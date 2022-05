Von Harald Berlinghof

Ketsch/Rhein-Neckar. 16 Jahre Bürgermeister, 13 Jahre Hauptamtsleiter: Jürgen Kappenstein hat in Ketsch Spuren hinterlassen. Jetzt geht er in den Ruhestand. Kappenstein wurde am 19. Juni 1964 in Pforzheim geboren. Aufgewachsen ist er mit sechs Geschwistern, darunter Schwetzingens ehemaliger Oberbürgermeister Bernd Kappenstein, in Friolzheim.

Nach dem Abitur begann er eine Ausbildung zum Beamten im gehobenen Verwaltungsdienst. Dazu gehörte das Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, das er 1988 mit Prädikat beendete. Es folgten Anstellungen beim Landratsamt Karlsruhe im Kreiskämmereiamt (1988 bis 1991) und danach bei der Stadtverwaltung Neuenbürg. Ab 1993 war er in der Gemeindeverwaltung Ketsch tätig. Zunächst als Hauptamtsleiter bis 2006 und dann als Bürgermeister von 2006 bis 2022. Die RNZ hat mit dem scheidenden Bürgermeister gesprochen.

Jürgen Kappenstein ist seit 2006 Bürgermeister. Foto: Lenhardt

Gleich eine wichtige Frage: Bleiben Sie auch nach ihrem Berufsleben Ketsch treu?

Seit meiner Einstellung als Hauptamtsleiter 1993 bin ich in Ketsch. Meine Frau Claudia und ich haben hier ein Haus gebaut, und wir werden hier wohl auch bleiben.

Sie wurden 2006 erstmals zum Bürgermeister von Ketsch gewählt, dann 2014 noch einmal. Beim ersten Mal gab es keine Gegenkandidaten, beim zweiten Mal nur einen "Spaßkandidaten". Die Prozentpunkte bei beiden Wahlen waren entsprechend beeindruckend.

Ja, bei beiden Wahlen konnte ich weit mehr als 90 Prozent der gültigen Stimmen auf mich vereinen.

Warum haben Sie sich dazu entschieden, nicht noch eine weitere Amtszeit anzustreben?

Weil ich weiß, wann es genug ist! 16 Jahre Dienstzeit als Bürgermeister und zuvor noch 13 Jahre als Hauptamtsleiter in der Gemeinde, reichen für einen Amtsinhaber – aber auch für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.

Was erscheint Ihnen beim Rückblick auf Ihre Amtszeit besonders wichtig? War die Entscheidung, in die Kommunalpolitik zu gehen, rückblickend der richtige Weg für Sie?

Der Rückblick stimmt mich einerseits froh und glücklich, weil ich doch viele wichtige Entscheidungen gemeinsam mit dem Gemeinderat auf den Weg bringen konnte. Und bei diesen Entscheidungen war es mir immer wichtig, alle miteinzubinden. Alles in allem kann ich deshalb sagen: Es war in der Tat die richtige Entscheidung, in die Kommunalpolitik zu gehen.

Was hat Sie am meisten gefreut, am intensivsten berührt und am stärksten geärgert?

Was mich am meisten gefreut hat, waren die stets offenen und freundlichen Begegnungen zwischen der Ketscher Bevölkerung und den Freunden aus dem französischen Trélazé, unserer Partnergemeinde. Was mich am stärksten berührt hat, war die Begegnung mit einem älteren Franzosen, der mir bei einem Besuch voller Freude die Hand reichte und mir seine Lebensgeschichte als junger Soldat im Krieg gegen die deutsche Wehrmacht erzählte. Er war trotz allem ein echter Fürsprecher unserer Partnerschaft. Das hat mich stark zum Nachdenken gebracht. Was mich in meiner Amtszeit am meisten geärgert hat, das waren die Falschbehauptungen eines bestimmten Bürgers unserer Gemeinde.

Was bringt die Zukunft ohne Amt?

Ich hoffe, jetzt doch etwas mehr Freizeit zu haben als bisher und mich in der Öffentlichkeit unbefangen und frei bewegen zu können.

Haben Sie Hobbys, die Sie fordern und ausfüllen?

Ich habe viele Hobbys, mit denen ich meine Zeit gestalten kann. Dazu gehört natürlich mein Interesse an der Musik. Auch das Reisen gehört zwischenzeitlich zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, da ich mir vor einigen Monaten ein Reisemobil angeschafft habe.

Hatten Sie das Ergebnis der Bürgermeister-Wahl in dieser Form erwartet?

Nein, das Ergebnis hätte ich so nicht erwartet. Ich bin aber froh, dass kein zweiter Wahlgang notwendig wurde. Ich gratuliere meinem Amtsnachfolger auch auf diesem Wege nochmals sehr herzlich und hoffe, dass er nicht nur im Interesse der ihn unterstützenden Parteien tätig sein wird, sondern im Interesse der Gesamtbevölkerung.

Welche Herausforderungen warten auf Ihren Nachfolger, Timo Wangler? Wird er es schwerer haben als Sie oder haben Sie ihm den Boden bereitet?

Auf meinen Nachfolger werden sicherlich andere Herausforderungen warten, die er und seine Verwaltung zu bewältigen haben. Es warten viele Projekte, aber momentan fehlt das Geld. Alleine die Sanierungen der Rheinhalle und des Rathauses werden jeweils sechsstellige Summen erfordern. Ich wünsche der Gemeinde Ketsch am Ende meiner Amtszeit alles Gute und hoffe, dass nicht einzelne Stimmungsmacher das Sagen haben werden.