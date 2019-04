Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Der Richtkranz wird hochgezogen. Der Richtspruch wird aufgesagt, das Trinkglas zerschmettert. So ist es guter Brauch in unseren Breiten, wenn ein Richtfest ansteht. Allerdings handelt es sich meist nicht um Bauprojekte, die ein Investitionsvolumen von etwa 35 Millionen Euro umfassen. Jetzt aber wurde im Zentrum des Hockenheimrings der Rohbau für das weltweit siebten Porsche-Experience-Centers (PEC) eingeweiht.

Weichen musste dem neuen Gebäude das ADAC-Fahrsicherheitszentrum und ein Teil der Tribüne A an der Einfahrt ins Motodrom. Die Grundsteinlegung war im Oktober 2018, in Betrieb gehen soll das Porsche-Erlebniszentrum im Oktober. Bauherr ist die am Hockenheimring ansässige "emodrom Haus und Grund GmbH".

Vorgeschmack auf später: Hockenheims Oberbürgermeister Dieter Gummer, Thomas Reister, Alexander Pollich, Moderator Markus Wolsiffer, Bastian Schramm, Tim Brauer und Georg Seiler (v. l.) betrachten eine Fahrsimulation. Fotos: Lenhardt

"Es handelt sich beim Porsche-Experience-Center ökonomisch betrachtet um die größte Einzelmaßnahme in unserer Stadt. Höchstens unser Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt am Kraichbach spielt da in einer vergleichbaren Liga", erklärte Hockenheims Oberbürgermeister Dieter Gummer anlässlich des Richtfestes. Und gleichzeitig kündigte er an, dass dies nur der erste Schritt bei der Weiterentwicklung des Hockenheimrings sei. Auch von Seiten der Hockenheimer "emodrom"-Geschäftsleitung war zu hören, dass man weitere Projekte plane.

Mit dem PEC werde man eine einzigartige Porsche-Erlebniswelt am Standort Hockenheim etablieren - im Gebäude selbst, aber auch auf einer Fahr- und Teststrecke für Spitzenprodukte aus dem Hause Porsche. Auch der Elektro-Porsche Taycan, der noch 2019 auf den Markt kommen soll, werde dazu gehören. In weniger als vier Sekunden von Null auf Hundert, mit einer Ladezeit unterhalb von 25 Minuten bei einer Reichweite von 400 Kilometern könnte er bei den Porsche-Fans für Leidenschaft und Emotion stehen. "Es wird ein echter Porsche im Fahrverhalten sein und er wird aussehen wie ein echter Porsche", sagte der Deutschland-Chef des Sportwagen-Herstellers, Alexander Pollich. Unter 80.000 Euro wird er allerdings vermutlich kaum zu haben sein.

Das PEC und seine Teststrecke werden auf einer Fläche von 17,6 Hektar errichtet. Es stehe "für reale Erlebnisse auf der Rennstrecke", erläuterte Pollich. Im Gebäude werden 9000 Kubikmeter Stahlbeton und über 1000 Quadratmeter Glasfassade verbaut. Auf dem Areal der späteren Strecke werden 60.000 Kubikmeter Erdmasse bewegt. Auf einer Distanz von 2,6 Kilometern werde sie 16 Links- und 13 Rechtskurven aufweisen.

Eine Rennstrecke sei das natürliche Habitat eines Porsche, so Marketingleiter Bastian Schramm. Was den Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, Georg Seiler, dazu veranlasste, sich den Einstieg von Porsche in eine Rennsportserie zu wünschen. Wenn vielleicht auch nicht gleich in die Formel 1, so vielleicht in eine andere Serie. Die DTM könnte zum Beispiel gut eine weitere Marke im Teilnehmerfeld gebrauchen, um ihre Attraktivität zu steigern.