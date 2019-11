München. (dpa) Der Küchenchef des Münchner Restaurants "Werneckhof", Tohru Nakamura, ist "Koch des Jahres". Das haben die Restauranttester des "Gault&Millau" entschieden. Der 36-Jährige bekommt darin 19 von 20 möglichen Punkten. "Als Sohn einer deutschen Mutter und eines japanischen Vaters verinnerlichte er von klein auf in München und Tokio zwei kulinarische Welten", urteilte die Chefredakteurin der Deutschland-Ausgabe, Patricia Bröhm. "Heute erleben seine Gäste, wie er europäische Avantgarde mit den Geheimnissen der traditionellen japanischen Küche zu etwas ganz Neuem webt, befeuert von hoher kulinarischer Intelligenz."

Nakamura beschreibt seine Ansprüche an sich selbst so: "Bei jedem Gast muss es passen. Das ist unser Druck, unsere Herausforderung, weil wir den Anspruch haben, ein perfektes Produkt zu präsentieren." Ihm sei "mit einer gewissen Demut" bewusst, dass die Gäste mit 225 Euro für das siebengängige Menü viel Geld bezahlen - weshalb er ihre Erwartungen nicht nur nicht enttäuschen, sondern übererfüllen wolle.

Nakamura verkörpert laut "Gault&Millau" auch einen deutschlandweiten Trend zu profunden Kenntnissen der japanischen Küche. Weitere Trends: Wild und heimische Fische.

Unter den Preisträgern ist in diesem Jahr auch ein Top-Promi, der das Gastgewerbe erst in einer zweiten Karriere für sich entdeckt hat: Moderator Günther Jauch wird für seine "Villa Kellermann" in Potsdam als "Gastronom des Jahres" ausgezeichnet. "Er ließ ein Stück Kulturgut aufwendig renovieren, öffnet es für ein genussfreudiges Publikum und schenkt Potsdam in Zusammenarbeit mit Tim Raue ein Vorzeigerestaurant mit weltläufigem Flair", urteilten die Tester.

Günther Jauch unterhält sich bei der Eröffnung der "Villa Kellermann", die er mit Spitzenkoch Tim Raue führt, mit Gästen.

Die 32 Restaurantkritiker haben für die neue Ausgabe des Kulinarik-Führers, die heute erscheint, mehr als 1000 Restaurants getestet. Sie sehen insgesamt mehr "Nachdenklichkeit" in gehobenen deutschen Küchen. "Vor allem die junge Generation kocht mit einem geschärften Bewusstsein für die Endlichkeit der Ressourcen", sagte Bröhm.

Junge Köche orientierten sich "zunehmend an dem, was für unsere Großeltern und Urgroßeltern selbstverständlich war. Eine Küche, die die Schätze heimischer Natur hoch achtet, die Saison respektiert und alles vom Tier und von der Pflanze verwendet, was essbar ist, bis hin zu den lange verschmähten Innereien".

In der Gruppe der deutschen Spitzenköche mit 19,5 von 20 Punkten hat sich in diesem Jahr nichts getan. Nach wie vor gelten acht Männer laut "Gault&Millau" als Deutschlands beste Köche - darunter Sven Elverfeld vom "Aqua" in Wolfsburg, Christian Jürgens von der "Überfahrt" in Rottach-Egern am Tegernsee und Tim Raue in seinem nach ihm benannten Restaurant in Berlin.

Hintergrund Highlights der Region Mit stolzen 18 Gault-Millau-Punkten hält Tristan Brandt vom "Opus V" in Mannheim die Spitzenposition in der Region. Brandt hat "vor allem Japan im Blick, bietet dessen behutsames Zusammenspiel im Mikrokosmos von Süße, Säure und Schärfe, er kombiniert aber auch virtuos Rehfilet mit Artischocke (als Salat und mit Rindermark gefüllt) und Trüffeljus", merkt Gault-Millau an. Mario Sauer vom "Le Gourmet" in Heidelberg (Hirschgasse), der sich letztes Jahr auf 17 Punkte verbessern konnte, spielt weiter in dieser Liga. Auf 17 Punkte steigerte sich nun auch Gregor Ruppenthal vom "Marly" in Mannheim. Ruppental ist ein Freund der französischen Küche. Der Gault-Millau stellt dazu fest: Sein "Herz hängt an der Bretagne. Dort verbringt er nicht nur seine Urlaube, von dort bezieht er auch zahlreiche Naturalien für seine atlantisch-mediterrane, mit einigen asiatischen Sprenkeln geimpfte Küche. Grandios-schlicht kommt der in eine Vinaigrette aus Olivenöl und Zitrone getauchte Oktopussalat mit Datteltomaten." Jedes Jahr werden neben dem Koch des Jahres diverse weitere Auszeichnungen vergeben. Eine davon geht nach Heidelberg: Als Entdeckung des Jahres darf Dustin Dankelmann vom "959" (Friedrich-Ebert-Anlage 2) künftig mit 16 Punkten für sich werben. "In Spitzenhäusern geschult, begeistert er mit besten Produkten und einer optisch eleganten, experimentierfreudigen Stilistik, die fest auf dem Fundament der französischen Klassik steht", so der Kulinarik-Führer. Mit 16 Punkten beginnt nach dem Verständnis des Guides die Klasse, in der Kochen zur Kunst wird. Hier logiert auch Robert Rädel vom "Oben" in Heidelberg ("mariniertes Saiblingsfilet auf schwarz geschmortem Spitzkohl mit Beurre blanc aus Sauerkrautsud"). (my)

Torsten Michel von der "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn behauptet seinen Spitzenplatz unter den Köchen im Südwesten. In der Deutschlandausgabe 2020 wird Michel wie schon zuvor mit 19,5 von 20 Punkten ausgezeichnet. Er gehört mit dieser Punktzahl deutschlandweit zur Spitzengruppe von acht Küchenchefs.

Auf Platz zwei in Baden-Württemberg folgt mit 19 Punkten Claus-Peter Lumpp vom "Bareiss" in Baiersbronn. Als Aufsteiger des Jahres im Südwesten kommt der 34 Jahre alte Boris Rommel vom "Le Cerf" in Zweiflingen auf 18 Punkte. Den dritten Platz teilt er mit Tristan Brandt vom "Opus V" in Mannheim und Dirk Hoberg vom "Ophelia" in Konstanz, die ebenfalls 18 Punkte erhalten.