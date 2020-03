Rhein-Neckar. (sha/zg) Das Infotelefon für Fragen rund um das Coronavirus des Gesundheitsamtes im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, das auch für den Stadtkreis Heidelberg zuständig ist, wird stark frequentiert. Deshalb kann es besonders zu Stoßzeiten am Vormittag und zwischen 16 und 18 Uhr zu Wartezeiten kommen. Dafür bittet Kreissprecherin Silke Hartmann um Verständnis und betont, dass man natürlich bestrebt sei, jeden Anruf schnellstmöglich entgegenzunehmen. Man habe bereits das Personal aufgestockt.

Ab Samstag, 14. März, ist das Infotelefon aber nur noch bis 19 statt 21 Uhr geschaltet, weil das Anrufaufkommen in den Abendstunden sehr gering sei. Seit Installierung der Hotline sind bereits über 10.000 Anrufe eingegangen. An manchen Tagen waren bis zu 1000 Anrufe zu verzeichnen.

"Der Zwei-Schicht-Betrieb in der Hotline erfordert für die Mitarbeiter im Landratsamt einen hohen Einsatz mit Einschnitten in das Privatleben, wofür ich ihnen ebenso wie allen Mitarbeitern im Gesundheitsamt in dieser besonderen Situation ganz herzlich danke", schreibt Landrat Stefan Dallinger in einer Mitteilung seiner Behörde.

Weil jedoch insbesondere in den Abendstunden zwischen 19 und 21 Uhr das Anrufaufkommen sehr gering sei, habe er zusammen mit der Dezernentin für Ordnung und Gesundheit, Doreen Kuss, beschlossen, dass die Hotline ab Samstag nur noch bis 19 Uhr erreichbar ist.

Am Telefon geben Experten des Gesundheitsamtes Antworten und Hinweise zu Themen wie Symptome und Inkubationszeit oder der Frage, wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann. Zusätzlich wird dort auch beraten, für wen und wann eine Testung auf das Virus sinnvoll ist. "Unsere Hotline hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Bevölkerung frühzeitig wichtige Informationen erhalten hat. Damit ist es uns auch gelungen, andere Stellen in diesem Kontext zu entlasten", lobt Dezernentin Kuss.

Info: Das Infotelefon ist unter der Nummer 06221/5221881 erreichbar.