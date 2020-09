Die Container stehen bereits auf dem Gelände des ehemaligen Penny-Marktes in Reilingen – am Donnerstag nimmt das Testzentrum seine Arbeit auf. Foto: Lenhardt

Von Stefan Hagen

Reilingen/Schwetzingen. Klappt es mit der Verkehrsführung? Diese bange Frage dürfte sich nicht nur Bürgermeister Stefan Weisbrod stellen – denn am Donnerstag wird es ernst. In Reilingen werden die ersten Klienten im neuen Testzentrum des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar-Kreis erwartet. Bislang hatte der Corona-Drive-In seinen Standort in Schwetzingen an der Ketscher Landstraße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Sportplatz des SV Schwetzingen. Jetzt sind die Umzugsmaßnahmen abgeschlossen – für Reilingen beginnt eine neue Zeitrechnung.

"Unbedingt die Abfahrt Reilingen-Mitte nehmen", hatte Weisbrod bereits Anfang August bei einem Vor-Ort-Termin fast schon flehentlich angemerkt. Bedenken oder gar Proteste sollten erst gar nicht aufkommen. Der Rhein-Neckar-Kreis will jedenfalls alles dafür tun, dass es zumindest verkehrstechnisch keine Probleme gibt.

"Wir gehen derzeit davon aus, dass täglich maximal 100 Personen getestet werden, die dafür von unserer Hotline einen Code erhalten", erläutert der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Andreas Welker, in einer Mitteilung des Landratsamtes. Die Zufahrt und der Zugang werden demnach zu den Öffnungszeiten – Montag bis Freitag von 8 bis 14.30 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr – von Sicherheitskräften überwacht. Die Abstrich-Termine für die Testpersonen würden so gesteuert, dass ein großes Verkehrsaufkommen vermieden werde und ein Rückstau auf den Straßenraum möglichst unterbleibt. Der entstehende Verkehr soll ausschließlich über den "Alten Rottweg" und über die Ortszufahrt "Reilingen-Mitte" hin- und abgeführt werden.

Seit März wurden die Corona-Tests in Schwetzingen durchgeführt – jetzt zieht das Testzentrum nach Reilingen um. Foto: Lenhardt

Ansonsten blickt man im Landratsamt der neuen Situation offenbar gelassen bis vorsichtig optimistisch entgegen. "Mit dem neuen Testzentrum in Reilingen sind wir gut auf die herbstliche und winterliche Witterung vorbereitet", schreibt die zuständige Gesundheitsdezernentin im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Doreen Kuss. "Neben der entsprechenden Infrastruktur mit massivem Gebäude und Sanitäranlagen ist hier auch genügend Platz für eine wetterfeste Drive-In-Lösung. Das Parkplatzgelände ist mit verschiedenen Containern bestückt", erläutert Kuss.

Der Rhein-Neckar-Kreis hatte das Gebäude in der Wilhelmstraße 86 samt dem großen Parkplatz auf dem Höhepunkt der "Flüchtlingskrise" als Gemeinschaftsunterkunft angemietet und umgebaut. Als alles bereit war, gingen die Flüchtlingszahlen zurück, niemand zog ein – das Gebäude versauerte unter der Rubrik "Reservekapazität". Zwischenzeitlich wurden die Räume zur Notunterbringung von Quarantäne-Fällen genutzt. Jetzt wird das Gelände also einer neuen Nutzung zugeführt.

"Wir sind in diesen Zeiten sehr dankbar für die großartige Aufgabenerfüllung durch unser Landratsamt. Daher ist es für uns in Reilingen selbstverständlich, dass wir gerne als zuverlässiger Partner das Corona-Testzentrum des Gesundheitsamtes hier vor Ort unterstützen", wird Bürgermeister Stefan Weisbrod in der Mitteilung zitiert. Anfang August hatte er allerdings auch angemerkt, dass er die Angst der Bürger spüre, dass das Coronavirus mit dem Testzentrum in die Gemeinde zurückkehren könnte. In diesem Punkt könne er die Menschen absolut beruhigen, hatte der Verwaltungschef sofort anschließend betont. Das Gesundheitsamt habe ausdrücklich versichert, dass von dieser Einrichtung keinerlei gesundheitliche Gefahr für die Nachbarschaft ausgehe. Die Abläufe seien so organisiert, dass ein von hier ausgehender Infektionsherd ausgeschlossen sei.

Das Corona-Testzentrum in Schwetzingen war am 18. März eröffnet worden und sei laut Gesundheitsdezernentin Kuss ohnehin nur für eine mittelfristige Nutzung konzipiert gewesen. Seither wurden nach Angaben von Kreissprecher Ralph Adameit bis zum 31. August, 12 Uhr, 8175 Test-Tickets ausgestellt. Über den gesamten Zeitraum waren demnach zu den Öffnungszeiten zwischen vier und fünf Mitarbeiter des Landratsamtes im Einsatz – hinzu seien nach Bedarf unter anderem Mitarbeiter der GRN-Klinik Schwetzingen gekommen.

Info: Wer Symptome hat und sich auf Covid-19 testen lassen möchte, wendet sich an die Telefon-Hotline des Gesundheitsamtes unter 06 221/ 522 18 81. Dort gibt es auch den erforderlichen Code des Gesundheitsamtes für den Abstrich. Weitere Infos gibt es unter www.rhein-neckar-kreis.de/corona