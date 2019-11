Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. Mehr als 1200 Gewinne im Gesamtwert von rund 42.000 Euro: Das sind die schlagkräftigen Argumente für den Erwerb des legendären Heidelberger Adventskalenders, der bei seiner treuen Anhängerschaft bereits seit vielen Jahren für eine spannende Vorweihnachtszeit sorgt.

Insgesamt 7500 Exemplare werden ab sofort zum Preis von je fünf Euro angeboten. Erfahrungsgemäß gehen die guten Stücke weg wie die berühmten warmen Semmeln, man sollte sich also möglichst schnell ein Exemplar sichern. Der Kalender ist unter anderem in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung in der Heidelberger Neugasse zu haben.

Dazu gibt es die Möglichkeit, die Kalender direkt beim Lions Club Heidelberg-Palatina zu erwerben. An den Samstagen 2., 9., 16. und 23. November warten Clubmitglieder in der Heidelberger Fußgängerzone vor dem Anatomiegarten auf Käufer.

Mit dem Erlös wird das Programm "Erwachsen werden" des Clubs unterstützt, das Jugendlichen in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis dabei hilft, ein besseres Sozialverhalten zu erlernen, ihre Gewaltbereitschaft zu dämpfen und Drogen zu widerstehen. Seit Beginn der Adventskalenderaktion im Jahr 2003 haben insgesamt bereits über 150.000 Schüler aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis von dem Programm profitiert.

Und wie kann man gewinnen? Ganz einfach: Der Heidelberger Adventskalender ist eine Art Los. Die vierstellige Gewinnzahl ist auf der Frontseite zu finden. Welche Losnummern an den entsprechenden Tagen letztlich gewonnen haben, erfahren die Besitzer täglich - außer montags - aus der Rhein-Neckar-Zeitung. Die Gewinnnummern werden auf der Seite "Rhein-Neckar-Kreis" veröffentlicht.

Die Sonntagszahlen erfahren die Leser bereits am vorausgehenden Samstag. Die Montagszahlen werden dann am Dienstag präsentiert. Gewonnen hat derjenige, dessen Gewinnzahl mit einer der ausgelosten Nummern übereinstimmt. Dann muss der Glückliche nur noch das an diesem Tag fällige Kalendertürchen öffnen. Dahinter steht dann, welchen Preis er gewonnen hat und wo er ihn abholen kann.