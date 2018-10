Von Stefan Hagen

Meckesheim/Rhein-Neckar. Es geht mal wieder ums liebe Geld: Im Rahmen der heutigen Kreistagssitzung in der Meckesheimer Auwiesenhalle legt Landrat Stefan Dallinger den Kreisräten den Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan 2019 vor. Viel ist von dem Zahlenwerk noch nicht nach außen gedrungen, auch am gestrigen Montag wurde noch kräftig gerechnet. Eines kann aber mit Gewissheit vorweg genommen werden: Der Kreis steht finanziell blendend da.

So zeichnen sich im laufenden Haushaltsjahr dramatische Verbesserungen ab: Rund 25 Millionen Euro mehr in der Kasse als veranschlagt, statt 13,5 Millionen geht man nach den neuesten Berechnungen von über 31 Millionen Euro an liquiden Mitteln aus.

Damit kommt es unweigerlich zur alljährlichen Frage, wie es der Landrat mit der Kreisumlage hält. Will er die Kommunen an der guten finanziellen Situation beteiligen oder doch lieber für ein größeres finanzielles Polster beim Kreis sorgen? Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Geldquellen des Rhein-Neckar-Kreises. Dabei überweisen die Gemeinden nach der jeweiligen Steuerkraft einen Teil ihrer Einnahmen an die Kreiskasse.

Entscheidend für die Berechnung ist der sogenannte Hebesatz, der derzeit bei 28,75 Prozentpunkten liegt. 2018 zahlen die 54 Städte und Gemeinden fast 255 Millionen Euro an den Kreis. "Zu viel", findet SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Göck, der bereits deutlich gemacht hat, dass die Sozialdemokraten erwarten, dass der Kreis die Kommunen merklich entlastet. "Es gibt sicher Spielräume", bläst Edgar Wunder, Fraktionschef der Linken, ins gleiche Horn. Er könne sich aber auch eine vorzeitige Tilgung von Schulden vorstellen.

Die Freien Wähler erwarten einen "fairen Ausgleich", wie Fraktionsvorsitzender Hans Zellner betonte. Für weitere Aussagen sei es einfach noch zu früh. Bruno Sauerzapf wollte sich ebenfalls nicht festlegen. "Jetzt warten wir doch erst einmal die genauen Zahlen ab", sagte der Christdemokrat. In einem Nebensatz merkte er aber noch an, dass es zahlreiche kostenintensive Themenfelder gebe. Als Beispiele nannte er die Digitalisierung und den öffentlichen Personennahverkehr. Darauf müsse der Kreis durch eine gute Finanzausstattung vorbereitet sein.

Auch Claudia Felden ließ sich nicht in die Karten blicken. Die Vorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion ließ sich lediglich "der Hebesatz der Kreisumlage"wird wohl eher fallen als steigen" entlocken.

Den Grünen ist das "alljährliche Rituals des Schacherns" (Fraktionschef Ralf Frühwirt bei der Verabschiedung des Haushalts 2018) seit jeher ein Dorn im Auge. Sie erinnern mantraartig daran, dass der Rhein-Neckar-Kreis zahlreiche Aufgaben habe, für die genügend Geld in der Kasse müsse.