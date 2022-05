Ersatzteile, so weit das Auge reicht: Genau das ist es, was die Veterama bei Bastlern so beliebt macht (r.). Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Hockenheim/Rhein-Neckar. Christian S. ist Maschinenbauingenieur von Beruf und im privaten Leben ein Autoschrauber von Gottes Gnaden. Es gibt keine Schraube, die vor ihm sicher ist. Und er sucht auf der großen Veterama auf dem Hockenheimring einen kleinen Siebener-Schraubenschlüssel. Der, den man für die kleinen Entlüftungsschrauben an den Bremsen benötigt. Prompt liegen am dritten oder vierten Stand nach dem Eingang Schachteln voller Schraubenschlüssel auf dem Verkaufstisch. Ein gebrauchter Siebener-Schlüssel kostet einen Euro, neu kostet er zwei Euro. Auch das ist die Veterama. Wer suchet, der findet. Auch Kleinteile, auch bei Nieselwetter.

Was ein echter Schrauber ist, der lässt sich von solch einem bisschen Regen, wie er am Samstag über die Kurpfalz zog, nicht vom Besuch der Veterama-Teile-Messe abhalten. Chrom bleibt Chrom. Der blitzt und blinkt auch unter Regentropfen. Und der Rost. Nun ja, der frisst sich halt noch ein bisschen weiter hinein in die rostigen Kotflügel und Motorrad-Schutzbleche, die sowieso mit Spezialwerkzeug und Spezialmittelchen, die es natürlich auf der Veterama auch gibt, gereinigt werden müssen, bevor sie eine neue Lackierung bekommen.

Am Samstag ist trotzdem mehr Platz zwischen den Verkaufsständen. "Der Freitag war super. Da habe ich sieben hochwertige historische Fahrräder verkauft", meint Manfred Teichfuß aus Treburg bei Rüsselsheim. "Heute am Samstag waren es nur drei. Man merkt also schon, dass weniger Käufer unterwegs sind. Aber dafür werden am Sonntag einige von denen kommen, die heute daheim geblieben sind", hofft der Mitgründer des Vereins Historischer Fahrräder.

Veterama-Chef Winfried Seidel meint, dass man am Samstag schätzungsweise ein Drittel weniger Besucher hatte als im Vorjahr. Aber er hoffte ebenfalls, dass der Sonntag noch einiges wieder gutmachen würde. Auch bei den Verkaufsständen zeigten sich Lücken. Statt 700, die sich angemeldet hatten, waren laut Seidel nur 600 bis 650 da.

"Die Veterama ist ein guter Markt. Aber die in Mannheim ist noch zehnmal besser", meint Teichfuß und verkauft an Christian S. eine alte Fahrradlampe samt Halterung und eine historische Fahrradklingel für 13 Euro. Mit einer Fahrradgabel kann er allerdings vor Ort nicht dienen. "In meiner Scheune daheim habe ich geschätzt 170 Gabeln. Komm doch mal vorbei", meint er. Sofort werden Adressen getauscht. Vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit.

Noch bevor man das eigentliche Veterama-Gelände erreicht, kommt man ins Gespräch mit Leuten, die ihre "Schätze" schon nach Hause tragen. Einer hat an einem der Stände, wo man auch altes Spielzeug kaufen kann, ein blechernes Dampfboot ergattert, das von einer mit Esbit beheizten Dampfmaschine angetrieben wird. "Das hätte 500 Euro kosten sollen. Wir haben uns dann aber auf 390 Euro geeinigt", sagt er stolz und glücklich.

Zwischen Siebener-Schraubenschlüssel und Fahrradlampe liegen Stände, die überquellen von Ersatzteilen. Fein säuberlich sortiert und beschriftet oder in einem wilden Durcheinander in Kisten und Schachteln. Ein mintfarbenes Goggomobil mit Baujahr 1959 wird für 9800 Euro angeboten, und ein in mildem Orange gehaltener Fiat 750 Zastava aus serbischer Produktion würde 4500 Euro kosten.

Zu viel, um auf die Schnelle eine Kaufentscheidung zu treffen. Der RNZ-Reporter begnügt sich parallel mit dem Kauf von zwei Spielzeugautos, einem Bordsteinrenner aus den 1930er-Jahren und einem Corgi-Oldsmobile aus den 1970er-Jahren mit aufklappbaren Glitzerscheinwerfern. Das Mercedes-600-Spielzeugauto mit beweglichen Scheibenwischern, auch wenn es selten und hübsch ist, lässt er liegen.

An den Verkaufsständen wird ordentlich heißer Kaffee aus der Thermoskanne oder Bier aus Flaschen getrunken. Dazu kommt von dem einen oder anderen Stand deftige Rockmusik aus der Konserve. Veterama-Feeling eben. Drei Stunden sind vergangen wie im Flug, und langsam kriecht die Kälte in die Glieder. Also ab nach Hause. Auf ein nächstes Mal am Standort Mannheim.