Im Untergeschoss des Mannheimer Rosengartens hat am Mittwoch ein Schnelltestzentrum eröffnet, in dem man sich auf das Coronavirus testen lassen kann. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser und Alexander Albrecht

Mannheim/Rhein-Neckar. Sie schießen wie Pilze aus dem Boden: private Corona-Schnelltestzentren. Doch für welche Personen sind sie die richtige Adresse? Wie kontrollieren die Gesundheitsämter? Welche Tests sind kostenlos, für welche muss man bezahlen? Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Hausarzt, Fieberambulanz oder Testzentrum: Wohin sollen sich die Bürger wenden? Silke Hartmann ist die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, dessen Gesundheitsamt auch für Heidelberg zuständig ist. Sie nennt einen klaren Fahrplan: Menschen, die befürchten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben oder Symptome zeigen, sollen sich an eine Fieberambulanz, den Hausarzt oder an die Hotline des Gesundheitsamts wenden. So verhält es sich auch in Mannheim. Nach der Zuweisung der Behörde kann man sich am Diagnose-Stützpunkt der Uniklinik testen lassen. Diese Möglichkeit richtet sich auch an enge Kontaktpersonen von infizierten Menschen. "Sie werden auch ohne Symptome auf das Virus getestet", wie Beate Klehr-Merkl, Pressesprecherin des Mannheimer Dezernats für Gesundheit, betont. "An den Mannheimer Krankenhäusern wurden zwischen Mitte November und Mitte Dezember zwischen 6200 und 7400 Tests pro Woche durchgeführt. Somit werden circa zwei Prozent der Bevölkerung wöchentlich getestet." Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) hat eine Fieberambulanz im John-Deere-Forum eingerichtet. Dort können Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion oder fieberhafte Infekte untersucht und behandelt werden. Ärzte untersuchen die Infektionspatienten, nehmen bei Bedarf einen Abstrich vor und entscheiden bezüglich der weiteren Therapie. Der Weg in die Fieberambulanz führt über die Hausärzte oder die zentrale Rufnummer 116.117. "Auf keinen Fall sollen Patienten ohne Anmeldung kommen", stellt Klehr-Merkl klar. Wer die genannten Kriterien nicht erfüllt, kann sich an ein privates Testzentrum wenden. Wenn es nur um den Nachweis eines negativen Ergebnisses gehe, seien diese eine Alternative, so Hartmann.

Wie viele Schnelltestzentren gibt es in der Region? Eine genaue Zahl kann Silke Hartmann für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis nicht nennen. Der Grund: Die privaten Anbieter müssen ihr Gewerbe weder beim Gesundheitsamt melden noch dort genehmigen lassen. Im Mannheimer Rosengarten hat am gestrigen Mittwoch ein weiteres Zentrum eröffnet. Betrieben wird es vom deutschlandweit tätigen Unternehmen 21Dx und der Mannheimer Kongress GmbH m:con. Interessierte können sich dort kostenpflichtig auch ohne Termin testen lassen. Es besteht die Wahl zwischen dem Antigen-Schnelltest und dem PCR-Test. Beide werden von ärztlich geschultem Personal durchgeführt. Das Gesundheitsamt war über das Vorhaben informiert und in die Planungen eingebunden.

Sind die Tests kostenpflichtig? In den privaten Schnelltestzentren ja, wobei die Kosten variieren. "Die Tests, die über die Zuweisung durch das Gesundheitsamt oder durch niedergelassene Ärzte – inklusive der Fieberambulanz der Kassenärzte – erfolgen, werden von den Krankenkassen getragen und sind für die getestete Person somit kostenlos", informiert Beate Klehr-Merkl.

Wie stehen die Gesundheitsämter zu den privaten Anbietern? "Jede seriöse Möglichkeit einer Testung, verbunden mit einem guten Hygienekonzept und entsprechenden Informationen und Handlungsempfehlungen an die Patienten kann ein Baustein bei der Bekämpfung der Pandemie sein", sagt Hartmann. Dem pflichtet Mannheims Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert bei: "Grundsätzlich begrüßen wir es, wenn sich möglichst viele Menschen testen lassen. Denn Infektionen frühzeitig zu erkennen, ist essenziell, um Infektionsketten schnell und wirksam durchbrechen zu können und somit die Pandemie einzudämmen."

Müssen private Tester die Ergebnisse dem Gesundheitsamt melden? "Ja", betont Hartmann, "positive Antigen-Schnelltests sind meldepflichtig". Zudem sind Betreiber privater Testzentren verpflichtet, bei positiven Ergebnissen die Betroffenen über die geltenden Quarantäneregeln aufzuklären. Über diese empfehle sich daher eine Rücksprache mit dem Gesundheitsamt vor der Eröffnung eines privaten Testzentrums, rät Klehr-Merkl.

Kontrollieren die Gesundheitsämter die Zentren? Die Behörde gehe Hinweisen zu mangelnden Hygienekonzepten und/oder einer fehlerhaften Handhabung des Tests nach, so Hartmann. Zuletzt war dies am 29. Dezember in Weinheim der Fall. Mehrere "Kunden" des Zentrums im 3-Glocken-Center waren mit einem positiven Antigen-Schnelltest nach Hause geschickt worden. Die Ergebnisse bestätigten sich durch den PCR-Test beim Hausarzt jedoch nicht. Bei der unangemeldeten Kontrolle Ende 2020 hätten die Mitarbeiter des Gesundheitsamts aber keine Verstöße entdeckt, erklärt Hartmann. Interessant: Der Test in Weinheim kostet sehr viel mehr als einer, der im Großhandel erhältlich ist. Der Betreiber macht dafür die Kosten für Miete, Personal und Luftreinigungsgeräte verantwortlich.