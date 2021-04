In diesem Bauabschnitt entstehen Kanalhaushalts- und Sinkkastenanschlüsse. Foto: len

Hockenheim. (RNZ) Die Bauarbeiten in der Oberen Hauptstraße liegen derzeit ein wenig hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Schuld daran ist laut Stadtverwaltung der lang anhaltende Bodenfrost bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius im Januar und Februar. "Bei solch niedrigen Temperaturen konnten erforderliche Arbeiten wie Schweißereien an den Rohren nicht durchgeführt werden", erklärt Rathaussprecher Christian Stalf. Die lange Frostperiode habe die Arbeiten daher etwas ausgebremst. Die Baufirma gehe allerdings davon aus, dass die Fertigstellung der Baustelle im August 2022 dadurch nicht gefährdet ist. Zurzeit laufen die Arbeiten im Bauabschnitt 1 b, der sich von der Heidelberger Straße bis zur Mittleren Mühlstraße erstreckt.

Die Bauarbeiter erneuern dort Gas- und Wasserleitungen im Auftrag der Stadtwerke Hockenheim und verlegen Leerrohre. Ab Montag, 12. April, werden in diesem Bereich dann Bordsteine und Rinnenplatten gelegt und Pflasterarbeiten vorgenommen. "Eine Gehwegseite wird jeweils gesperrt, die andere Seite bleibt für Fußgänger frei", so Stalf.

Parallel dazu entstehen zwischen der Bachstraße und der Oberen Mühlstraße (Bauabschnitt 1 a) Kanalhaushaltsanschlüsse und Sinkkastenanschlüsse. In der Bachstraße erfolgen zudem Pflaster- und Straßenbauarbeiten.

Nach der Beschädigung einer Wasserleitung hatten die Stadtwerke am Dienstag im Bereich zwischen der Kreuzung Rathausstraße und Walldorfer Straße sowie Unterer Mühlstraße und Am Bachrain vorübergehend das Wasser abgestellt. Allerdings konnte man den Schaden noch am selben Tag beheben und die Wasserversorgung wiederherstellen. "Ein Teil der Hauptwasserleitung wurde durch die Arbeiten einer Fremdfirma beschädigt", erklärt Stalf. "Der Schaden entstand, weil ein Verschlag über der geöffneten Leitung angebracht wurde, um die Baumaßnahme abzusichern. Beim Anbringen dieser Sicherung wurde die Leitung getroffen und beschädigt."