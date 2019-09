Rhein-Neckar. (RNZ) Unsere Tipps für Wochenende:

> 50. Heidelberger Herbst: Am Samstag beginnt ab 7 Uhr der 50. Heidelberger Herbst. Die Höhepunkte sind der Flohmarkt, viel Musik und erstmals auch das Feuerwerk am Samstagabend. Mehr hier.

Das Weindorf Neckarelz. Archivfoto: Frank Heuß

> 10. Weindorf Neckarelz: Am Marktplatz, ab 16 Uhr: Weindorf. Bistro "Live" am Elzstadion, 21 Uhr: Livemusik mit "Saint’s Sin". Am Marktplatz, ab 11 Uhr: Weindorf. Im und um das Ökumenische Zentrum: Waldsteigefest. Pattberghalle, 14 bis 16 Uhr: Kinderbasar.

> Nußlocher Bierfest: In der Festhalle steigt am Samstag ab 14 Uhr das Bierfest. Von 14 bis 16 Uhr ist Kinderschminken angesagt, ehe ab 15.30 Uhr zunächst die Jugendkapelle des Musikvereins auftritt, woran sich ab 16.30 Uhr die Gesamtkapelle anschließt. Um 20 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung. Für die passende Live-Musik zum Fest sorgt dann die Band "Calipo".

> Kastanienmarkt Bad Rappenau: Stände der Kunsthandwerker und Vereine im Wasserschloss und Schlosshof locken mit Angeboten wie Schwaben-Gin, Mode und Taschen aus Hanf, Walk, Strick und Seide, Holzskulpturen und Puppen sowie Deko und jede Menge Schmuck. Mehr hier und auch hier.

Die Figuren aus Star Wars gehören zu den Stars der Kostümparade. Foto: zg

> Science-Fiction-Treffen Speyer: Einen Ort voller Helden für große und kleine Sciene-Fiction-Fans bietet das Technik Museum Speyer am Wochenende. Neben Fotomöglichkeiten mit den Lieblingscharakteren aus Film, Serie oder Comic gibt es Infostände von Clubs und Vereinen. Erfahrene Kostümbauer geben Hilfe beim eigenen Kostüm, Modellbauer zeigen ihre Schätze. Mehr hier.

> K-Pop-Festival Mannheim: Der koreanischsprachigen Popmusik widmet sich in und an der SAP Arena das erste "Finger Heart Festival". Die Besucher erwartet dort ab 10 Uhr ein kostenloses und vielfältiges Kulturprogramm. Südkorea, das Land der K-Pop-Talentschmiede, stellt sich vor und zeigt, dass es noch viel mehr zu bieten hat als Smartphones, eSports und Autos. Schon vormittags warten Fressbuden, Aufführungen und Infostände.

> "Dielemer Howe Kerwe": Zwischen Dorfplatz und Rathaus wird von Samstag bis Montag gefeiert. Samstagmittag ab 12 Uhr geht es mit dem Einläuten - einer Tour durch die Ortsstraßen - los. Der Festsonntag starte ab 10 Uhr, um 14 Uhr gibt es den Umzug mit Fußgruppen, Fahrzeugen und Motivwagen. "Kerwemarkt & Oldtimer" im idyllischen Hof des Rathausnebengebäudes ab (am Samstag von 16 bis 20 Uhr, am Sonntag und Montag von 12 bis 20 Uhr). Am Kerwemontag kann ab 11.30 Uhr gegessen und getrunken werden. Trauerzug und Verbrennung der Kerweschlumpel finden um 19.30 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Es folgt das musikalische Finale ab 20 Uhr mit der ZAP-Gang. Gegen 21 Uhr gibt es ein Feuerwerk.