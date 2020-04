Rhein-Neckar/Heidelberg. (cab) Ungeachtet der leichten Entspannung bei der Zahl der Neuinfizierten ist der Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) weiterhin auf jede neue Verschärfung der Situation in der Region vorbereitet. Der 20-köpfige Einsatzstab des DRK, der Anfang März aufgrund der kritischen Lage einberufen wurde, bewertet weiterhin regelmäßig die Situation, um die geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung einleiten zu können. Das teilte der Kreisverband am Dienstag mit. So könne der Einsatzstab unter anderem in kurzer Zeit zahlreiche aktive DRK-Katastrophenschützer mobilisieren.

In der Leitung des Stabes vertreten sich abwechselnd Kreisbereitschaftsleiterin Yvonne Wiedl und Jürgen Wiesbeck, der darüber hinaus Leiter des Einsatzstabes im DRK-Landesverband Baden-Württemberg ist. Zudem stimmt sich der Einsatzstab eng mit behördlichen Stellen wie der Stadt Heidelberg und dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis sowie mit Feuerwehren, den Kliniken und dem Einsatzstab des DRK-Landesverbandes ab. Als der regionale Einsatzstab seine Arbeit aufnahm, ging es zunächst darum, die Arbeit des DRK trotz der erwarteten Einschränkungen zu sichern. Von diesen waren zunächst vor allem interne Projekte im Kreisverband betroffen.

So mussten tagesstrukturierende Projekte im Heidelberger Ankunftszentrum für Geflüchtete im Patrick-Henry-Village ebenso geschlossen werden wie Kleiderläden. Die "Helfer-vor-Ort-Systeme" und die Psychosoziale Notfallversorgung wurden außer Dienst gesetzt und alle geplanten Veranstaltungen abgesagt. Die Maßnahmen sollten diejenigen schützen, die in Notlagen wiederum die Bevölkerung schützen. Als sich die Lage zunächst verschärfte, traf der Einsatzstab weitere Entscheidungen. So trat das DRK Ende März dem drohenden Notstand beim Pflegepersonal mit einer neuen Telefonhotline für Heidelberg und das Umland entgegen, die zudem medizinische Hilfsangebote koordinierte.

Auch die Beschaffung von Schutzausrüstung obliegt dem Einsatzstab. Ein großer Vorteil sei laut DRK-Kreisverband die enge Vernetzung von Katastrophenschutz und Rettungsdienst: Sollte hier Personal krankheitsbedingt knapp werden, können Ehrenamtliche einspringen. Bis zu 40 Rotkreuzler sind derzeit neben dem Einsatzstab dauerhaft in Maßnahmen zur Viruseindämmung eingesetzt.

"Wir bleiben gerüstet für eine etwaige Verschlechterung der Lage. Unsere Katastrophenschutzeinheiten sind hinsichtlich Material und Einsatzstärke bestens vorbereitet", so Wiesbeck. "Falls sich die Zustände in Kliniken und im Gesundheitswesen drastisch verändern, können wir in kurzer Zeit viele Hundert Helferinnen und Helfer zur Unterstützung aktivieren." Diese könnten beispielsweise bei der Absicherung medizinischer Einrichtungen oder beim Aufbau und der Betreuung von Notambulanzen zum Einsatz kommen.