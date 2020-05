Von Stefan Hagen

St. Leon-Rot/Malsch/Olympia. Die Enkel-Aktion der Rhein-Neckar-Zeitung geht um die Welt: Mittlerweile wurden die Großeltern bereits aus Jordanien, Australien, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich, Schottland sowie den US-Bundesstaaten Kalifornien und Texas gegrüßt. Mit einigen Absendern hat die RNZ Kontakt aufgenommen – die daraus resultierenden Berichte aus Amman (Jordanien), der englischen Hauptstadt London oder aus Houston/Texas haben eindringlich gezeigt, dass das Coronavirus Länder rund um den Globus in Atem hält.

Claudia, Matteo und Olivia schicken ein Lächeln an die Großeltern. Foto: zg

Auch Olympia, Hauptstadt des Bundesstaats Washington im Pazifischen Nordwesten der USA, bleibt von massiven Einschränkungen nicht verschont, wie Claudia Hanna berichtet. Ihre Kinder Olivia, Matteo und Elora haben ein tolles Plakat für die Großeltern Angelika und Matze sowie Manfred und Melitta aus St. Leon-Rot beziehungsweise Malsch gestaltet und an die RNZ geschickt. Auch Sohn Ryan wünscht zusammen mit den anderen: "Bleibt gesund".

Grandiose Natur quasi direkt vor der Haustür: Blick auf den Mount Rainier, den mit 4392 Metern höchsten Berg im Bundesstaat Washington. Foto: zg

Olympia liegt 100 Kilometer südlich von Seattle und hat rund 50.000 Einwohner. Ihren Namen hat die Kommune von den Olympic Mountains, die sich nordwestlich der Stadt erheben. Washington sei einer der ersten Bundesstaaten gewesen, in denen das Coronavirus festgestellt worden sei, erzählt Hanna. Mitte März seien in ihrer Heimat dann bereits die meisten Fälle innerhalb der USA registriert worden, weil das Virus in einem Seniorenheim ausgebrochen war. "Wir sind aber schnell von Staaten überholt worden, in denen die Menschen näher zusammenwohnen", sagt die frühere Kurpfälzerin.

Da werden sich die Großeltern in Germany aber freuen: Olivia, Matteo und Elora senden Grüße aus Olympia im US-Bundesstaat Washington. Foto: zg

Am 13. März hätten die Behörden schließlich mitgeteilt, dass die Schulen erst einmal für zwei Wochen geschlossen werden, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. "Mittlerweile hat die Regierung aber angekündigt, dass unsere Kinder dieses Schuljahr nicht mehr zur Schule zurückkehren werden. Das heißt, dass bei uns bis September Homeschooling angesagt ist." Wahrlich keine leichte Situation für Familie Hanna, schließlich gibt es im Haushalt vier schulpflichtige Kinder. "Wir müssen uns alle mächtig umstellen", weiß Mutter Claudia. Aber andere habe es weitaus schlimmer getroffen. "Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren oder bangen um ihre Geschäfte, die noch geschlossen sind."

Zur Entspannung trainiert Ryan mit seiner Schwester Elora im Garten Baseball. Foto: zg

Ein Schicksal, das ihnen erspart geblieben sei. "Mein Mann arbeitet für die Stadt und hat Gott sei Dank seinen Job behalten, und auch ich kann weiter arbeiten. Ich teile meine Zeit nun aber zwischen Arbeit und Homeschooling auf", berichtet Hanna. "Auch in unserer Kirche, in der ich als Leiterin der Kinderkirche angestellt bin, wurde alles auf Homeoffice umgestellt", berichtet sie weiter. Die Gottesdienste für Erwachsene und Kinder würden nun auf YouTube ausgestrahlt.

Ansonsten ist die öffentliche Lage in Olympia ähnlich dem Geschehen in Deutschland. Es gilt Social Distancing, "wir können keine Spielplätze, Strände und Parks besuchen", bedauert Hanna. In den Supermärkten seien seit Beginn der Krise immer wieder verschiedene Artikel ausverkauft. Vor allem Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Mehl, Pasta, Reis und Brot seien Mangelware. Außerdem müsse man teilweise lange vor den Läden anstehen, um hineinzukommen.

Aber Claudia Hanna kann der gegenwärtigen Situation auch Positives abgewinnen. "Die Straßen sind definitiv weniger befahren. Mein Mann muss nicht mehr stundenlang auf der Autobahn im Stau stehen, um nach Hause zu kommen."

Viele Menschen würden die Zeit nutzen, um spazieren zu gehen oder um ihre Gärten auf Vordermann zu bringen. "Ich habe jetzt so viele Nachbarn kennengelernt wie nie zuvor, und sogar eine andere Deutsche getroffen, die bei mir in der Straße wohnt", freut sich die Auswanderin. Sie vermisse ihre Arbeit vor Ort und natürlich ihre Freunde, die sie derzeit nicht treffen könne. "Aber ich finde es wunderschön, dass ich so viel Zeit mit meinen Kindern und meinem Mann verbringen darf, und dass wir Zeit haben, mal einen Gang im schnelllebigen Alltag runterzuschalten", sagt Claudia Hanna.