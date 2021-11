Hockenheim. (RNZ) Baden-Württemberg hat am Dienstag die Corona-Warnstufe ausgerufen. Damit ist ein Besuch im Freizeitbad Aquadrom für nicht geimpfte Personen nur noch mit einem negativen PCR-Test möglich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ein Antigentest als Nachweis reicht nicht mehr aus. Ansonsten ist der Besuch des Bads nicht erlaubt. Geimpfte und genesene Personen unterliegen diesen Einschränkungen bei einem entsprechenden Nachweis nicht.

Zudem fällt der Martinsumzug, der für den 11. November geplant war, auch in diesem Jahr aus. "Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Hygieneregeln wie der Einhaltung eines Mindestabstands ist es leider auch in diesem Jahr nicht möglich, eine Straßenveranstaltung wie den Martinsumzug durchzuführen. Dabei wären erfahrungsgemäß rund 1000 Personen anwesend", heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.