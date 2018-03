Mannheim. (env) "Das Internet kann kein Beratungsgespräch ersetzen", sagte Claudia Orth von der Handwerkskammer Mannheim, Rhein-Neckar-Odenwald. "Das Internet fragt nur ab: ’Was willst du?’, aber im Beratungsgespräch kommt auch die Gegenfrage: ’Was kannst du?’". Die beste Gelegenheit zum direkten Kontakt bietet vom 22. bis 24. Februar die Messe "Jobs for Future", in der Maimarkthalle - dem Treffpunkt für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung.

"Wir bieten Antworten für alles rund um die berufliche Orientierung", so Stefany Goschmann, Geschäftsführerin der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft als Veranstalterin. Mehr als 1000 Berufs- sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind von Donnerstag bis Samstag auf der Messe unter dem Dach von Maimarkthalle und Maimarktclub vereint. Ulrich Manz betonte als Geschäftsführer der Agentur für Arbeit die Bedeutung des Messe-Erfolgsmodells: "An keinem anderen Ort in diesem Wirtschaftsraum werden Informationen dermaßen kompakt angeboten." Die Informationen in Verbindung mit dem direkten Kontakt seien das Alleinstellungsmerkmal. Zumal über 100 Workshops in den drei Veranstaltungsforen das Angebot ergänzen: "Diese Workshops und Vorträge sind nicht nur für die Auszubildenden interessant, sondern auch für die Ausbilder", so Goschmann. Sie erklärte auch, dass die 335 Anbietern ein Plus gegenüber dem Vorjahr bedeuteten: "Wir mussten definitiv eines der bislang vier Informationsforen streichen, um genug Platz für alle zu haben."

Wie groß das Interesse an Jobs for Future mittlerweile ist, habe sich bereits im Vorfeld gezeigt: "Wir hatten viele Anfragen von Messebesuchern, die in der Vorbereitung bereits im Vorfeld Informationen abgefragt haben." Genau so habe sie sich das vor der ersten Messe im Jahr 2001 gewünscht, so Goschmann.

Auf der Webseite www.jobsforfuture-mannheim.de gibt es alle Informationen im Internet und zudem die Messe-App für das Smartphone unter m.jobsforfuture-mannheim.de (22-24.Februar online) - unter anderem mit tagesaktuellen Stellenangeboten.

Wichtig bei der Berufswahl sind auch die Eltern. Darauf hat die Messe mittlerweile reagiert. So steht der Samstag ab 11 Uhr mit gleich zwei Veranstaltungen im Zeichen der Elternberatung, gemeinsam getragen von Arbeitsagentur, Handwerkskammer und IHK.

"Jobs for Future" sei schließlich der ideale Treffpunkt, um einer Fehlsteuerung der Jugendlichen entgegen zu wirken, erklärte Harald Töltl von der IHK Rhein-Neckar: "Die Wirtschaft braucht zwar Hochschulabsolventen, aber sicher keine 18.000 Studienfächer." Deshalb sei der direkte Weg in den Beruf häufig die bessere Lösung. Hier kann "Jobs for Future" ein Fingerzeig sein.

Info: "Jobs for Future", Maimarkthalle Mannheim, von Donnerstag, 22. Februar, bis Samstag, 24. Februar, geöffnet täglich von 10 bis 17 Uhr. Eintritt frei.