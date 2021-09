Hockenheim.(man) Die Stadt Hockenheim hält den Großteil der Anteile an der Hockenheim-Ring GmbH. Oberbürgermeister Marcus Zeitler erklärt, was er sich für den Ring wünscht.

Herr Zeitler, nächstes Jahr wird es erneut kein Grand-Prix-Rennen auf dem Ring geben. Wie finden Sie das?

Natürlich finde ich es schade, wenn auf der besten Rennstrecke der Welt kein Formel-1-Rennen stattfindet. Allerdings bin ich auch verpflichtet, die Wirtschaftlichkeit dieses Unternehmens sicherzustellen, und unter den aktuellen Voraussetzungen und Bedingungen würde sich eine Formel 1-Veranstaltung für uns als nicht wirtschaftlich erweisen.

Hockenheims OB Marcus Zeitler. Foto: len

Wie geht es denn dem Hockenheimring im Moment finanziell?

Der Betrieb läuft im Prinzip jeden Tag. Der Hockenheimring macht eine Verwaltung des laufenden Geschäfts. Das heißt: Wir vermieten die Strecke täglich an Sportracing-Teams, Rennställe oder Automobilhersteller, die Testfahrten machen. Dazu kommen die Wochenendveranstaltungen.

Kann man damit die pandemiebedingten Verluste ausgleichen?

Na ja, im Endeffekt sind uns zwei Konzerte plus die Dragster-Rennen und sämtliche Veranstaltungen weggefallen. Natürlich fehlen da Zuschauereinnahmen. Deswegen ist es ja dringend notwendig, dass die Strecke jeden Tag vermietet wird – im Rahmen der gesetzlichen Richtlinien und der Lärmschutzverordnung. Die derzeitigen Einnahmen reichen zumindest aus, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten.

Noch ist unklar, wie wir auf Dauer mit dem Coronavirus leben werden. Läuft der Ring da nicht Gefahr, ein riesiges Geldgrab zu werden?

Der Ring war schon ein riesiges Geldgrab für die Stadt, das ist kein Geheimnis. Er hat aktuell noch 28 Millionen Euro Verbindlichkeiten, davon sind 23 Millionen Euro über eine Bürgschaft der Stadt abgesichert. Diese Verbindlichkeiten stammen noch aus dem Umbau vor circa 20 Jahren. Der Investitionsstau ist hoch, und es bleibt dabei, was ich vor zwei Jahren gesagt habe: Wir werden uns Partner suchen, um den Ring weiterhin zu betreiben. Er wird ein Teil von Hockenheim bleiben. Wir werden nichts verkaufen, sondern Kooperationen und Partnerschaften suchen, um den Ring auf eine neue wirtschaftliche Basis zu stellen.

Meinen Sie damit Geldgeber, die sich an der Ring-GmbH beteiligen, oder Einrichtungen wie das Porsche Experience Center, die sich dort ansiedeln?

Mit den gesuchten Investoren meine ich Kooperationspartner, die Know-how und finanzielle Mittel einbringen, um den Ring nachhaltig und wirtschaftlich zu betreiben. Wie dieses Geschäftsmodell aussehen kann, werden die zukünftigen Gespräche zeigen.

Wie weit sind Sie denn bei der Suche nach diesen Investoren?

Bis jetzt verhandeln wir und führen Gespräche. Der Stand ist unverändert.

Muss sich der Hockenheimring in Zukunft vielleicht auch neu aufstellen?

Nichts ist beständiger als der Wandel. Natürlich wird sich dort hoffentlich einiges ändern, aber nicht zum Schlechten, sondern zum Guten.

Der Klimaschutz ist eins der wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Ist eine Motorsport-Strecke da als Investition für die öffentliche Hand überhaupt noch vertretbar?

Seit 2019 ist nicht ein Euro von den Haushaltsmitteln an den Ring geflossen. Die öffentliche Hand ist Eigentümerin des Rings, aber es fließen keine öffentlichen Gelder in die Strecke. Momentan trägt sich der Ring noch selbst – trotz der Defizite während der Pandemie. Und was den Klimaschutz angeht: Wo wurden denn die ganzen umweltfreundlichen Autos getestet, die jetzt auf der Straße herumfahren? Der Ring ist auch eine Entwicklungs- und Forschungsstation für erneuerbare Energien und Technologien – und für die braucht man Teststrecken. Deshalb wird der Ring immer eine Renn- und Teststrecke bleiben.