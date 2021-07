Stephanie Groen führt in Ketsch eine psychologische Praxis zum Thema Glücklich sein. Ihre Klienten berät sie online, am Telefon, per E-Mail und vor Ort. Foto: privat

Von Marion Gottlob

Ketsch. Wie findet man den Weg zu einem zufriedenen und glücklichen Leben mit mehr Ausgeglichenheit, Freude, Harmonie und Dankbarkeit? Wie kann man seelische Krisen meistern und Negatives loslassen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich Stephanie Groen aus Ketsch. Sie bietet dort psychologische Beratung an – vor Ort in ihrer Praxis, aber auch telefonisch, per E-Mail oder online. "Es ist mir ein großes Anliegen, dass sich heutzutage niemand mehr dafür schämen muss, wenn er unter psychischen Problemen leidet", sagt Groen. Sie will die Hemmschwelle, nach professioneller Hilfe zu fragen, herabsetzen.

Gerade in der Corona-Krise verzweifeln viele Menschen aufgrund existenzieller Sorgen oder sozialer Isolation. Aber: "In jedem Negativen steckt auch etwas Positives", betont Groen. Oft helfe es, den Blickwinkel zu ändern. Die Einschränkungen und Verbote seien schließlich dazu da, die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung zu wahren. "Wir sollten nicht in Wut oder Enttäuschung verharren, sondern das Beste aus der Situation machen und uns auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren", meint Groen. Durch die Pandemie hat sie selbst Lebensfreude in neuen Dingen gefunden – zum Beispiel bei einer Partie Schach, einem Spaziergang in der Natur oder mit der Arbeit in ihrem Garten.

Stephanie Groen ist in Ketsch aufgewachsen und hat nach dem Abitur Betriebswirtschaftslehre in Heidelberg studiert. Nach einiger Zeit im Berufsleben merkte sie, dass sie so langfristig nicht glücklich sein würde. "Für mich stand immer der Mensch im Mittelpunkt und nicht die Abschlusszahlen des Betriebs."

Also absolvierte sie ein Fernstudium für "Life Coaching" (Lebensberatung) und machte eine Ausbildung zur Psychologischen Beraterin. Während ihrer Ausbildung bot sie über Facebook und Instagram kostenlose Beratungen an, und es meldeten sich Menschen aus ganz Deutschland. "Der absolute Wahnsinn", erinnert sich Groen. "So viele Menschen kämpfen mit seelischen Belastungen."

Aufgrund von persönlichen Schicksalsschlägen hat es sich Groen zur Aufgabe gemacht, nun auch anderen Menschen dabei zu helfen, wieder ein glückliches Leben zu führen. "Wenn wir an unsere Grenzen stoßen, erfordert es Mut, um nach Hilfe zu fragen", berichtet sie. In den USA etwa sei es ganz normal, sich professionelle psychologische Beratung zu suchen. In Deutschland täten sich die Menschen damit leider nach wie vor schwer. Das zeige sich auch in der Pandemie, mit der soziale Isolation, Depressionen und Ängste stark in den Fokus gerückt seien. "Diese und viele weitere Probleme gab es schon immer, nur wurden sie viel zu selten in der Öffentlichkeit angesprochen", sagt Groen.

Als psychologische Beraterin nutzt sie unterschiedliche Methoden der Psychologie, zum Beispiel aus der Verhaltenstherapie sowie aus der Positiven oder der Humanistischen Psychologie zur Aufarbeitung und Überwindung von Problemen, Krisen und Konflikten. Klienten mit schweren psychischen Erkrankungen darf sie jedoch nicht behandeln. Allerdings arbeitet sie bei einigen Klienten Hand in Hand mit einem Psychotherapeuten oder ermutigt sie, eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen.

Im Januar hat Stephanie Groen ihre eigene Praxis mit dem Namen "Glücklich sein" gegründet. Interessanterweise behandelt sie dort mehr Männer als Frauen. "Es freut mich, dass gerade Männer ihr Vertrauen in mich setzen", sagt sie. Dahinter stehe häufig ein großer Leidensdruck, weil es Männern schwerer falle, sich Hilfe zu suchen. Unter anderem bat ein Schauspieler um ihre Beratung: Vor einem Jahr starb sein Vater an einer schweren Erkrankung, nur zwei Wochen später verließ ihn seine Frau. In all der Zeit hatte er den Kummer in sich hineingefressen, bis er bei Stephanie Groen eine Online-Beratung begann. "Schon allein das Aussprechen der Probleme sowie das Gefühl, gehört zu werden und das Verständnis bringen oft Erleichterung", sagt sie.

Eine andere Klientin wiederum hatte aufgrund ihres Übergewichts mit massivem Mobbing zu kämpfen. "Wir haben dann trainiert, wie sie sich mit Worten zur Wehr setzen kann", erklärt Groen, "Und wir haben daran gearbeitet, wie die Klientin zu mehr Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz finden kann."

Das Behandlungsspektrum ist weit und reicht von Schwierigkeiten in Ehe, Familie und Beruf über Burnout und Erschöpfung sowie Ängste und depressive Gedanken bis hin zum Umgang mit Belastungen und Selbstzweifeln. Zur Suche nach dem persönlichen Glück gehört für Stephanie Groen auch eine Bestandsaufnahme verschiedener Lebensbereiche wie Familie, Beruf, Gesundheit, Hobbys, Entspannung und Partnerschaft. Gemeinsam mit ihren Patienten untersucht sie, in welchen Bereichen für diese noch Handlungsbedarf besteht. Darüber hinaus ermutigt Groen die Menschen, ihre Wünsche nicht auf später zu verschieben, sondern jetzt in Angriff zu nehmen. "Mit dem Mut zur Veränderung öffnet sich oft der Weg zum Glück", sagt sie.

Info: www.wiedergluecklichsein.de