Altrip liegt im Tiefgestade, auf Höhe der Rheinauen. Schon immer presst sich das Grund- und Druckwasser aus dem Boden in den Ort hinein. So war es auch im Juli beim Rheinhochwasser, das gerade für Altriper Verhältnisse gar nicht so schlimm war. Im Ort haben sie Angst, dass die Lage erst mit einem Polder richtig dramatisch werden würde. Foto: Gerold/Grafik: RNZ-Repro

Von Carsten Blaue

Das Hochwasser im Juli war eigentlich gar keins. Zumindest nicht für Dieter Neugebauer. "Das war doch nur ein hoher Wasserstand", sagt der Mann aus Altrip. Das Grundwasser drückte großflächig in den Sportplatz hinein, Wiesen unweit von Häusern waren überschwemmt. Für Bürger, die noch nicht so lange in der Gemeinde sind, sei das ein Schock gewesen.

Nicht aber für die Altriper. Sie haben über Jahrhunderte gelernt, damit zu leben. Nicht leben können sie mit der Vorstellung, plötzlich auf vier Seiten von Wasser umgeben und schlimmstenfalls von der Außenwelt abgeschnitten zu sein, wenn der Rhein über die Maßen anschwillt. Sie sind überzeugt, dass es so kommen würde, setzte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) des Landes Rheinland-Pfalz ihre Pläne in die Tat um und würde im Südwesten der Ortsgemeinde einen Polder mit einem maximalen Einstauvolumen von rund neun Millionen Kubikmetern Wasser bauen.

Seit 2006 klagt die Gemeinde gegen die Pläne. "Für uns ist das ein Thema ohne Ende", sagt Joachim Loch, der stellvertretende Büroleiter der Verbandsgemeinde Rheinauen und Leiter des Fachbereichs für Soziales, Bildung und Integration. Der Ausgang des Polder-Streits ist offen.

Seit der Kommunalreform 2014 gehört Altrip zur Verbandsgemeinde Rheinauen. Und aus diesem Namen kristallisiert sich schon das Problem heraus. Altrip ist im Osten und Norden direkt vom Rhein umgeben, im Westen von der "Blauen Adria" mit ihren Weihern und dem Neuhofener Altrhein. Nach Süden und Südwesten hin ist, abgesehen vom Otterstädter Althrein, offenes Land bis nach Waldsee. Hierhin führt von Altrip aus die Kreisstraße 13. Raus aus dem Ort geht es ansonsten nur noch über die Großwiesenstraße in Richtung Rheingönheim und über die Zufahrt zur Altriper Fähre nach Mannheim.

"Wenn es ein Hochwasser in einem Ausmaß gibt, dass der Polder überhaupt geflutet werden müsste, dann stünde Altrip nicht nur auf vier Seiten unter Wasser, sondern 20 Zentimeter tief auch die Straße nach Waldsee", so Loch. Auch der Damm der Straße in Richtung Ludwigshafen wäre von zwei Seiten von den Fluten umschlossen: "Da wollen Sie mit dem Schwerlastverkehr nicht mehr drüber. Der Damm weicht ja auf." Und auch der Fährbetrieb sei zumindest fraglich. Der Naturschutz ist ein weiteres Argument der Altriper gegen den Polder.

"Die Erhöhung der Deiche wäre der einzige Schutz"

Dieser würde eine Gesamtfläche von 282 Hektar umfassen. Der neue Hauptdeich zum Rhein würde zur K 13 zurückverlegt und wäre gut 8,5 Kilometer lang, fünf Meter hoch und bis zu 50 Meter breit. Außerdem müssten neue Pump- und Schöpfwerke gebaut, der acht Hektar große "Altripsee" angelegt und Gelände moduliert werden. Unter anderem. "Wertvolle Habitate würden einfach vernichtet", sagt Loch.

Schließlich würden auch die Bodenverhältnisse gegen den auf 55 Millionen Euro kalkulierten Polderbau sprechen. Loch erklärt: "Hier wurden früher Sand und Ton abgebaut. Der Ton für die Altriper Ziegelwerke. Das Wasser würde sich seine Wege durch die löchrige Bodenstruktur schon suchen." Und dann in den Ort hineindrücken. Dass er praktisch immer mit Hoch- und Druckwasser zu kämpfen hat, ist seiner Lage geschuldet.

Altrip befindet sich im Tiefgestade, sprich: unterhalb des Rheinwasserspiegels und auf Höhe der Rheinauen. Steigt es hier an, steht es schon über dem Niveau der Gemeinde. So schützt sie eigentlich nur der Hauptdeich, und der hat noch eine Lücke von knapp 220 Metern. Wie ein Leck in einer Badewanne. Ob und wie es geschlossen wird, ist auch abhängig vom Polder-Verfahren. Loch betont, dass die Altriper überhaupt nichts gegen Hochwasserschutz hätten. "Aber wir haben ein berechtigtes Interesse gegen einen Polder an dieser Stelle bei uns. Da ist nicht dran zu rütteln."

