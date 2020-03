Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. Die Atemschutzübungsanlage des Rhein-Neckar-Kreises soll in Leimen entstehen. Der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft des Kreistages entschied sich für diesen Standort der Trainingsanlage samt Werkstatt und Schulungsraum.

Bei Bränden müssen Feuerwehrleute immer wieder in völlig verrauchte Räume vordringen. Das ist keine leichte Sache für die Einsatzkräfte, die sich, ausgerüstet mit schweren Atemschutzgeräten, bei schlechter Sicht orientieren und zugleich Menschen retten sollen. Deshalb gibt es Atemschutzübungsanlagen, in denen solche Situationen trainiert werden können.

Der Rhein-Neckar-Kreis verfügt allerdings noch nicht über eine solche Anlage, weshalb die Feuerwehrleute ihre Fortbildung in Sachen Atemschutzeinsätze bislang in Einrichtungen anderer Landkreise oder Städte vornehmen müssen. Doch diese Anlagen sind zunehmend ausgebucht, was Wartezeiten verursacht. Daher hatte der Kreistagsausschuss schon vor rund einem Jahr die Planungen für den Bau einer eigenen Atemschutzübungsanlage beschlossen.

Um einen geeigneten Standort für eine derartige Anlage zu finden, waren die 54 Kreiskommunen gebeten worden, Vorschläge einzureichen. Ein Problem bei der Suche nach einem Grundstück für die Atemschutzübungsanlage war, dass diese gewisse Voraussetzungen erfüllen muss. Da ist die Grundstücksgröße, die etwa 5500 Quadratmeter betragen soll, um die Anlage später erweitern zu können. Denn mittelfristig denkt der Kreis daran, in der Anlage auch die sogenannte Heiß-Ausbildung anzubieten, bei der die Hitze eines Brandes simuliert wird.

Außerdem könnte durch die Anlage Rauch in die Umgebung gelangen, weshalb ein gewisser Abstand zur Wohnbebauung vorhanden sein sollte. Zugleich sollte sie möglichst zentral im Rhein-Neckar-Kreis gelegen sein, damit die Feuerwehrleute keine zu weiten Anfahrtstrecken zurücklegen müssen. Letztlich gingen beim Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz Vorschläge aus Hockenheim, Leimen, Neckargemünd, Sinsheim und Wiesloch ein. Anhand der Anforderungen an den Standort wurden die einzelnen Vorschläge bewertet.

Dabei zeigte sich, dass Hockenheim und Sinsheim nicht für alle Feuerwehren im Kreisgebiet gut erreichbar sind. Im Gegensatz zu den vier anderen Grundstücken ist jenes in Wiesloch bisher nicht erschlossen. Es gibt auch keinen Bebauungsplan. Und das Grundstück in Neckargemünd befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Wohngebäuden. Also kam letztlich nur Leimen in Frage.

Hier soll die Atemschutzübungsanlage am Westrand der Stadt gebaut werden. Zu dieser wird auch eine Atemschutzgerätewerkstatt gehören. Mit der Planung für diesen Standort werde auch eine erste Kostenschätzung vorliegen, wie Landrat Stefan Dallinger erläuterte.

Darüber hinaus soll bei den Kommunen mit ihren Feuerwehren die zukünftige Nutzung konkret abgefragt werden.