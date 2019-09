Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Täter, Kevin F., wurde vor genau einem Jahr rechtskräftig verurteilt und kam für fünf Jahre in Haft. Doch ihm droht ein weiterer Prozess. Ein anderer, nur mittelbar Beteiligter an dem Skandal an einem evangelischen Kindergarten in Heilbronn kann dagegen aufatmen.

Kevin F. wurde wegen schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern und dem Besitz Tausender Dateien mit kinderpornografischen Inhalten verurteilt. Kirchenpfleger Rolf Krieg, der in der Gesamtkirchengemeinde von Heilbronn für deren Kindergärten zuständig war, hatte sich bei seinem Arbeitgeber selbst angezeigt. Nun teilte die Landeskirche mit, dass das Disziplinarverfahren gegen Krieg eingestellt wurde. In der Erklärung dazu heißt es, dass die erhobenen Anschuldigungen gegen ihn nicht bestätigt werden konnten. Aus den Ermittlungen durch den ehemaligen Bundesrichter Ulrich Hebenstreit hätten sich auch keine Amtspflichtverletzungen ergeben.

Krieg war vorgeworfen worden, die Dimension des Falles zu spät erkannt sowie zu spät gehandelt und informiert zu haben. Vor allem habe er die falschen arbeitsrechtlichen Konsequenzen gezogen. So habe er F. nicht umgehend freigestellt und diesem gekündigt. Das war von Bedeutung, weil der Verurteilte eine weitere Straftat begehen konnte, während bereits gegen ihn ermittelt wurde und erste Vergehen kirchenintern bekannt waren.

Kevin F. wurde erst vier Monate nach einem ersten polizeilichen Hinweis aus dem Herbst 2017 freigestellt, die Ermittlungen gegen ihn hatten sogar schon im Frühjahr 2016 begonnen, auch mit einer ersten Hausdurchsuchung. In diesem Zusammenhang musste später auch die ermittelnde Polizei Versäumnisse einräumen. Auch weil immer neues Belastungsmaterial gefunden wurde und die Sichtung so lange dauerte, dass die Justiz erst nach einem Jahr gegen F. vorgehen konnte.

Hebenstreit, so der Oberkirchenrat, habe für seine Recherchen Zugang zu allen Akten gehabt. Außerdem habe er viele Mitarbeiter der Kirche sowie Vertreter der Ermittlungsbehörden befragt. Zwischendurch sei er länger krank gewesen. Daher habe sich auch das Disziplinarverfahren gegen Krieg hingezogen.

Für die evangelische Gesamtkirchengemeinde bedeutete der eigene Umgang mit dem Skandal zunächst einen enormen Vertrauensverlust. Dekan Christoph Baisch, der sein Amt in Heilbronn erst nach den Vorfällen angetreten hatte, begrüßte nun das Ergebnis aus Stuttgart. Es sei gut, dass das Disziplinarverfahren zu einem Abschluss gekommen sei. Jetzt könne man auf "stabiler und klarer Basis" das schon seit Anfang des Jahres fertige Konzept umsetzen, das ähnliche Skandale künftig verhindern soll. Die Kirchengemeinde will verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Das gehe aber nicht von heute auf morgen, sagt Baisch. Schon gar nicht bei den betroffenen Eltern.

Dass die Landeskirche den Heilbronner Skandal nicht als einmaligen Unglücksfall ansieht, wird auch anhand des Interventionsplans und der Handlungsleitlinien für alle kirchlichen Ebenen deutlich, die ergänzt und präzisiert wurden. Klare, schnelle Abläufe und Reaktionen sollen dadurch auch "in unübersichtlichen Situationen" gewährleistet werden, hieß es aus Suttgart. Baisch ist davon überzeugt, dass sich die Kirche hier auf einem guten Weg befindet. Und Krieg wird die Aufgaben der Kindergartenverwaltung nicht mehr übernehmen. Außerdem geht er schon im kommenden Jahr in den Ruhestand. Und Kevin F.?

Für ihn ist die juristische Aufarbeitung offenbar noch nicht zu Ende. Aufgrund weiterer Ermittlungen und weil er vor Gericht doch nicht "voll geständig" gewesen sein soll, steht ihm ein zweiter Prozess bevor. Darin geht es um den Missbrauch zweier Jungen.