Und was könnte die Alternative sein? "Die Erhöhung der Deiche wäre der einzige Schutz", so der Mann aus der Verwaltung. Das sieht auch Neugebauer so. Es habe sogar mal die Idee gegeben, den Deich bei Altrip höher zu machen als anderswo, erinnert er sich. Tausende Sandsäcke seien jedenfalls keine Lösung, so der Vorsitzende der Altriper Bürgerinitiative für Hochwasser- und Naturschutz (BIHN). Diese besteht nach eigenen Angaben seit dem Jahr 2003, ist aus einer Initiative aller damals im Gemeinderat vertretenen Parteien unter dem Namen "Aktion ’Polder nein danke’" hervorgegangen und einer der größten Vereine der Gemeinde mit vielen Unterstützern.

Peter Sepien ist einer von ihnen. Früher wohnte er in Altrip und jetzt in Heidelberg. "Bei einem Bruch des Rheindammes und auch des Polderdammes könnten die Menschen nicht dem Kessel entfliehen. Und sollten die Menschen dem Hochwasser selbst entkommen können, verlieren sie dennoch alles Hab und Gut." Das hat Sepien der RNZ geschrieben, nachdem er das Interview mit dem Deichplaner Ronald Haselsteiner gelesen hatte. Darin hatte Haselsteiner den Widerstand der Altriper gegen den Poller mit dem St.-Florians-Prinzip in Verbindung gebracht, sprich: Die Hochwassergefahren am Rhein nicht lösen zu wollen, sondern anderen zu überlassen.

So ein Vergleich werde der Situation für die 8000 Altriper nicht gerecht, so Sepien. Sie sind gespannt, wie es im Planungsverfahren weitergeht. Ein Erörterungstermin zum ergänzenden Planfeststellungsverfahren gebe es noch nicht, so die SGD auf RNZ-Anfrage. "Wir haben gelernt zu warten", gibt sich Loch geduldig. Er hat den Weg durch die Instanzen miterlebt. Die Gemeinde und einige Privatleute klagten damals gegen den Planfeststellungsbeschluss von 2006 und führten Umweltschutzverletzungen an. "Mit Grundstückseigentum im Polderbereich konnten wir damals nicht punkten", so Loch.

Denn der Gemeinde gehört dort nichts. Belange des Umweltschutzes einzuklagen, ging damals aber noch nicht. So wies das Verwaltungsgericht Neustadt die Klage in erster Instanz ab. Auch vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz blitzten die Kläger ab. Die Revision wurde nicht zugelassen. Dieses Urteil wiederum kassierte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am 21. Januar 2010 und leitete die Frage an den Europäischen Gerichtshof weiter, ob es denn mit europäischem Recht vereinbar sei, dass eine Gemeinde und private Kläger kein Recht haben sollen, Umweltschutzaspekte, bezogen auf das Gemeindegebiet und Grundstücke, einzuklagen. Die Antwort aus Luxemburg im Jahr 2013: Sehr wohl ist das vereinbar! Und wer sonst sollte die Interessen der Bürger vertreten als die Gemeinde selbst? Ein Riesenerfolg für den Ort, der eine Änderung des Umweltbehelfsgesetzes in Deutschland nach sich zog.

Seitdem können Umweltverträglichkeitsprüfungen in Planfeststellungsverfahren eingeklagt werden. Im Altriper Fall stand am Ende, dass nicht nur der Umweltschutz justiziabel ist, sondern auch die Probleme der Fluchtwege gewürdigt werden. Die Landesregierung verlangte von der SGD eine Überprüfung des Polderstandorts. Das war im Frühjahr 2015. Drei Jahre später war die Behörde soweit, um ein "ergänzendes Planfeststellungsverfahren" zum Polderbau vorzustellen – in der Überzeugung, dass Eingriffe in den Naturschutz reduziert werden könnten, wenn man die Deichtrasse überarbeitet. Auch die Rechtslage wurde angepasst. Über 350 Einwendungen gab es trotzdem. Und auch Corona habe dafür gesorgt, dass es bis heute keinen öffentlichen Erörterungstermin zur überarbeiteten Planung gab, wie die SGD der RNZ sagte.

"Länder handeln nach dem Prinzip ’Mehr ist besser’"

Außerdem seien Untersuchungen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie veranlasst worden. Vielleicht wird dann eine weitere Offenlage der Planung nötig, oder der Erörterungstermin wird doch mal festgelegt. "Wir wissen nicht, was die SGD plant", sagt Loch. Er wäre dafür, dass der Schutz vor Hochwasser schon dort beginnt, wo es entsteht – an Zuflüssen etwa oder schon an Bächen. Für ihn steht zudem fest, dass es schon jetzt genug Rückhalteraum in Polderflächen am Rhein gibt – auch wenn die Behörden das anders sehen.

Die SGD verweist auf den 200-jährigen Hochwasserschutz, den Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Frankreich am Rhein gemeinsam stemmen wollen. 287 Millionen Kubikmeter Rückhalteraum wollen sie schaffen. Davon seien erst 183 Millionen einsatzbereit. Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Flutkatastrophe sei das Schutzbedürfnis hoch. Die Länder würden nach dem Prinzip "Mehr ist besser" handeln, sagt Loch. "Dagegen haben Sie kein Argument."