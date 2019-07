Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Pools, Pools, Pools. Die aufblasbaren blauen Planschbecken dürfen auf dem "Party-Campingplatz" C 3 im alten Fahrerlager am Hockenheimring bei einem solchen Wetter natürlich nicht fehlen. Seit Mittwoch ist die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim auf den Campingplätzen unterwegs, um die Pools mit frischem Wasser aufzufüllen. Man habe sowieso zwei Wagen entlang der Park- und Campingplätze im Einsatz und die verteilen dann das kühle Nass so nebenbei auf die Pools. "Der Zuspruch der Leute ist da bei solchen Temperaturen natürlich groß", meint Feuerwehrmitglied Daniel Ernst. Toi, toi, toi, dass alles gut geht, scheinen gleichzeitig die zahlreichen mobilen Toilettenhäuschen zu signalisieren. Auch die dürfen freilich nicht fehlen.

Und die Jungs aus dem niedersächsischen Nordhorn mit ihrem Monstertruck und der selbstgebauten Ferrari-Dusche sind schon fast so etwas wie eine Institution auf dem Campingplatz C 3. Die Dusche ist aber privat, nur für die rund 25 Kerle, die gemeinsam von Norddeutschland etwa 480 Kilometer hierher gekommen sind.

Genauso wie die Bar im Auflieger-Lkw und der Stammtisch mit feuerroter Tischdecke vor dem Truck. Dass man hier Vettel und Ferrari die Daumen drückt, ist nicht zu übersehen. Und wie immer haben sie denselben Stellplatz für ihre rollende Bar im Auflieger bekommen. "Das ist das Schöne an Hockenheim", sagen sie, "dass wir hier mit unserem Platzbedarf keine Probleme bekommen und kein Stress entsteht", meint Gruppenchef und Lkw-Besitzer Joachim Küpers. "Wir fahren zur Formel 1 deshalb nur nach Hockenheim. An andere Strecken denken wir gar nicht", erklären sie. Das Campen mache an anderen Rennkursen längst nicht so viel Spaß. "Es ist die Atmosphäre hier in Hockenheim, die das Besondere ausmacht. Es gibt tatsächlich viele, die kommen wegen der Campingplatz-Atmosphäre und gucken das Rennen selbst dann mit Gleichgesinnten am Fernseher", sagt Küpers.

Seit Dienstag sind die Nordhorner hier und feiern - sich selbst, die Formel 1 im Allgemeinen und Ferrari im Besonderen. Am Freitagvormittag sind sie um 10 Uhr schon putzmunter und sitzen gut gelaunt um ihren privaten Stammtisch. Die Weißwurst soll das Mittagsläuten nicht hören, also vorher gegessen sein, sagt man.

Das erste Bier gibt es erst nach 12 Uhr mittags. Das will gut aufeinander abgestimmt sein. Und so ganz genau nimmt man es ja gar nicht. Angefangen haben sie mit ihren Ausflugstouren nach Hockenheim zur Formel 1 vor geschätzt 25 Jahren ganz klein mit Zelt und dann mit Wohnwagen. Seit fünf Jahren kommen sie mit dem 379er Peterbilt-Truck, der 600 PS unter der Haube hat und die Rubber-Duck-Kühlerfigur auf der Haube. Dass es eventuell das letzte Mal sein könnte, dass Hockenheim im Formel-1-Kalender auftaucht, schockt sie jetzt erst einmal nicht. War ja sowieso nur alle zwei Jahre in der letzten Zeit. Und für 2021 "geben wir die Hoffnung noch nicht auf."

Natürlich interessiert hier auf dem Campingplatz auch niemand die Diskussion über den Hockenheimer Wald und die darin ausgewiesenen Campingplätze. Bis Dienstag, wenn sie wieder nach Hause fahren, ist hier einfach nur unbeschwerte gute Laune angesagt.

Ein Stück des Wegs runter haben die Holländer aus Haaften wie bei jedem Rennen seit 1999 ihr Revier markiert - mit Oranje-Flaggen und allerlei orangefarbenen Utensilien am Holzzaun. Die signalisieren: Hier ist Verstappen-Land. Plüschsessel und Wohnzimmercouch haben sie für ihr "verlängertes Männerwochenende ohne Frauen" im Lkw mitgebracht. Aber Verstappen-Land hin, Verstappen-Land her. Freundlich wie die Niederländer nun einmal sind, begrüßen sie trotzdem erfreut jeden Fremden, der sich zu ihnen verirrt. "Willst Du ein Bier?", fragen sie. Obwohl es noch gar nicht 12 Uhr ist.