinacher-Tour – 29 Kilometer/775 Höhenmeter: Die Tour verläuft abwechslungsreich auf größtenteils gut ausgebauten Wegen durch den Vorderen Odenwald – vorbei an zwei sehenswerten Burgruinen. Nach dem Start geht es durch die Ortsmitte von Heiligkreuzsteinach. Nach der ersten Bergkuppe sieht man schon die Ruine Waldeck. Über Lampenhain geht es am Rande des Eichelbergs entlang an den Ortsrand von Oberflockenbach und weiter nach Wünschmichelbach. Über Hilsenhain führt die Tour in das tief eingeschnittene Steinachtal und dann steil bergauf Richtung Stiefelhöhe. Ein lang gezogener Weg führt danach vorbei an der Ruine Lichten- klinger Hof ins Eiterbachtal. > Wilhelmsfelder-Tour – 25 Kilometer/ 785 Höhenmeter: Zunächst geht es steil bergauf durch Wilhelmsfeld, und dann durch den Wald wieder bergab nach Heiligkreuzsteinach. Anstelle des flachen Steinachtalradwegs führt die Mountainbike-Tour kräftig bergauf über das Eichköpfel und die Wolfsgrube – mit einer Abfahrt entlang des Klipfelbachs und einem Zwischenanstieg hinauf zum Hexenbuckel – nach Schönau mit seinem historischen Stadtkern. Die nächsten Stationen sind Münchel, Sitzbuche und Geigersheide. Das letzte Stück führt dann über den Schriesheimer Kopf. Hier befindet sich der Teltschikturm, der mit einer atemberaubenden Aussicht über den Odenwald beeindruckt. > Schönauer-Tour – 28 Kilometer/800 Höhenmeter: Hier sind Anstiege auf die Odenwälder Höhen zu meistern. Vom Waldparkplatz Feuersteinskopf aus geht es zunächst bergab nach Schönau und dann hinauf über die Lochmühle zum Münchel und weiter zur Sitzbuche. Am Ortsrand von Heidelberg-Ziegelhausen vorbei gelangt man zum Freizeitzentrum Köpfel. Nun geht es bergauf zum Zollstock, und von hier aus auf naturbelassenen Wegen weiter zum Weißen Stein. Zurück geht es über gut ausgebaute Wege über den Langen Kirschbaum, Geigersheide, Holzapfelbaum, Prinzensitz und Linde zum Feuersteinskopf. (sha) Info: Weitere Strecken findet man auf www.naturpark-neckartal-odenwald.de/erleben/natur-erleben/mountainbiking/

Dazu zunächst ein Blick ins Landeswaldgesetz. Dort heißt es in Paragraf 37: "Wer den Wald betritt, hat sich so zu verhalten, dass die Erholung anderer nicht beeinträchtigt wird." Und in Bezug auf die Mountainbiker besonders wichtig: "Das Radfahren ist nur auf Straßen und geeigneten Wegen gestattet. Auf Fußgänger ist Rücksicht zu nehmen. Nicht gestattet sind das Radfahren auf Wegen unter zwei Meter Breite sowie das Reiten und Radfahren auf Sport- und Lehrpfaden."

Weiter konkretisiert wird dies nicht. Und da beginnen die Probleme: Auf Wegen, die zwei Meter und breiter sind, kommen Mountainbiker und Fußgänger zwar meist problemlos aneinander vorbei – doch Experten sind sich einig, dass "echte Mountainbiker" solche Wege eher nicht befahren wollen. "Die sind was für Omas, sagen sie, und fahren bewusst abseits der Wege", meint Hendrik van’t Sant, Servicestellenleiter des Forstbetriebs Nürnberg, auf Nordbayern.de wohl stellvertretend für alle Forstbetriebe. Kreuz und quer durch den Bestand würden die Mountainbiker fahren, für tiefe Fahrrillen und Erosionsspuren im Wald sorgen und das Wild aufschrecken, ergänzt er.

Auch im Rhein-Neckar-Kreis spitzt sich die Lage derzeit zu: "Aktuell gibt es vermehrt Beschwerden über Mountainbiker, die insbesondere unser Kreisforstamt erreichen", sagt Kreissprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Anfrage. Illegale Mountainbiker sowie illegal angelegte Strecken gebe es im Rhein-Neckar-Kreis häufig, sagt Hartmann. "Die Fahrer können allerdings nicht belangt werden", stellt die Kreissprecherin fast schon resignierend fest.

"Schuld" daran ist die Ausrüstung der Mountainbiker. Unter ihren Spezialhelmen sind sie definitiv nicht identifizierbar, zudem sind sie mit ihrem Gefährt unglaublich flexibel und können jeden Förster mühelos abhängen. "Ahndungen sind deshalb schwierig bis unmöglich", sagt Hartmann.

Eine Maßnahme, die Abhilfe schaffen könnte, wäre ein "runder Tisch", schlägt die Kreissprecherin vor. In Absprache etwa mit Mountainbikevereinen, Waldbesitzern und Forstbehörden könnten unter Berücksichtigung des Naturschutzes Mountainbike-Strecken gemeinsam ausgewiesen werden. So könnten Mountainbiker räumlich gelenkt werden. Zudem gebe es in der Region bereits zahlreiche ausgewiesene Strecken verschiedener Schwierigkeitsgrade für die sportbegeisterten Radfahrer.