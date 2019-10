Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer in Heidelberg und Mannheim geraten in der kommenden Woche ab Montag, 4. November, verstärkt in den Fokus der Polizei. Wie die Beamten mitteilen, werden die Gesetzeshüter sowie die Ordnungsdienste beider Städte dann verstärkt intensive Kontrollen vornehmen.

Die Aktion laufe zunächst bis Sonntag, 17. November. Nötig sei dies, da die Streifenpolizisten zuletzt immer öfter Verstöße festgestellt haben. Zudem mache das Ergebnis der Auswertung der Kontrollwoche im August die Kontrollaktion nötig, teilt die Polizei mit.

Ziel ist es, "die Verkehrsteilnehmer zu verkehrsgerechtem und sicherem Verhalten im öffentlichen Straßenverkehr" anzuhalten, heißt es in einer Presseankündigung. Dabei werden alle Verstöße konsequent geahndet. Zugleich soll durch "verkehrserzieherische Gespräche" mit Delinquenten auch Präventionsarbeit geleistet werden.

Die Erfahrung zeige aber, dass Aufklärung allein nicht ausreiche, um Unfälle mit Fahrrädern oder E-Rollern zu verhindern. Gerade im Radverkehr haben diese Zahlen zuletzt zugenommen. In Heidelberg stieg die Zahl der Radunfälle um 15,3 Prozent auf 376 (2017: 326). Dabei verunglückten 313 (2017: 274) Fahrrad-Fahrer, was ein Plus von 14,2 Prozent bedeutet.

In Mannheim ist gab es sogar 19,1 Prozent mehr Unfälle: 347 (2017: 284) Radler sind dabei verunglückt. Eine Zunahme von 22,2 Prozent gegenüber 2017.

Und häufig seien die Zweiradfahrer selbst Verursacher gewesen. "Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt dabei ist sicherlich der aus der Unfallforschung bekannte Effekt, dass tägliche Routine das Gefahrenbewusstsein überlagern", schreibt die Polizei. Dadurch komme es zu Fehleinschätzung von Verkehrssituationen und der eigenen Fähigkeiten und schließlich zu Unfällen.

Auch bei den E-Scootern ist seit dem Start im August festzustellen, dass es viele Verstöße beim Fahren gibt. Die Polizei zählt hierbei auf:

> Fahrten zu zweit

> Benutzung der Gehwege

> Fahrten innerhalb von Fußgängerzonen

> Fahrten auf Fahrbahnen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung

> Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

> Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

> Behinderndes Parken auf Gehwegen und verbotenen Orten

Zudem fühlten sich Fußgänger oft von E-Scooter-Fahrern bedrängt. Zwischen Juni und September 2019 hätten sich laut Polizei insgesamt zehn Verkehrsunfälle mit Beteiligung von E-Scootern ereignet, wobei sieben Personen leicht verletzt wurden.

Die Beamten weisen schließlich darauf hin, dass es sich bei den E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt. Deshalb gelten für deren Fahrer dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Wer mit Alkohol im Blut auf den E-Roller steigt, muss je nach Promillezahl und Verhalten mit Bußgeldern bis hin zum Entzug des Führerscheins rechnen.