Essen/Sinsheim. Günter Gehlker lebt mitten im Ruhrgebiet und liebt die TSG 1899 Hoffenheim. Eigentlich ist der einstige Schiedsrichter Schalke-Anhänger, seit einiger Zeit schlägt in dem 79-Jährigen allerdings ein "Doppelherz", wie er es nennt. Die Tendenz geht zu "Hoffe".

2006 hatte Ralf Rangnick erstmals sein Interesse an den Kraichgauern geweckt, als er nach seiner Trainer-Station "auf Schalke" bei der TSG unterschrieb. "Das habe ich natürlich verfolgt." Zwei Jahre später war Gehlker so angetan, dass er den Fanclub Essen/Ruhr TSG 1899 Hoffenheim und weitere zwei Jahre später die Ruhr-Freunde Essen gründete. Gehlker war vom attraktiven Offensivfußball der TSG so begeistert, dass er einen Brief an den Verein schickte und nach den Voraussetzungen für die Gründung eines Fanclubs fragte: "Aufgrund Ihres attraktiven Fußballs und Ihrer professionellen Vereinsführung, was wir in Essen als Großstadt seit vielen Jahren bedauerlicherweise vermissen, haben wir uns dazu entschlossen, einen Hoffenheim-Fanclub aus der Taufe zu heben", schrieb er. Mittlerweile zählt der Club knapp 90 Mitglieder.

Besonders in der Anfangszeit war das Interesse an den Exoten-Fans im Revier groß. Ein Fernsehteam und verschiedene Zeitungen berichteten, schräg angeschaut wurden die Hoffe-Anhänger laut Gehlker aber nie. Im Gegenteil: "Wenn ich samstags ein Spiel hatte, haben mir die Spieler in der Halbzeitpause immer gesagt, wie es bei Hoffenheim steht." Vergangenes Jahr musste er die Pfeife aus gesundheitlichen Gründen zur Seite legen. Mit 78 Jahren war er der dienstälteste Schiedsrichter des Fußballverbands Niederrhein, wohl einer der ältesten der Republik. Doch auch heute noch geht er mehrmals die Woche laufen, hält sich fit. Die Reise zu Auswärtsspielen hätten sich durch Corona zwar erst mal erledigt, sobald es aber wieder möglich sei, gehe er mit seinem Fanclub auch wieder auf Tour.

Gehlker verschrieb sich schon früh dem Fußball. Als Jugendlicher kickte der Essener für den SV Kray 04. "Ich war der schnellste Rechtsaußen der Stadt", erinnert er sich. Die 100 Meter habe er damals in 11,5 Sekunden geschafft, aber: "Ich hätte frei vorm Tor stehen können und den Ball nicht reingekriegt. Ich konnte einfach nicht schießen." Also schlug der gelernte Exportkaufmann 1962 mit 22 Jahren die Schiedsrichterlaufbahn ein. Er schaffte es bis in die Verbandsliga, damals die höchste Amateurliga. Der Profibereich habe ihn schon gereizt, das ließ sich allerdings nicht mit seinem Beruf vereinbaren.

Seine letzte Partie in der Kreisliga A leitete er 2017. Danach beschränkte er sich auf Altherren-Spiele. Wie viele Partien es in den 57 Jahren waren, weiß er nicht. Vierstellig? "Locker!" Der absolute Höhepunkt seiner Karriere war das Freundschaftsspiel zwischen dem ASV Werden und den Schalke-Profis 1977 im Essener Grugastadion. "Klaus Fischer, die Kremers-Zwillinge, Rolf Rüssmann, Rüdiger Abramczik – die sind mit der kompletten Kapelle aufgelaufen. Werd’ ich nie vergessen." Ebenso die Partie der Traditionsmannschaften von Schalke 04 und Schwarz-Weiß Essen, wo er 2005 den damaligen Manager der Königsblauen, Rudi Assauer, kennenlernte.

Auch Dietmar Hopp hat er schon getroffen. "Was für ein sympathischer, uneingebildeter und netter Mensch. Was da vor Corona in den Stadien passierte, war eine Sauerei ersten Grades." Gehlker setzte sich schon mehrfach für den Mäzen ein. 2015 schrieb er nach Schmähgesängen Dortmunder Fans einen Brief an BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Der entschuldigte sich letztendlich sogar schriftlich für die Beschimpfungen, geändert habe sich daraufhin allerdings herzlich wenig. "Da die BVB-Verantwortlichen nichts dagegen unternehmen, kann man diesem Pöbel wohl nur in Form von Strafanzeigen das Handwerk legen", meint er.

Zuletzt habe Hopp ja von vielen Seiten Zuspruch für die Corona-Impfstoffentwicklung der Biotech-Firma CureVac bekommen, bei der er Mehrheitseigner ist. "Vielleicht wacht da ja endlich mal der eine oder andere auf und merkt, wie viel dieser Mensch für die Allgemeinheit tut", sagt Gehlker. Ginge es nach ihm, gebe es für sämtliche sogenannte Fans, die Beleidigungen und Diskriminierungen – gleich, gegen wen – kundtun, nur eins: die Rote. "Ich möchte heute nicht mehr Schiedsrichter sein und die Verantwortung übernehmen, wann ein Spiel in solchen Situationen abgebrochen werden muss", sagt er.

Gegenseitiger Respekt sei das A und O – in allen Lebens- und Spiellagen. Zu dieser Überzeugung habe ihn auch seine Schiedsrichterkarriere gebracht. "In der Regel funktionierte das auf dem Platz auch. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die letzte Rote zücken musste." Gehlker kennt noch die Zeit vor den Karten. "Die kamen erst in den 70er-Jahren. Wie die Wählmarken. Früher habe ich noch einen Groschen geworfen – statt Rot oder Schwarz hieß es da noch Zahl oder Ähre." Zum Thema Videoassistent hat er eine klare Meinung: "Es wird zu viel von Köln eingegriffen. Das sollte nur bei ganz krassen Fehlentscheidungen passieren. Die Autorität des Schiris auf dem Platz wird so untergraben. Und die Emotionen gehen verloren."

Ein weiterer sportlicher Wandel: Der Fußball sei über die Jahre athletischer geworden, die Spieler aber empfindlicher. "Die ziehen sich schon bei null Grad ihre Strumpfhosen an", sagt er und lacht. "Ich stand noch nie in langer Hose aufm Platz."