Hockenheim. Dass sich Marcus Zeitler zum Neujahrsempfang der Stadt Hockenheim selbst eine Einladung geschickt hat, mag so manchen verwundern – allen voran die Frau an seiner Seite. "Die hält mich jetzt für verrückt", gesteht der neue Oberbürgermeister verschmitzt grinsend, als er am Freitagabend auf der Bühne der Stadthalle steht.

Ganz so abwegig ist die Aktion aber nicht. Denn beim Neujahrsempfang begrüßt das Stadtoberhaupt traditionell alle Neubürger der Rennstadt – und zu denen gehört in diesem Jahr auch Marcus Zeitler selbst. Vor einigen Wochen hat er sein Wahlversprechen in die Tat umgesetzt und ist mit seiner Familie von Schönau nach Hockenheim gezogen.

Hintergrund Hockenheim. (man) Weitere Grünflächen, eine solvente Rennstrecke und mehr Geschäfte in der Innenstadt: Die RNZ hat sich unter den Hockenheimern umgehört und wollte wissen, was sie sich im neuen Jahr für ihre Stadt wünschen. > Christine [+] Lesen Sie mehr Hockenheim. (man) Weitere Grünflächen, eine solvente Rennstrecke und mehr Geschäfte in der Innenstadt: Die RNZ hat sich unter den Hockenheimern umgehört und wollte wissen, was sie sich im neuen Jahr für ihre Stadt wünschen. > Christine Hölzer-Hößler: "Ich wünsche mir bessere Radwegeverbindungen, zum Beispiel nach Heidelberg. Und dass man in der ganzen Stadt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde einführt." > Ulrich Hemminger: "Ich hoffe, Oberbürgermeister Marcus Zeitler schafft es, den Hockenheimring zu halten. Die Rennstrecke gehört einfach zur Stadt dazu. Außerdem wünsche ich mir, dass es in der Karlsruher Straße wieder mehr Geschäfte gibt. Es fehlen Läden, die von Einheimischen geführt werden und wo sich die Menschen gern aufhalten." > Rainer Weixler: "Wenn die Projekte, die der Oberbürgermeister heute vorgetragen hat, umgesetzt werden, ist schon viel erreicht. In den vergangenen 15 Jahren hat sich in Hockenheim nämlich nichts bewegt. Außerdem wäre es wichtig, dass der Globus-Markt und das Talhaus von einem Bus angefahren werden – damit ältere Menschen wieder selbstständig einkaufen gehen können." > Markus Könn: "Ich wünsche mir, dass der Ring nicht verkauft wird und schwarze Zahlen schreibt. Und dass die Verwaltung weiter mit Dampf dranbleibt an den Schulsanierungen und der Schuldenverringerung des Aquadroms. Außerdem hoffe ich, dass es Marcus Zeitler weiterhin gelingt, die Fraktionen im Gemeinderat zusammenzuhalten." > Heike Flad: "Es wäre toll, wenn man neue Flächen für bezahlbaren Wohnraum finden würde. Was mir darüber hinaus fehlt, sind Bäume und Grünflächen. Das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt ist gut, aber wir haben immer noch zu wenig grüne Oasen in der Stadt."

Der Abend ist deshalb auch eine kleine Bewährungsprobe für den neuen OB, der den Empfang in Hockenheim zum ersten Mal selbst ausrichtet. Er besteht sie mit Bravour. Frei und ohne Notizen spricht Zeitler über die Aufgaben, die im neuen Jahr vor ihm, der Verwaltung und dem Gemeinderat liegen. Allen voran die Schulsanierung, deren Kosten er zwischen 15 und 20 Millionen Euro beziffert. Weil in den Räumen des Schulzentrums Schadstoffe gefunden wurden, müssen die Schüler zum neuen Schuljahr in Container umziehen. Drei oder vier Jahre lang werden sie dort unterrichtet.

"Wir haben uns das nicht ausgesucht, aber nun müssen wir mit diesen Tatsachen leben", betont Zeitler. "2020 wird ein schwieriges Jahr, weil sehr viele Aufgaben auf uns zukommen und wir nicht ganz genau wissen, wie wir diese finanzieren sollen."

Zu den anstehenden Aufgaben gehört auch die Sanierung der Oberen Hauptstraße, der Unteren Mühlstraße und der Bachstraße. "Natürlich nicht alle drei gleichzeitig", scherzt der OB. Er verspricht: "Wir werden alle Baumaßnahmen so transparent wie möglich machen und sie über die Kosten informieren."

Seine volksnahe, offene und lockere Art kommt bei den Hockenheimern gut an. Zeitler spricht von "unseren Vereinen" und die Musikkapelle, die durchs Programm führt, nennt er "unsere Blauen Husaren". Der neue Rathauschef redet auch nicht lange um den heißen Brei herum, sondern spricht Dinge direkt an – auch wenn es um unangenehme Themen geht. Immer wieder sorgt er mit seiner Schlagfertigkeit beim Publikum für Lacher und erntet lauten Beifall. "Reden kann er", sagt Marcus Roth, der Schulleiter der Hartmann-Baumann-Schule, später anerkennend.

Gerhard Heinrich (v. l.), Franz Bitz und Horst Auer wurden für ihr bürgerschaftliches Engagement geehrt. Die drei hatten rund 10 000 Stunden am neuen Ortsfamilienbuch gearbeitet. Fotos: Lenhardt

Auch viele andere Hockenheimer sind begeistert. "Es war ein sehr schöner Abend, die Rede von Herrn Zeitler war so lebendig und mitreißend", schwärmt eine Besucherin. "Mir gefällt, dass er sich sehr für Kinder und Jugendliche einsetzt. Das ist wichtig, weil jahrelang nicht in die Schulen investiert wurde." Ihr Mann geht sogar noch weiter: "Der Neujahrsempfang war jahrelang eine dröge Veranstaltung, die ich immer gemieden habe", räumt er ein. "Aber heute hat es mir sehr gut gefallen." Ein Bekannter fügt hinzu: "So gut besucht war dieser Empfang noch nie."

Dass ihm die Jugend sehr am Herzen liegt, zeigt Marcus Zeitler mit seiner Einladung an die "BotBrothers". Gemeint sind fünf Jungs des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums, die in ihrer Freizeit Roboter aus Legosteinen bauen und damit an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Beim Neujahrsempfang präsentieren die Jungs ihre Projekte und werben um Spenden, um ihre Reisen zu finanzieren. "Bessere Repräsentanten können wir uns für Hockenheim nicht wünschen", betont Zeitler.

Info: Für die "BotBrothers" hat der CFG-Freundeskreis ein Spendenkonto eingerichtet.

IBAN: DE71 6725 0020 0006 2138 12

Verwendungszweck: Robotik AG, Team Botbrothers