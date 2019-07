Hockenheim. (cab) Die Autobahnen in der Region sind Hauptverkehrsrouten für Kriminelle. Vor allem die A6, die A5 und die A61. Sie werden auch von Drogenkurieren genutzt, die Rauschgift in den Südwesten sowie in die Schweiz bringen. So überrascht es wenig, dass die Polizei bei ihrer Großkontrolle in der Nacht zum Sonntag auf dem Rastplatz "Wilhelmswiesen" an der A61 etliche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufdeckte - 17 der insgesamt 39 eingeleiteten Ermittlungsverfahren haben damit zu tun. Die 70 eingesetzten Beamten kontrollierten in der siebenstündigen Aktion 125 Fahrzeuge und 225 Personen. Außerdem musste sich eine Zivilstreife eine Verfolgungsjagd mit einem VW Golf liefern, die erst in Sinsheim endete.

Für die Kontrollaktion musste das Tempo des Verkehrs ab der Anschlussstelle Hockenheim/Speyer gedrosselt werden. Die Polizei hatte dafür einen sogenannten Geschwindigkeitstrichter eingerichtet, für den die zweispurige Autobahn auf einen Fahrstreifen verengt wurde. Das machte Vorkontrollen möglich, um Verdächtige anschließend an der Sperrstelle vor dem Autobahnparkplatz auszuleiten. Diese durchbrach der Golf gegen 23 Uhr. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.

Verfolgungsjagd endete am Ortseingang von Sinsheim

Der offensichtlich hochmotorisierte Golf raste anschließend auf der A6 mit bis zu 260 Sachen in Richtung Heilbronn, wie die Polizei berichtete. Eine Zivilstreife des Verkehrskommissariats Walldorf heftete sich ans Heck des flüchtenden Wagens, in dem zwei Personen saßen. Die Beamten beobachteten bei der Verfolgungsjagd, wie mehrere "Päckchen" aus dem Seitenfenster des Golfs geworfen wurden. An der Anschlussstelle Sinsheim fuhr dieser ab, steuerte den Ortseingang von Sinsheim an und überfuhr hier sogar rote Ampeln. Daraufhin brach die Streife die Verfolgung ab.

Die Innenstadt sei um diese Zeit noch sehr belebt gewesen, hieß es: "Eine weitere Verfolgung hätte ein enormes Gefährdungspotenzial Unbeteiligter mit ungeahnten Folgen nach sich ziehen können", schrieb die Polizei in ihrer Bilanz. Aber die Ermittlungen gegen den Golf und seine beiden Insassen würden laufen. Die Beamten suchen jetzt Zeugen, die während der Verfolgung durch den VW gefährdet wurden.

Derweil ging die Kontrolle auf dem Parkplatz an der A 61 weiter. Die Beamten notierten sieben Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Zudem wird gegen zwei mutmaßliche Diebe ermittelt, die Markenbekleidung bei sich hatten. Diese wurde sichergestellt. Ferner gab es Verstöße gegen das Waffen- und gegen das Tabaksteuergesetz wegen der Einfuhr von insgesamt 4,5 Kilo unversteuerten Tabak. Darüber hinaus flogen auch zwei mutmaßliche Urkundenfälscher auf. Insgesamt seien Kautionen in Höhe von weit über 2000 Euro erhoben worden, resümiert die Polizei.

Diese stellte für die nächtliche Kontrollaktion nicht nur Beamte des Verkehrskommissariats Walldorf, sondern auch Polizisten des Einsatzzugs Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zudem war Personal der Reviere Wiesloch, Ladenburg, Mannheim-Neckarau und Mannheim-Innenstadt dabei. Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe setzten bei ihren Überprüfungen zwei Drogenspürhunde ein. Im Rahmen der länderübergreifenden Sicherheitskooperation waren Kräfte der Polizeipräsidien Südhessen und Rheinpfalz an der Kontrollaktion beteiligt. Diese unterstützte das Technische Hilfswerk Wiesloch/Walldorf mit seiner Logistik und 15 Aktiven, die den Rastplatz ausleuchteten.